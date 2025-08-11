彰化免門票景點推薦！歐風鄉間童話莊園 古堡教堂隨手拍都美

快訊

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

誰說拍古堡一定要出國？在彰化埤頭，就有一座歐洲感爆棚的秘境莊園──「貝林古堡菲尼克斯教堂」，免費開放參觀，夢幻又好拍，還能順便來顆葡式蛋塔，完美！


位於彰化縣埤頭鄉的「貝林古堡」，是一座融合歐洲古典建築風格與莊園氛圍的免費開放景點。不同於一般花海或農場型的景點，這裡主打復古神秘的哥德式氣息，搭配高聳的建築線條與細緻的外牆紋飾，讓人宛如走進歐洲電影場景。不論晴天或陰天，皆能拍出濃濃異國氛圍，成為近期彰化最受注目的拍照新熱點。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


菲尼克斯教堂，雕花鐵藝的夢幻亮點

走進園區，最吸睛的莫過於那座「菲尼克斯教堂」。以金屬雕花打造的教堂建築，無論從外觀或內部都散發獨特美感，站在教堂前無需濾鏡就能拍出婚紗般的夢幻畫面。教堂整體設計結合浪漫與古典，許多遊客專程前來只為在這裡取景留影，彷彿一秒穿越至歐洲的神祕城堡之中。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


免費開放四季皆宜，絕美景點等你探訪

貝林古堡園區全年免費開放參觀，不論是春暖花開還是秋風輕拂，都能在這裡找到屬於自己的拍照角落。與苗栗的天空之城相較，貝林古堡更偏向德古拉風格的暗黑浪漫，無論是喜歡拍婚紗、寫真、還是純粹享受放鬆氛圍，都能在這裡找到驚喜。下次來到彰化，不妨繞進埤頭，走一趟這座藏在田野間的歐風秘境吧！


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【貝林古堡菲尼克斯教堂】

景點地址：彰化縣埤頭鄉斗苑東路1之68號


相關新聞

