彰化免門票景點推薦！歐風鄉間童話莊園 古堡教堂隨手拍都美
誰說拍古堡一定要出國？在彰化埤頭，就有一座歐洲感爆棚的秘境莊園──「貝林古堡菲尼克斯教堂」，免費開放參觀，夢幻又好拍，還能順便來顆葡式蛋塔，完美！
位於彰化縣埤頭鄉的「貝林古堡」，是一座融合歐洲古典建築風格與莊園氛圍的免費開放景點。不同於一般花海或農場型的景點，這裡主打復古神秘的哥德式氣息，搭配高聳的建築線條與細緻的外牆紋飾，讓人宛如走進歐洲電影場景。不論晴天或陰天，皆能拍出濃濃異國氛圍，成為近期彰化最受注目的拍照新熱點。
走進園區，最吸睛的莫過於那座「菲尼克斯教堂」。以金屬雕花打造的教堂建築，無論從外觀或內部都散發獨特美感，站在教堂前無需濾鏡就能拍出婚紗般的夢幻畫面。教堂整體設計結合浪漫與古典，許多遊客專程前來只為在這裡取景留影，彷彿一秒穿越至歐洲的神祕城堡之中。
貝林古堡園區全年免費開放參觀，不論是春暖花開還是秋風輕拂，都能在這裡找到屬於自己的拍照角落。與苗栗的天空之城相較，貝林古堡更偏向德古拉風格的暗黑浪漫，無論是喜歡拍婚紗、寫真、還是純粹享受放鬆氛圍，都能在這裡找到驚喜。下次來到彰化，不妨繞進埤頭，走一趟這座藏在田野間的歐風秘境吧！
景點地址：彰化縣埤頭鄉斗苑東路1之68號
延伸閱讀>>大葉大學人氣平價炸物學生超推！現點現炸狂搭3醬吃法 !
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言