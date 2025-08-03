快訊

影／尼斯湖水怪現蹤？神秘黑物「抬頭前進」最新目擊畫面曝光

高雄數學補教名師猝死 黃捷發聲悼念「曾蒙恩師教導」

賀！彰化美食25家 第三屆500碗榜上有名

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
到彰化旅遊嚐美食，逛遊鹿港傳統工藝及老街巡禮。　圖：shutterstock／來源
到彰化旅遊嚐美食，逛遊鹿港傳統工藝及老街巡禮。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】第三屆《500碗》美食大獎已揭曉，今年全台共有462家優秀店家入選，全台競爭激烈，彰化縣長王惠美恭賀彰化美食25家榜上有名，特別是僅有5家業者榮獲最高榮譽的「三碗」殊榮，彰化縣就有兩家上榜，分別是彰化市的「北門口肉圓（總店/民生店）」與北斗鎮的「北斗肉圓詹」，再次印證彰化在台灣小吃界的指標性地位。

▲第三屆《500碗》美食大獎揭曉，彰化美食25家榜上有名。　圖：彰化縣政府／提供
▲第三屆《500碗》美食大獎揭曉，彰化美食25家榜上有名。　圖：彰化縣政府／提供

▲彰化市「蚵ㄚ仁」與「老担阿璋肉圓」成功連續三屆榮登《500碗》榜 。　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化市「蚵ㄚ仁」與「老担阿璋肉圓」成功連續三屆榮登《500碗》榜 。　圖：彰化縣政府／提供

另外，彰化市的「蚵ㄚ仁」與「老担阿璋肉圓」也再次入榜，並成功連續三屆榮登《500碗》榜單，達成「三連霸」佳績，可見尚好吃的美食在彰化，展現彰化縣小吃的獨特魅力，王縣長肯定為彰化美食之光。

▲彰化市「北門口肉圓（總店/民生店）」與北斗鎮「北斗肉圓詹」獲最高榮譽「三碗」殊榮。　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化市「北門口肉圓（總店/民生店）」與北斗鎮「北斗肉圓詹」獲最高榮譽「三碗」殊榮。　圖：彰化縣政府／提供

王縣長表示，彰化不僅擁有豐富的小吃文化，更是一座慢遊深度探索的觀光城市，歷史悠久的人文古蹟與自然景點，適合各年齡層與族群規劃多元主題旅程。

例如：鹿港的傳統工藝及老街巡禮、田尾的公路花園園藝風光、芳苑海牛採蚵的生態體驗、八卦山大佛與八卦山大縱走步道等，皆是深具地方特色的旅遊亮點。 此外，彰化有15家觀光工廠、26家休閒農場，提供親子家庭手作 DIY、採果樂趣與農村生活體驗等豐富內容，讓遊客在品味小吃之餘，也能感受在地文化與自然生態的交融。

▲彰化田尾公路花園園藝風光。　圖：shutterstock／來源
▲彰化田尾公路花園園藝風光。　圖：shutterstock／來源

彰化縣政府將持續整合推動美食與觀光的深度融合發展，整合各地特色小吃與周邊景點，搭配節慶活動與數位行銷推廣，推出更多具話題性與吸引力的旅遊路線，讓更多國內外遊客深入體驗彰化的美食、文化與生活風景。此次《500碗》的優異成績，也將作為未來行銷推廣的重要基礎，進一步強化「食宿遊購行」一站式旅遊服務，提升彰化在全台觀光市場的能見度與吸引力。

第三屆《500碗》彰化縣獲獎完整名單與推薦美食資訊，請至「愛玩彰化」Facebook粉絲專頁查詢。

《500碗》素有「台灣版必比登」之譽，是目前台灣餐飲界極具代表性的美食評鑑獎項。該獎項自創立以來，致力於發掘全台最具特色與實力的小吃，從經典老字號到隱藏版好味道，入選名單可說是饕客遊台灣尋味的絕佳參考，也是國內外旅客認識台灣飲食文化的重要窗口。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

500碗 彰化美食 台灣小吃

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

三峽你只知道金牛角？這三家巷口麵店才是北大學生狂推的美食神店！

影／逾200釐米暴雨狂炸彰化 這條排水溝暴漲吞噬6輛車

「沒遇過這麼大的雨！」暴雨狂襲彰化 縣道139線路樹壓毀封路搶修中

暴雨狂襲彰化 2轎車被沖進排水溝令人怵目驚心

相關新聞

全台唯一！「巨無霸釣魚機」爆紅台中 寶熊漁樂碼頭暑假最強打卡點

【旅奇傳媒／編輯部報導】 今年暑假最受歡迎的親子景點非它莫屬！全台首座釣魚主題觀光園區－寶熊漁樂碼頭火力全開，祭出暑假檔期活動—於官網購買專案門票，即可免費體驗這全台唯一、直徑達7公尺的「巨無霸旋轉釣

週末療癒新玩法！解鎖彰化田尾一日遊路線，森林樂園、霜淇淋、煮茶美拍

彰化田尾除了賞花，還能怎麼玩？這篇直接帶大家打開田尾的一日療癒新玩法地圖！從超放電的親子基地「好田森林」，到樹葡萄口味的霜淇淋「拾捲」，再一路玩到中式文藝風的「花佈院」煮茶看夜景，網美照、放空、吃美食、餵小馬，通通都包了！

台中汽車旅館超好玩？網友激推2025高人氣台中汽旅清單，平價能享受私人泳池＋KTV豪華台中住宿

來台中自由行一定要住台中汽車旅館🚗不只空間超大，有泳池、KTV，甚至健身房！不論情侶/親子旅行/朋友開趴都適合！開車就選車庫房，下車就是房間超方便！AsiaYo整理5間台中汽車旅館給大家，親子&寵物友善也都照顧到，下次來台中直接給他住起來😍

台中市民專屬優惠！「港城太陽百匯」9月超值吃到飽 「平日午晚餐65折」開吃

台中人氣自助餐廳「潮港城太陽百匯」9月推出限時優惠，只要戶籍設於台中市，於平日午餐或晚餐時段用餐，即可享有65折專屬折扣。活動時間為9月1日至9月26日，限週一至週五供應，並採網路訂位及每人預付300元訂金完成預約。每桌須達四人以上才可參與。餐廳同步貼心開放「跨區同桌」規則，只要同桌賓客皆具台中市戶籍，無論行政區別，皆可享折扣優惠。

從早午餐吃到下午茶！KR Prime Steak House旗下最新早午餐品牌 「活力早餐盤」用料超實在

udn走跳美食／強生與小吠 午餐控可以準備衝新店啦！最近發現位在北屯東山路上的Osteria by KR，在今年六月初已默默從高檔義式料理轉型成中價位早午餐，且店名更改為▸KR Deli &

「首座人工湖」免費開放！南投最新親水景點來了　朝聖打卡「御風塔、近自然魚道觀賞平台」超愜意

首座人工湖免費開放！位於南投草屯的「鳥嘴潭人工湖」自7/17開放提供民眾新型的親水環境，還設有景觀平台、環湖步道等多種設施，值得在假日安排來趟愜意行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。