賀！彰化美食25家 第三屆500碗榜上有名

【旅奇傳媒/編輯部報導】第三屆《500碗》美食大獎已揭曉，今年全台共有462家優秀店家入選，全台競爭激烈，彰化縣長王惠美恭賀彰化美食25家榜上有名，特別是僅有5家業者榮獲最高榮譽的「三碗」殊榮，彰化縣就有兩家上榜，分別是彰化市的「北門口肉圓（總店/民生店）」與北斗鎮的「北斗肉圓詹」，再次印證彰化在台灣小吃界的指標性地位。

▲第三屆《500碗》美食大獎揭曉，彰化美食25家榜上有名。 圖：彰化縣政府／提供

▲彰化市「蚵ㄚ仁」與「老担阿璋肉圓」成功連續三屆榮登《500碗》榜 。 圖：彰化縣政府／提供

另外，彰化市的「蚵ㄚ仁」與「老担阿璋肉圓」也再次入榜，並成功連續三屆榮登《500碗》榜單，達成「三連霸」佳績，可見尚好吃的美食在彰化，展現彰化縣小吃的獨特魅力，王縣長肯定為彰化美食之光。

▲彰化市「北門口肉圓（總店/民生店）」與北斗鎮「北斗肉圓詹」獲最高榮譽「三碗」殊榮。 圖：彰化縣政府／提供

王縣長表示，彰化不僅擁有豐富的小吃文化，更是一座慢遊深度探索的觀光城市，歷史悠久的人文古蹟與自然景點，適合各年齡層與族群規劃多元主題旅程。

例如：鹿港的傳統工藝及老街巡禮、田尾的公路花園園藝風光、芳苑海牛採蚵的生態體驗、八卦山大佛與八卦山大縱走步道等，皆是深具地方特色的旅遊亮點。 此外，彰化有15家觀光工廠、26家休閒農場，提供親子家庭手作 DIY、採果樂趣與農村生活體驗等豐富內容，讓遊客在品味小吃之餘，也能感受在地文化與自然生態的交融。

▲彰化田尾公路花園園藝風光。 圖：shutterstock／來源

彰化縣政府將持續整合推動美食與觀光的深度融合發展，整合各地特色小吃與周邊景點，搭配節慶活動與數位行銷推廣，推出更多具話題性與吸引力的旅遊路線，讓更多國內外遊客深入體驗彰化的美食、文化與生活風景。此次《500碗》的優異成績，也將作為未來行銷推廣的重要基礎，進一步強化「食宿遊購行」一站式旅遊服務，提升彰化在全台觀光市場的能見度與吸引力。

第三屆《500碗》彰化縣獲獎完整名單與推薦美食資訊，請至「愛玩彰化」Facebook粉絲專頁查詢。

《500碗》素有「台灣版必比登」之譽，是目前台灣餐飲界極具代表性的美食評鑑獎項。該獎項自創立以來，致力於發掘全台最具特色與實力的小吃，從經典老字號到隱藏版好味道，入選名單可說是饕客遊台灣尋味的絕佳參考，也是國內外旅客認識台灣飲食文化的重要窗口。

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