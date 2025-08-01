彰化田尾除了賞花，還能怎麼玩？這篇直接帶大家打開田尾的一日療癒新玩法地圖！從超放電的親子基地「好田森林」，到樹葡萄口味的霜淇淋「拾捲」，再一路玩到中式文藝風的「花佈院」煮茶看夜景，網美照、放空、吃美食、餵小馬，通通都包了！

彰化景點｜週末療癒新玩法！解鎖彰化田尾一日遊路線，森林樂園、霜淇淋、煮茶美拍

彰化一日遊｜好田森林

滑草、空中腳踏車、餵馬療癒身心靈

說到田尾的新玩法，「好田森林」絕對是親子放電、情侶打卡的首選。主打空中卡丁車、滑草道、恐龍造景和超萌小馬，園區綠意滿滿還能DIY手作和餵馬，童趣與療癒兼具，玩上一整天都不嫌多！

圖/ReadyGo

設施像是滑草道和空中腳踏車，大人小孩都玩得不亦樂乎，還有餐廳和韓系服飾店進駐，吃飽逛街兩不誤。園區內還貼心規劃了室內遊戲區，讓怕熱的爸媽也能輕鬆陪玩，整體乾淨又好拍。

圖/ReadyGo

地址：彰化縣田尾鄉公園東路7號

門票：NT$299（依季節及專案變動）

建議停留時間：2～3小時

特色亮點：空中卡丁車、滑草場、寵物友善、小馬互動、手作體驗

彰化一日遊｜拾捲

全台唯一樹葡萄霜淇淋＆下午茶小店

想吃點田尾限定口味？這家「拾捲」主打全台唯一的樹葡萄霜淇淋，用料實在、吃得到果肉纖維，酸酸甜甜配上濃濃牛乳味，非常消暑。除了霜淇淋，還有舒芙蕾、奶茶、吐司等甜點，是個補充能量的好地方。

圖/ReadyGo

店內位置不多，建議避開熱門時段前往。木質調的環境加上小巧的擺設，拍照也非常有質感，是午後來點甜甜療癒感的好選擇。

圖/ReadyGo

地址：彰化縣田尾鄉公園路一段225號

營業時間：週五～日 11:00–18:00（週一～四公休）

建議停留時間：約40分鐘～1小時

低消限制：每人NT$100，限時1.5小時

推薦：樹葡萄霜淇淋、伯爵奶茶舒芙蕾

彰化一日遊｜花佈院

中式庭園風X圍爐煮茶，黃昏來最對味！

想找個地方坐下來慢慢享受田尾的悠閒，「花佈院」絕對是最有氣氛的選擇。中式田園庭園設計，結合文青感十足的室內空間，主打圍爐煮茶、火鍋、烤魚套餐，是許多家庭聚會與情侶約會的最愛。

圖/ReadyGo

圍爐煮茶套餐內容包含茶飲、甜點、堅果和烤物，很適合下午時段來這放空聊天。烤魚料理也很有記憶點，江團魚肉質Q彈鮮甜，搭配麻辣湯底十分過癮。黃昏夕陽搭上燈光與中式建築，氣氛直接拉滿，身心都獲得療癒！

圖/ReadyGo

地址：彰化縣田尾鄉民族路一段618號

營業時間：週三～日 11:00–21:00（週一、二公休）

建議停留時間：約1.5～2小時

特色亮點：圍爐煮茶、黃昏夜景、庭園造景、江團烤魚

彰化田尾景點常見問題

這篇行程適合親子嗎？

非常適合！好田森林設施豐富又安全，還有室內空間讓爸媽休息，小朋友也能盡情放電。

這條一日遊需要開車嗎？

建議開車前往會比較方便，三個地點彼此有些距離，大眾運輸選擇較少。

有哪些時間建議？

建議上午出發，上午玩好田森林，中午吃霜淇淋＋甜點，下午再去花佈院煮茶看夕陽，節奏剛剛好。

有寵物友善空間嗎？

好田森林為寵物友善場地，花佈院戶外座位也可攜帶毛孩，建議出發前再確認店家政策。

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