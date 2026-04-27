300元吃爆新莊銅板小吃！爆汁餡餅、手掌雞蛋糕、清蒸肉圓必吃

說到「新莊美食」，小編最愛的其實不是華麗餐廳，而是那種走幾步就能挖到寶的銅板小吃。這次小編給自己一個小任務：用 300 元吃出新莊在地人日常的幸福感——從「電話常常打不通」的爆汁餡餅，到手掌大的古早味雞蛋糕，再用一份外帶清蒸肉圓＋四神湯收尾，吃完真的會想說：新莊也太多隱藏美食了吧。而且這條路線很適合排成「下班小旅行」或「週末散步覓食」：先去餡餅攤碰運氣（或提早預約）、再把雞蛋糕當甜點穿插，最後用清蒸肉圓把胃填滿——不用跑很遠，也不用排整天，照著吃就很順。

新莊美食｜吳記北平餡餅專賣店

吳記北平餡餅專賣店：皮薄到誇張的牛肉餡餅，一口爆汁要小心

小編完全懂為什麼大家會說「電話常常打不通」——因為這家真的很熱門。最必吃就是招牌牛肉餡餅：外皮薄脆到連皺摺處都不會讓人覺得在吃麵皮，咬下去那個肉汁直接衝出來，搭配新鮮清甜的蔥，熱熱吃脆度還在，幸福感爆棚。

圖/ReadyGo

如果你跟小編一樣喜歡「一份就吃到飽足感」，韭菜盒子也很推薦，個頭大、內餡扎實（韭菜、粉絲、豆乾、蛋），香氣很飽滿。很多人也推蘿蔔絲、高麗菜都很脆甜，甚至紅豆口味也被形容成「湯包等級」要小心流汁。

圖/ReadyGo

小編自己的心得是：這家屬於「現場買要碰運氣、想吃到就先預約」的類型，尤其熱門品項常常一下就賣光，真的建議早點卡位排隊，或是打電話先預約，以免撲空。

地址：242新北市新莊區頭前路60之一號

電話：0936 140 252

營業時間：週一-週四15:00–19:30、週五六日休息

新莊美食｜新動物雞蛋糕

新動物雞蛋糕：手掌大的古早味雞蛋糕，邊邊控會愛爆

接著小編會安排一個甜點時間，新動物雞蛋糕就是很剛好的一站。它不是那種脆皮路線，而是偏古早味——外面一點點酥、裡面蓬鬆微濕潤，吃起來不會乾到噎，反而有種「小時候放學路上會買的味道」，很有懷舊感。

圖/ReadyGo

這家最加分的是：口味選擇多、還能做雙拼。像奶酥味道很濃但不會油，巧克力內餡多比較偏甜一點，不過剛出爐會燙口要小心。如果你跟小編一樣是「邊邊控」，它的邊邊咬起來很有存在感，銅板價真的很可以。

圖/ReadyGo

地址：242新北市新莊區中平路120號

電話：0910 038 283

營業時間：14:00–20:00（週六休息）

新莊美食｜阿淑清蒸肉圓

阿淑清蒸肉圓：喜歡蒸的肉圓必吃！外皮Q彈＋黑胡椒肉餡，配四神湯更完整

最後一站小編會留給「吃完真的會飽」的主角：阿淑清蒸肉圓。它是外帶店，現場會先包好一些，動作很快，但尖峰時段還是會排一下。肉圓一份兩顆，外皮超Q、肉餡飽滿帶黑胡椒香，淋上醬汁再配蒜泥跟香菜，味道會更明顯。

圖/ReadyGo

然後小編一定會加點四神湯——他們家料真的很大方，隨便撈都是豬腸、薏仁，湯頭順口不膩，配肉圓剛剛好。很多人也提到乾麵也很值得點，不過通常會比肉圓慢一些，如果你食量大且願意等的話可以一起帶。

地址：242新北市新莊區復興路一段141號

電話：02 2997 5505

營業時間：11:00–17:00（週六休息）

新莊銅板小吃一日遊行程表

時間 行程規劃 15:00–16:00 吳記北平餡餅：先打電話預約或提早到現場碰運氣，主攻牛肉餡餅＋韭菜盒 16:30–17:10 新動物雞蛋糕：雙拼口味帶著走，邊走邊吃當甜點 17:30–18:10 阿淑清蒸肉圓：外帶兩顆肉圓＋四神湯，正式收尾

新莊小吃常見問題

新動物雞蛋糕是脆皮嗎？適合買回家嗎？

它偏古早味、外酥內軟的口感。熱熱吃最好，但買回家放涼也不會太乾；如果想保留口感，建議不要悶太久。

阿淑清蒸肉圓可以內用嗎？

多數評價提到以外帶為主、內用座位不多或沒有。建議抓好時間，買了就找附近舒服的地方開吃。

吳記北平餡餅可以預約嗎？

可以，建議一開賣就打電話，因為熱門品項很常一開店就賣光，小編也很建議提早到現場排隊比較保險。

延伸閱讀 >> 新北美食｜在地人逛的三和夜市，500 元實測吃 7 家三重美食清單

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」