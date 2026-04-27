快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

台灣PS5系列主機5/1全面漲價！最貴漲26％ PS5數位版漲3千元以上

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

300元吃爆新莊銅板小吃！爆汁餡餅、手掌雞蛋糕、清蒸肉圓必吃

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

說到「新莊美食」，小編最愛的其實不是華麗餐廳，而是那種走幾步就能挖到寶的銅板小吃。這次小編給自己一個小任務：用 300 元吃出新莊在地人日常的幸福感——從「電話常常打不通」的爆汁餡餅，到手掌大的古早味雞蛋糕，再用一份外帶清蒸肉圓＋四神湯收尾，吃完真的會想說：新莊也太多隱藏美食了吧。而且這條路線很適合排成「下班小旅行」或「週末散步覓食」：先去餡餅攤碰運氣（或提早預約）、再把雞蛋糕當甜點穿插，最後用清蒸肉圓把胃填滿——不用跑很遠，也不用排整天，照著吃就很順。

新莊美食｜吳記北平餡餅專賣店

吳記北平餡餅專賣店：皮薄到誇張的牛肉餡餅，一口爆汁要小心

小編完全懂為什麼大家會說「電話常常打不通」——因為這家真的很熱門。最必吃就是招牌牛肉餡餅：外皮薄脆到連皺摺處都不會讓人覺得在吃麵皮，咬下去那個肉汁直接衝出來，搭配新鮮清甜的蔥，熱熱吃脆度還在，幸福感爆棚。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

如果你跟小編一樣喜歡「一份就吃到飽足感」，韭菜盒子也很推薦，個頭大、內餡扎實（韭菜、粉絲、豆乾、蛋），香氣很飽滿。很多人也推蘿蔔絲、高麗菜都很脆甜，甚至紅豆口味也被形容成「湯包等級」要小心流汁。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

小編自己的心得是：這家屬於「現場買要碰運氣、想吃到就先預約」的類型，尤其熱門品項常常一下就賣光，真的建議早點卡位排隊，或是打電話先預約，以免撲空。

地址：242新北市新莊區頭前路60之一號

電話：0936 140 252

營業時間：週一-週四15:00–19:30、週五六日休息

新莊美食｜新動物雞蛋糕

新動物雞蛋糕：手掌大的古早味雞蛋糕，邊邊控會愛爆

接著小編會安排一個甜點時間，新動物雞蛋糕就是很剛好的一站。它不是那種脆皮路線，而是偏古早味——外面一點點酥、裡面蓬鬆微濕潤，吃起來不會乾到噎，反而有種「小時候放學路上會買的味道」，很有懷舊感。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這家最加分的是：口味選擇多、還能做雙拼。像奶酥味道很濃但不會油，巧克力內餡多比較偏甜一點，不過剛出爐會燙口要小心。如果你跟小編一樣是「邊邊控」，它的邊邊咬起來很有存在感，銅板價真的很可以。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：242新北市新莊區中平路120號

電話：0910 038 283

營業時間：14:00–20:00（週六休息）

新莊美食｜阿淑清蒸肉圓

阿淑清蒸肉圓：喜歡蒸的肉圓必吃！外皮Q彈＋黑胡椒肉餡，配四神湯更完整

最後一站小編會留給「吃完真的會飽」的主角：阿淑清蒸肉圓。它是外帶店，現場會先包好一些，動作很快，但尖峰時段還是會排一下。肉圓一份兩顆，外皮超Q、肉餡飽滿帶黑胡椒香，淋上醬汁再配蒜泥跟香菜，味道會更明顯。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

然後小編一定會加點四神湯——他們家料真的很大方，隨便撈都是豬腸、薏仁，湯頭順口不膩，配肉圓剛剛好。很多人也提到乾麵也很值得點，不過通常會比肉圓慢一些，如果你食量大且願意等的話可以一起帶。

地址：242新北市新莊區復興路一段141號

電話：02 2997 5505

營業時間：11:00–17:00（週六休息）

新莊銅板小吃一日遊行程表

時間 行程規劃
15:00–16:00 吳記北平餡餅：先打電話預約或提早到現場碰運氣，主攻牛肉餡餅＋韭菜盒
16:30–17:10 新動物雞蛋糕：雙拼口味帶著走，邊走邊吃當甜點
17:30–18:10 阿淑清蒸肉圓：外帶兩顆肉圓＋四神湯，正式收尾

新莊小吃常見問題

新動物雞蛋糕是脆皮嗎？適合買回家嗎？

它偏古早味、外酥內軟的口感。熱熱吃最好，但買回家放涼也不會太乾；如果想保留口感，建議不要悶太久。

阿淑清蒸肉圓可以內用嗎？

多數評價提到以外帶為主、內用座位不多或沒有。建議抓好時間，買了就找附近舒服的地方開吃。

吳記北平餡餅可以預約嗎？

可以，建議一開賣就打電話，因為熱門品項很常一開店就賣光，小編也很建議提早到現場排隊比較保險。

延伸閱讀 >> 新北美食｜在地人逛的三和夜市，500 元實測吃 7 家三重美食清單

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

古早味 雞蛋糕 小吃

ReadyGo出發前

追蹤

相關新聞

300元吃爆新莊銅板小吃！爆汁餡餅、手掌雞蛋糕、清蒸肉圓必吃

說到「新莊美食」，小編最愛的其實不是華麗餐廳，而是那種走幾步就能挖到寶的銅板小吃。這次小編給自己一個小任務：用 300 元吃出新莊在地人日常的幸福感——從「電話常常打不通」的爆汁餡餅，到手掌大的古早味雞蛋糕，再用一份外帶清蒸肉圓＋四神湯收尾，吃完真的會想說：新莊也太多隱藏美食了吧。而且這條路線很適合排成「下班小旅行」或「週末散步覓食」：先去餡餅攤碰運氣（或提早預約）、再把雞蛋糕當甜點穿插，最後用清蒸肉圓把胃填滿——不用跑很遠，也不用排整天，照著吃就很順。

新北河濱「春雪」登場！白花三葉草盛開，大都會公園迎最美賞花時刻

新北大都會公園的幸福水漾園區迎來白花三葉草的盛開，鋪滿草地如夢幻春雪，吸引眾多遊客踏青賞花。園區內3公頃的「春日漫步夢幻花園」也同時展現繽紛花海，讓遊客感受春季的愉悅氛圍。

內湖親子一日遊！從主題遊戲場玩到森林客廳，在大自然裡盡情放電

依山傍水的大湖公園，綠草如茵、景色優美，是內湖的地標，除了漫步公園曬太陽、草地野餐，還能欣賞湖畔的美麗落羽松、悠遊的白鷺鷥，是城市中的踏青之所。

台北最美復古越式咖啡廳！ 忠孝新生站「BéVive」帶你一秒飛越南，還有超驚艷鹽咖啡與不限時空間

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 那天在忠孝新生站附近閒晃，原本只是想找一間咖啡廳坐一下。走進巷子時，遠遠看到一間外觀非常有質感的小店，低調簡約的設計，第一眼真的完全就是我會走進去的那種文青咖啡廳呀！

新北人入場僅「100元」倒數2日！「2026宜蘭綠色博覽會」主題展區、小孩玩的、美食農產品統統有

「2026宜蘭綠色博覽會」新北週優惠倒數，至4月26日結束，新北市民可憑證件享100元門票入園。園區規劃18個展區和19項互動設施，包含特色市集和多樣農產品，讓親子家庭盡享春季假期。

僅平日營業，生意超級好！ 新莊「吳記北平餡餅專賣店」才剛開店預約就排到3小時後

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 新莊的「吳記北平餡餅專賣店」開幕後生意火爆，預約已排至三小時後。僅平日營業，周末休息，饕客需先電話預訂。餡餅現點現包，獨特的半煎炸方式吸引許多食客。生意真的超好，3點開店，就已經預訂到6點，真的超級誇張！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。