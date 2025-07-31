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台中市民專屬優惠！「港城太陽百匯」9月超值吃到飽 「平日午晚餐65折」開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自 潮港城太陽百匯 臉書粉絲團
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台中人氣自助餐廳「潮港城太陽百匯」9月推出限時優惠，只要戶籍設於台中市，於平日午餐或晚餐時段用餐，即可享有65折專屬折扣。活動時間為9月1日至9月26日，限週一至週五供應，並採網路訂位及每人預付300元訂金完成預約。每桌須達四人以上才可參與。餐廳同步貼心開放「跨區同桌」規則，只要同桌賓客皆具台中市戶籍，無論行政區別，皆可享折扣優惠。

圖／取自 潮港城太陽百匯 臉書粉絲團
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台中市民須出示證件核對　折扣後最低每人僅531元起

潮港城太陽百匯價格分為平日午餐每人818元、平日晚餐918元，假日午晚餐一律為998元，皆須加一成服務費。本次優惠限平日餐期，折扣後平日午餐每人僅531元、晚餐597元、相當划算。用餐當日每位賓客須出示身分證明文件以利現場核對，且本專案不得與其他壽星優惠、會員方案或現場促銷合併使用。提醒讀者提早訂位，目前平日熱門時段已有接近滿席狀況。

圖／取自 潮港城太陽百匯 臉書粉絲團
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CP值自助餐推薦　生猛海鮮與鐵板料理最吸睛

太陽百匯以新鮮海味與異國熱食聞名，生食區每日供應厚切鮭魚、旗魚、鮪魚生魚片，搭配現流大蝦、鮮蟹堆疊成的海鮮塔；熟食區則有香煎肋眼牛排、鐵板五花肉、韓式海鮮煎餅等人氣料理，甜點與飲品選擇也相當豐富。活動期間不妨呼朋引伴，與親友共享超值饗宴，品嚐台中最強吃到飽之一的魅力。

圖／取自 潮港城太陽百匯 臉書粉絲團
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圖／取自 潮港城太陽百匯 臉書粉絲團
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