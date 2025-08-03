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全台唯一！「巨無霸釣魚機」爆紅台中 寶熊漁樂碼頭暑假最強打卡點

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全台唯一直徑達7公尺的巨無霸旋轉釣魚機。　圖：寶熊漁樂碼頭／提供
全台唯一直徑達7公尺的巨無霸旋轉釣魚機。　圖：寶熊漁樂碼頭／提供

【旅奇傳媒／編輯部報導】 今年暑假最受歡迎的親子景點非它莫屬！全台首座釣魚主題觀光園區－寶熊漁樂碼頭火力全開，祭出暑假檔期活動—於官網購買專案門票，即可免費體驗這全台唯一、直徑達7公尺的「巨無霸旋轉釣魚機」，再度掀起旅遊熱潮，無論是爸媽帶娃、情侶約會還是好友揪團，來這裡保證「釣」出驚呼聲連連。

位於台中市潭子區的寶熊漁樂碼頭，是全台首座釣魚主題觀光園區，其中「巨無霸釣魚機」更是全場最吸睛的親子互動亮點之一。結合真實釣竿操作與擬真的釣魚體驗，讓遊客挑戰拉起重達1公斤以上的「大魚」，不但需要技巧，還得靠眼力與耐心，完全顛覆你對釣魚的想像。

▲重達1公斤多的「大魚」，需要用雙手才有辦法抱起來。　圖：寶熊漁樂碼頭／提供
▲重達1公斤多的「大魚」，需要用雙手才有辦法抱起來。　圖：寶熊漁樂碼頭／提供

暑期限定！購票即送釣魚機體驗券

為回饋廣大旅客支持，寶熊漁樂碼頭推出暑期限定優惠：官網購買專案門票入館即可獲得「巨無霸釣魚機體驗券」乙張。每日名額有限，須提前預約，享受最佳體驗與服務。歡迎大小釣客踴躍參加，挑戰成為「釣最多魚的玩家」。

沉浸式釣魚體驗 + 魚拓 DIY

想更深入體驗釣魚魅力？ 2F釣魚故事館，可挑戰擬真虛擬釣魚機，在模擬釣魚的真實手感，緊張刺激百分百！還能參加超受親子歡迎的魚拓 DIY，體驗活動之餘還能帶走獨一無二的魚拓明信片，玩出創意與回憶。

▲除了各種釣魚體驗，還有魚拓DIY也深受親子喜愛。　圖：寶熊漁樂碼頭／提供
▲除了各種釣魚體驗，還有魚拓DIY也深受親子喜愛。　圖：寶熊漁樂碼頭／提供

親子出遊、三代同堂都適合

寶熊漁樂碼頭不單是釣魚觀光主題園區，更是結合教育、娛樂與文化的多元場域。館內設有釣魚故事館、3D海洋劇場、DIY 手作教室等豐富設施，晴、雨天都能盡情遊玩，讓每位旅客都能找到屬於自己的樂趣。無論是親子出遊、情侶約會，或是三代同堂的家庭旅行，這裡都是暑假最值得造訪的打卡勝地。

▲挑戰巨無霸魚池，釣出歡樂夏日回憶。　圖：寶熊漁樂碼頭／提供
▲挑戰巨無霸魚池，釣出歡樂夏日回憶。　圖：寶熊漁樂碼頭／提供

這個暑假，別再只是看海、玩水了，一起來寶熊漁樂碼頭，拿起釣竿，挑戰巨無霸魚池，釣出最難忘的夏日回憶。如需更多活動資訊或團體預約，歡迎洽詢官方網站。

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