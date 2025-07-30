獨輪車＋扯鈴＋藝術氣球！臺中葫蘆墩文化中心熱鬧登場

8月2日，臺中豐原不只有陽光，還有精彩的馬戲魅力！獨輪車藝術家帶來的炫技演出即將引爆現場氣氛，大手牽小手，和媽媽還有爸爸一起在草地上看秀、玩氣球、享親子時光！

「爸氣十足・馬戲家庭日」由年僅25歲的藝術家蔡筱涵領軍登場，將雜技、創意與青春活力完美融合，為大小朋友帶來一場前所未見的馬戲挑戰秀。演出內容結合獨輪車、扯鈴、轉傘、跳繩等技藝，不但技巧滿分，更充滿節奏感與娛樂性，讓每一位觀眾都看得目不轉睛。





▲圖片來源：臺中市葫蘆墩文化中心FB





童趣滿點！彩虹龍與摺汽球繽紛登場



不只是雜技演出，現場還有深受小朋友喜愛的彩虹龍演舞與現場摺汽球互動，每一個氣球造型都充滿想像力與趣味，讓孩子們能近距離參與其中，留下與藝術親密接觸的難忘體驗。這是一場真正能「玩進去」的馬戲日，不只看，更能玩！





▲圖片來源：臺中市葫蘆墩文化中心FB





全家總動員！野餐×表演×歡笑齊聚中央廣場



活動特別選在臺中豐原葫蘆墩文化中心的中央廣場舉辦，開放式草地環境非常適合全家人攜帶野餐墊前來，悠閒地席地而坐，邊享受下午茶點邊欣賞馬戲演出。不論是爸媽拍照打卡，還是孩子奔跑玩樂，都是最自然的親子互動畫面。





▲圖片來源：臺中市葫蘆墩文化中心FB





一日限定！錯過等明年



這場親子嘉年華僅此一場，將於8月2日（星期六）16:30至17:30準時開演，時間雖短，內容卻充實有趣，是暑假親子活動中最具看頭的一站。免費參加、無需報名，只要準備好你的笑容與野餐墊，就能與全場觀眾一同感受這場屬於「爸氣」的快樂馬戲時光！





▲圖片來源：臺中市葫蘆墩文化中心FB





【爸氣十足・馬戲家庭日】

活動日期：2025/08/02 (16:30-17:30)

活動地點：葫蘆墩文化中心中央廣場





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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