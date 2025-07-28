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全新親子體驗！麗寶國際賽車場推出「小小卡丁車」、「瘋狂甩尾車」

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▲「小小卡丁車」專為身高100至150公分的兒童設計，採用靜音電動車款，無噪音、零廢氣。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲「小小卡丁車」專為身高100至150公分的兒童設計，採用靜音電動車款，無噪音、零廢氣。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假還不知道去哪玩? 麗寶國際賽車場推出全新的親子體驗，包括可以體驗飄移樂趣的「瘋狂甩尾車」，還有夜間限定「小小卡丁車」；想要享受競速體驗，更不能錯過被評為「亞洲最佳卡丁賽道」的麗寶國際賽車場卡丁賽道，創造暑假最熱血的時光！

暑假全新親子活動登場，麗寶國際賽車場推出「瘋狂甩尾車」體驗 。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
暑假全新親子活動登場，麗寶國際賽車場推出「瘋狂甩尾車」體驗 。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

位於卡丁大樓3樓，占地近500坪的全新項目「瘋狂甩尾車」，賽道全長約250公尺，路線涵蓋高難度髮夾彎、連續S彎、甩尾繞圈區等路線，踩下油門加速、拉上手煞車，即可感受享受甩尾飄移的超酷體驗，搭配賽道與障礙設計趣味更升級，6歲以上兒童即可自行駕駛，現場備有安全帽與專人教學，讓玩家在安全防護下享受高張力駕馭快感。

場地更有絕佳視野，可俯瞰整座戶外卡丁車賽道，另一側則可眺望G2賽道，體驗甩尾活動後，也相當適合觀賞賽事，是親子遊樂與視覺享受兼具的全新景點。

▲麗寶國際賽車場卡丁賽道，雙人座是和親子同遊。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶國際賽車場卡丁賽道，雙人座是和親子同遊。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

另一項暑假亮點活動「小小卡丁車」，專為身高100至150公分的兒童設計，位於卡丁大樓1樓，採用靜音電動車款，無噪音、零廢氣，提供環保安全的兒童駕駛初體驗。體驗場域為500公尺專用賽道，由專業教練講解操作與安全規範，透過實際駕駛訓練孩子的反應力與動作協調。營業時間為每週五、六、日晚間17:00-24:00，提供夜間親子遊樂新選擇。下場8分鐘的體驗原價500元，現在只要100元，每到假日吸引眾多家長帶著孩子來體驗。

▲「瘋狂甩尾車」位於卡丁大樓3樓，為全台首座可以在室內觀賽又能開甩尾車的全新景。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲「瘋狂甩尾車」位於卡丁大樓3樓，為全台首座可以在室內觀賽又能開甩尾車的全新景。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

想要更專業的競速樂趣，則不能錯過麗寶國際賽車場的卡丁車賽道，是唯一獲得 FIA／CIK（國際汽車聯盟）認證，有「亞洲最佳卡丁賽道」殊榮的賽道。

全長達1.5公里，擁有多個彎道與靈活路線，麗寶也引進外國原裝進口的法國 Sodi 單人座卡丁車、義大利 CRG 雙人座卡丁車供車友選擇，免駕照就可下場體驗，貼近地面的駕駛體驗，不需駕照即可上場，是廣受各年齡層喜愛的親民極速體驗。現場設有專業計時系統，可於體驗後查詢單圈成績，與親友比拚秒數、挑戰自我極限，來一場新鮮刺激的暑假回憶。

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