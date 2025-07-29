南屯必比登美食推薦！在地人激推的４家神級美食，從早吃到晚的台中美食口袋名單

說到台中南屯，除了熱鬧的機能與商圈，還藏著不少在地人激推的美食寶藏！這次RG小編精選 4 間台中南屯區入選必比登推薦的人氣美食。從午餐吃到宵夜，讓你吃好吃滿，快收藏這條最強南屯美食線路！

台客燒肉粥

米其林必比登推薦，燒肉粥配雙寶吃到飽足

被列入米其林必比登推薦的【台客燒肉粥】，一碗燒肉粥裡料多實在、香氣十足，是不少在地人從小吃到大的經典滋味。推薦招牌「雙寶拼盤」，燒肉酥香、香腸帶微微酒香，搭粥吃超對味！

圖/ReadyGO

地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號

營業時間：11:00–23:00（週三休息）

小初店 牛肉麵

厚厚厚！大塊牛肉＋濃郁湯頭的回訪名店

主打「厚厚厚極品牛肉麵」，用料完全不手軟，大塊牛腱肉配上濃郁湯頭，牛肉控吃完都直呼過癮。雖尚未入選必比登，但靠著實力與口碑，早已是許多老饕的回訪愛店。

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地址：台中市南屯區大業路243號

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00（週日休息）

滬舍餘味 生煎包

底酥湯多一咬爆汁，被讚為近米其林水準

這家生煎包藏身永春東七路巷弄，卻總是人潮不斷。底部煎得金黃酥脆，內餡湯汁飽滿，一咬就爆汁，超過癮！經常被饕客評為「接近米其林水準」的實力派小吃。

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地址：台中市南屯區公益路二段537號

營業時間：10:00–20:00（週一公休）

羅家古早味 麻油雞湯

麻油香濃配嫩雞腿，搭麵線暖身超滿足

台中人吃麻油雞絕對不能錯過羅家古早味！濃香麻油與嫩口雞腿完美融合，搭配吸滿湯汁的麵線，不管冷天補身還是熱天開胃都適合，是在地人心中的定番補品。

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地址：台中市南屯區向上路三段65號

營業時間：10:30–19:30（週二休息）

台中南屯必比登一日遊｜行程安排

從早午餐吃到宵夜，一天內吃遍南屯美食

想要規劃一趟美食半日遊？推薦你從早午餐的「滬舍餘味」生煎包開啟味蕾、午餐選「小初店」牛肉麵補充能量、下午來碗「羅家麻油雞」養身養胃，晚上再以「台客燒肉粥」暖心收尾，完美體驗台中南屯的多元風味！

FAQ｜常見問題

台中哪裡有米其林必比登推薦的小吃？

台中南屯的【台客燒肉粥】是米其林必比登推薦的店家，以用料實在、價格親民聞名，是在地人也愛的宵夜選擇。

台中南屯有什麼小吃推薦？

永春東七路一帶美食密集，推薦四家在地人常吃的小吃：台客燒肉粥、小初店牛肉麵、滬舍餘味生煎包、羅家麻油雞湯。

小初店牛肉麵要排隊嗎？

因用餐時間座位有限，平日中午與晚上用餐尖峰（11:30–12:30、18:00–19:00）易客滿，建議提早到或離峰用餐較不需等候。

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