快訊

美中新談判恐拿台灣當籌碼！專家：陸可能提1事換美降低對台支持

林右昌「承擔責任」請辭…投票當天就被問要辭否？ 他第一時間這樣回應

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

芳苑老地方新風景！「番仔挖」洪易藝術展帶你走進回憶創造

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB

濕地、蚵架、牛車、竹筏，芳苑的風景成了洪易創作的靈感源泉。這次，他不只畫畫，而是用整個村子告白家鄉——《精彩番仔挖》正等你來探索！


▲圖片來源：芳苑鄉公所FB
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB


「番仔挖」是芳苑的舊名，也是一段關於土地、濕地與人情的歷史記憶。出生於芳苑的藝術家洪易，這個夏天帶著滿滿色彩與童趣創意，將自己對家鄉的情感化為具象的藝術語言，在熟悉的街道、廣場與建築間構築一場跨時代的藝術回歸。這場展覽不只是一段創作歷程的分享，更是藝術家與地方的深情對話。


▲圖片來源：芳苑鄉公所FB
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB


藝術不在美術館，在你我日常的路口

《精彩番仔挖》—芳苑：洪易回鄉藝術展不走傳統展覽形式，而是散布在芳苑鄉的每一處生活節點──鄉公所、圖書館、國小、老家門口、海空步道與漁民廣場。藝術不再被框限於白牆裡，而是真實地與地方生活交融。遊客與在地居民都可以在不經意之間，遇見洪易筆下的色彩生物與幻想世界，在熟悉的空間裡重新找回對土地的感動。


▲圖片來源：芳苑鄉公所FB
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB

▲圖片來源：芳苑鄉公所FB
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB

▲圖片來源：芳苑鄉公所FB
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB


童趣與記憶，創造芳苑風景新樣貌

洪易擅長以鮮明色彩與可愛造型傳遞文化意涵，他筆下的牛車、竹筏與蚵農風景，正是他童年在芳苑的生活記憶。透過創作，他不僅還原了芳苑的原始樣貌，也為現今轉型為觀光漁村的芳苑注入全新生命力。藝術與地方特色互相呼應，讓人既能懷舊，也能重新感受芳苑的活力與獨特性。


▲圖片來源：芳苑鄉公所FB
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB


這場藝術展是一段記憶的旅程，也是一場創意的散步。走在海空步道時，你會看到藝術品與夕陽交錯的光影；在圖書館、學校或廣場間穿梭時，也會與藝術作品不期而遇。洪易的創作讓觀展不再只是觀賞，而是參與、體驗與共鳴。《精彩番仔挖》不只是洪易獻給芳苑的作品展，更是一封色彩繽紛的家書，邀請每一位觀者，一起閱讀這片土地最精彩的故事。


▲圖片來源：芳苑鄉公所FB
▲圖片來源：芳苑鄉公所FB


【精彩番仔挖—芳苑：洪易回鄉藝術展】

展覽期間：2025/07/17-2025/08/31

展出地點：芳苑鄉公所、鄉立圖書館、芳苑國小、洪易老家（斗苑路與芳漢路口）、海空步道、漁民廣場


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>鹿港光影藝術節點亮夜色！LINE FRIENDS控絕對不能錯過！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 展覽 圖書館

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

彰化芳苑洪家古厝爭取修復 歷史建物豪雨後更岌岌可危

彰化又降大雷雨 芳苑等地區2934戶停電

丹娜絲颱風來襲 彰化公告危險水域、土石流及限制出海地點

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

相關新聞

芳苑老地方新風景！「番仔挖」洪易藝術展帶你走進回憶創造

濕地、蚵架、牛車、竹筏，芳苑的風景成了洪易創作的靈感源泉。這次，他不只畫畫，而是用整個村子告白家鄉——《精彩番仔挖》正等你來探索！

在地人不藏了！就是這家「員林老味道」不輸大牌名店 高CP值「60元排骨便當」讓人吃出感動

在地人公認的老味道！這個年頭哪裡還有「40元排骨飯」？有的，就在彰化員林，還是被在地人狂讚「平價美味 超級好吃」、「爌肉飯員林第一」的高CP值好店。

台中40年老字號冰店「嘉良冰鎮」再開分店，配料超過20種，招牌手工芋圓冰、夏日芒果冰必點

udn走跳美食／糖糖 嘉良冰鎮深耕台中太平40年，是在地人氣老字號冰店，近期於北區再開新分店。不僅配料多樣化、價格也相當親民，主打各式冰品、嫩仙草、豆花及飲品，堅持傳統工法，從古早味剉冰到創意冰

台中親子一日遊！豐原一日三站免費玩，夜市遊戲＋玩具批發一次滿足

想找一條既能讓孩子玩得開心、又能省錢的親子行程嗎？台中豐原這條「高CP值親子一日遊」絕對值得收藏！不只有免費味噌湯可以喝，還能暢玩童玩設施、挖寶批發玩具，保證孩子放電、大人放鬆！

台中人氣麵包店「小山之丘」再推新品，繽紛森林系菠蘿，五種口味都超欠吃

udn走跳美食／糖糖 台中人氣麵包店小山之丘再推新品，喜歡吃菠蘿麵包的朋友快筆記！小山之丘這次推出的繽紛森林系菠蘿共有五種口味，每款都超欠吃，使用食材本身色澤渲染出的彩色菠蘿皮，不僅造型繽紛可愛

台中人氣「老字號壽司」全新改裝！自動輸送帶吸睛登場，夏季限定新品搶先開吃

udn走跳美食／糖糖 台中深耕超過20年的大漁壽司，據說是全台首家引進迴轉壽司概念的元祖級壽司店，近期老店改裝，以全新面貌登場，導入日本智慧型自動送餐系統，不僅提升用餐體驗，更持續主打台灣近海捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。