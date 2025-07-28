芳苑老地方新風景！「番仔挖」洪易藝術展帶你走進回憶創造

濕地、蚵架、牛車、竹筏，芳苑的風景成了洪易創作的靈感源泉。這次，他不只畫畫，而是用整個村子告白家鄉——《精彩番仔挖》正等你來探索！





▲圖片來源：芳苑鄉公所FB





「番仔挖」是芳苑的舊名，也是一段關於土地、濕地與人情的歷史記憶。出生於芳苑的藝術家洪易，這個夏天帶著滿滿色彩與童趣創意，將自己對家鄉的情感化為具象的藝術語言，在熟悉的街道、廣場與建築間構築一場跨時代的藝術回歸。這場展覽不只是一段創作歷程的分享，更是藝術家與地方的深情對話。





▲圖片來源：芳苑鄉公所FB





藝術不在美術館，在你我日常的路口



《精彩番仔挖》—芳苑：洪易回鄉藝術展不走傳統展覽形式，而是散布在芳苑鄉的每一處生活節點──鄉公所、圖書館、國小、老家門口、海空步道與漁民廣場。藝術不再被框限於白牆裡，而是真實地與地方生活交融。遊客與在地居民都可以在不經意之間，遇見洪易筆下的色彩生物與幻想世界，在熟悉的空間裡重新找回對土地的感動。





▲圖片來源：芳苑鄉公所FB

▲圖片來源：芳苑鄉公所FB

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童趣與記憶，創造芳苑風景新樣貌



洪易擅長以鮮明色彩與可愛造型傳遞文化意涵，他筆下的牛車、竹筏與蚵農風景，正是他童年在芳苑的生活記憶。透過創作，他不僅還原了芳苑的原始樣貌，也為現今轉型為觀光漁村的芳苑注入全新生命力。藝術與地方特色互相呼應，讓人既能懷舊，也能重新感受芳苑的活力與獨特性。





▲圖片來源：芳苑鄉公所FB





這場藝術展是一段記憶的旅程，也是一場創意的散步。走在海空步道時，你會看到藝術品與夕陽交錯的光影；在圖書館、學校或廣場間穿梭時，也會與藝術作品不期而遇。洪易的創作讓觀展不再只是觀賞，而是參與、體驗與共鳴。《精彩番仔挖》不只是洪易獻給芳苑的作品展，更是一封色彩繽紛的家書，邀請每一位觀者，一起閱讀這片土地最精彩的故事。





▲圖片來源：芳苑鄉公所FB





【精彩番仔挖—芳苑：洪易回鄉藝術展】

展覽期間：2025/07/17-2025/08/31

展出地點：芳苑鄉公所、鄉立圖書館、芳苑國小、洪易老家（斗苑路與芳漢路口）、海空步道、漁民廣場





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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