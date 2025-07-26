台中40年老字號冰店「嘉良冰鎮」再開分店，配料超過20種，招牌手工芋圓冰、夏日芒果冰必點

嘉良冰鎮深耕台中太平40年，是在地人氣老字號冰店，近期於北區再開新分店。不僅配料多樣化、價格也相當親民，主打各式冰品、嫩仙草、豆花及飲品，堅持傳統工法，從古早味剉冰到創意冰品，選擇豐富又美味。

嘉良冰鎮梅亭參店位置

嘉良冰鎮梅亭參店位在台中北區梅亭街上，鄰近中國醫藥大學、中正公園，附近交通非常便利，公車、Ubike應有盡有，也有多個收費停車場。

嘉良冰鎮梅亭參店環境

嘉良冰鎮梅亭參店用餐空間簡約溫馨，以木質桌椅搭配灰白色調牆面，營造出舒適清爽的氛圍，牆上掛著懷舊的回憶照及產品用料介紹，增添一點文青與懷舊感，非常適合與朋友輕鬆聊天、享受冰品的好所在。

嘉良冰鎮梅亭參店的工作環境非常乾淨整齊，配料多達20幾種，都是每天從總店新鮮直送，讓大家可以放心分店跟總店的品質是相同的，另外一般冰店都是將配料放下方再刨上剉冰，嘉良冰鎮是先放冰再放配料，畫面感更棒。

嘉良冰鎮梅亭參店菜單

鮮切芒果牛奶雪花冰 140元

夏天就是要吃芒果冰，嘉良冰鎮的芒果冰有一般剉冰跟雪花冰兩種，採用的芒果是愛文芒果，搭配百香果醬及香甜煉乳，畫面超級美。

芒果切得大塊豪邁，用量相當有誠意，選用香甜多汁的愛文芒果，果肉紮實美味，搭配酸甜百香果醬、香甜煉乳及香濃牛奶雪花冰，酸甜層次豐富，清爽又滿足。

鮮切綜合水果冰 100元

另一碗鮮切綜合水果冰給料也相當豪邁，以細緻刨冰為基底，加上新鮮香瓜、西瓜、哈密瓜、香蕉、砂糖橘層層堆疊，最後淋上鳳梨醬及黑糖。

水果冰涼香甜，其中糖糖最喜歡砂糖橘，果肉飽滿又多汁，酸酸甜甜的超解膩。

招牌手工芋圓冰 65元

嘉良冰鎮除了水果系列冰品，還有這碗招牌手工芋圓冰也是必點，配料包含招牌手工芋圓、手工地瓜圓、大豆、紅豆及蜜芋頭，一樣整碗料滿滿。

瞧瞧嘉良冰鎮的手工芋圓及地瓜圓，size有夠大，吃起來帶有嚼勁，有著地瓜及芋頭的香甜，讓人越嚼越香。

裡頭還有蜜芋頭也是糖糖的愛，蜜製入味香甜，芋頭吃起來非常桑，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口，芋頭控必吃。

酪梨布丁牛奶 85元

採用新鮮酪梨，加入鮮奶下去現打而成的酪梨牛奶，裡頭添加了雞蛋布丁增添香氣，喝起來香濃又順口。

嘉良冰鎮在台中北區再開新分店，從經典古早味到創意水果冰，每一碗都吃得出用心與誠意，不管是夏日限定的芒果冰還是招牌手工芋圓冰都好吃，炎炎夏日不妨找個午後來碗冰，一起感受這份屬於台中的沁涼幸福吧！

電話：04-22360406

地址：台中市北區梅亭街260號

時間：11:00~21:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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