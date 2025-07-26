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台中親子一日遊！豐原一日三站免費玩，夜市遊戲＋玩具批發一次滿足

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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想找一條既能讓孩子玩得開心、又能省錢的親子行程嗎？台中豐原這條「高CP值親子一日遊」絕對值得收藏！不只有免費味噌湯可以喝，還能暢玩童玩設施、挖寶批發玩具，保證孩子放電、大人放鬆！

台中親子一日遊｜台灣味噌釀造文化館

免費童玩互動＋味噌湯無限喝，親子必訪互動館

走進這座結合味噌文化與親子互動的館舍，孩子能免費玩打鼓、打彈珠、撈木瓶、套圈圈等童玩遊戲，還能邊試吃邊拍照，讓爸媽輕鬆又有成就感。味噌拉麵餐車造景好拍，光一站就能玩上一小時以上！

這裡不只是一座釀造展示館，更是孩子的天堂！館內提供免費味噌湯任飲、多種試吃品嚐，還設置了童玩區，包含打彈珠、套圈圈、小鼓互動等遊戲，通通免費！大人能了解味噌文化，孩子則能盡情玩樂。

圖/ReadyGo
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地址：台中市豐原區三豐路二段235號

營業時間：09:00–17:00（週一休）

台中親子一日遊｜公老坪夢想廚房

免費夜市遊戲＋山景餐廳，週末限定親子樂園

這裡不只是一座釀造展示館，更是孩子的天堂！館內提供免費味噌湯任飲、多種試吃品嚐，還設置了童玩區，包含打彈珠、套圈圈、小鼓互動等遊戲，通通免費！大人能了解味噌文化，孩子則能盡情玩樂。

圖/ReadyGo
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地址：台中市豐原區三豐路二段235號

營業時間：09:00–17:00（週一休館）

消費方式：館外設有味噌商品販售區，可自由選購

台中親子一日遊｜轟丸玩具會社

在地人激推玩具倉庫，百元內玩具挖寶天堂

旅程尾聲，帶孩子來這間在地人激推的玩具倉庫補貨！玩具種類從泡泡劍、積木、多美小汽車，到戶外玩水玩沙工具應有盡有，幾乎每樣都在百元內，讓爸媽荷包無壓力、孩子滿載而歸。

圖/ReadyGo
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地址：台中市豐原區圓環北路二段231號

營業時間：10:00–19:00

消費方式：可刷卡付款，另有禮品包裝服務

台中親子一日遊怎麼安排？

09:00–11:00 台灣味噌釀造文化館：免費味噌湯、童玩互動體驗

11:30–14:00 公老坪夢想廚房：夜市遊戲＋午餐＋山景休息

14:30–15:30 轟丸玩具會社：玩具選購、採買伴手禮

16:00 後 可順遊廟東夜市或返程：美食推薦：鳳梨冰、排骨酥、蚵仔煎

台中親子景點常見問題

台中親子一日遊適合幾歲小孩？

此行程最適合3～10歲的兒童，童玩與互動設施安全、友善，適合學齡前與國小年齡層。

台灣味噌釀造文化館需要門票嗎？

是的！文化館與夢想廚房的遊戲區也免費開放，除非自選消費如餐點、玩具購買，否則基本無花費。

如果不是假日也可以玩嗎？

台灣味噌釀造文化館與轟丸玩具會社平日皆開放，唯有公老坪夢想廚房僅限週六日營運。

延伸閱讀 >> 台中景點｜聚會不想被打擾？盤點台中聚會、派對包廂6選

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