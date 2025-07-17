快訊

新竹縣便利商店熄燈潮引熱議 已有11家關店…主因曝光

台師大吹哨學生1年前暖舉曝光！退隊當晚助失智翁返家 醫讚：大愛勇者

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

夏慕尼台中台灣大道店18日開幕 款待波士頓龍蝦

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
夏慕尼第15家門店台灣大道店，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，為品牌挹注成長動能。 王品集團/提供
夏慕尼第15家門店台灣大道店，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，為品牌挹注成長動能。 王品集團/提供

王品集團旗下「夏慕尼」在睽違3年後又開新店，台中台灣大道店將於7月18日浪漫開幕並祭奢華好禮寵客，7月18日~8月14日到台灣大道店用餐，平日內用消費兩客套餐，出示本活動畫面或官網活動截圖，即款待波士頓龍蝦1隻。

即日起到7月31日前，全台「夏慕尼」門店同慶，雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，平日消費兩客套餐，即款待1盤鮑魚干貝海鮮盤。即日起開放訂位，老饕們手腳得加快，避免現場久候。

中部鄉親許願成功，夏慕尼再展新店，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，全新台灣大道店將於7月18日開幕，這也是品牌第15家門店。店裝走現代法式風格，以夏慕尼經典的高雅藍為主色調，點綴現代金色線條，展現極簡與華麗兼容的空間語言。金色招牌於夜色中熠熠生輝，為城市輝映出法式光影。將成為七期商圈耀眼焦點。開幕期間正逢暑假旺季，加上附近百貨消費人潮，期望能為品牌挹注新成長動能。也能滿足周遭家庭聚餐及商務客的用餐需求。

歡慶「夏慕尼」台灣大道店盛大開幕， 7月18日~8月14日到台中台灣大道店平日內用消費兩客套餐，出示本活動畫面或官網活動截圖，款待波士頓龍蝦1隻（價值$1200）。波士頓龍蝦搭配魚卵醬與起司炙燒鮮味飽滿，蝦身佐雪莉芥末醬，鮮甜中帶有細緻辛香，層層堆疊出法式的優雅驚喜。

不只台中台灣大道店款待波士頓龍蝦慶開幕，即日起到7月31日，「夏慕尼」全台門店也推出雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，即贈鮑魚干貝海鮮盤（價值$680）。

延伸閱讀

王品夏慕尼台中台灣大道店 7月18日浪漫開幕

身分證有「這3字」 全台夏慕尼鮑魚干貝海鮮盤限期免費吃

一場大雷雨台中市區多處路段淹水 市府提1.6公里排水改善方案

台中大雨台灣大道路樹倒塌占2車道 警交管通報排除

相關新聞

浪漫升級！台中隱藏系美景 后里環保公園「圓仔花」粉嫩盛開中

微風輕拂、藍天如洗，走進后里環保公園，一整片粉紫色圓仔花彷彿鋪天蓋地湧現，心型與月亮型花海交錯，讓人宛如置身童話場景。

城市裡的療癒角落！台中景點 這樣玩讓人好放鬆

台中一直以來都是假期出門玩樂的首選之一，眾多的美食還有美麗的風景人文，不管是好友出遊或是親子旅行都非常適合～你還在煩惱要安排哪些景點嗎？快跟上FunTime小編的腳步，一起來看看台中有什麼必去的地方吧！找了景點，還想安排住宿、美食？所有台中自由行的實用文章，小編都整理在台中旅遊全攻略囉～

台中老店「松盈傳奇冰淇淋」　超濃郁不甜膩「三明治冰餅」吃過回不去！

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 松盈傳奇冰淇淋專賣店是台中大里超人氣冰品老店，堅持手工製作、不加化學添加物。手工冰淇淋香醇濃郁，不輸哈根達斯、莫凡彼，三明治餅皮更勝一籌，脆中帶Q，超有記憶點，

精選 3 家台中按摩整復，有效治療腰痠背痛！

你也長期被姿勢不良、腰痠背痛困擾著嗎？那你一定要去體驗看看，按摩整復能帶來的療效，這次七分之二的探索精選 3 間評價超高的台中推拿按摩館，不論是久坐辦公室的上班族、運動後肌肉痠痛，還是想調整骨盆、矯正體態的人，都能找到最適合自己的療癒好選擇！

好吃又不貴！ 逢甲商圈低調好吃「super麵食館」麵類小碗份量十足 招牌必點紅燒牛肉麵、韭菜水餃也很強

udn走跳美食／ShengYao 逢甲附近發現了一間好吃又不貴的麵店，這家"super麵食館"其實在逢甲商圈已經默默的開了三年，不過很多學生應該都不知道，他們家東西主打大份量，麵類小碗就很大一碗

新酒店「采・寓」住房送寶格麗！台中長榮桂冠加價999元吃活龍蝦

長榮酒店旗下新品牌「采・寓halo house」新開幕，大手筆祭出「住房送寶格麗」活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。