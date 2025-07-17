浪漫升級！台中隱藏系美景 后里環保公園「圓仔花」粉嫩盛開中
微風輕拂、藍天如洗，走進后里環保公園，一整片粉紫色圓仔花彷彿鋪天蓋地湧現，心型與月亮型花海交錯，讓人宛如置身童話場景。
每年盛夏，是圓仔花綻放的最佳時機。而今年，台中后里環保公園再度用粉嫩花海驚豔所有遊客。特別設計的心型與月亮型花圃，讓花海不只可觀、還成為絕美打卡熱點，彷彿走進愛情電影中的場景。
在這裡，不只是賞花而已。環保公園本身的遼闊草坡、藍天與白雲，搭配圓仔花的粉紫色系，構成一幅幅自然色彩交織的療癒風景。不論是遠眺或低角度取景，隨手拍都像明信片般迷人。
不少遊客專程穿上白色洋裝、戴上草帽，只為與圓仔花來一場最夢幻的合影。園內的花海高低錯落、延伸感十足，無論獨照還是情侶合影都極具美感。加上晴朗天氣的加持，讓這裡瞬間成為IG熱門版面。
比起熱鬧喧囂的花市，這裡更像是屬於自己的秘密花園。漫步在木棧步道旁，圓仔花輕輕搖曳，耳邊傳來風聲鳥語，整座園區彷彿為夏日寫下靜謐的詩篇。即使只是靜靜坐在花海邊發呆，也足以療癒繁忙生活的疲憊。
賞花地點：台中后里環保公園
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