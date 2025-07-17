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夏日樂園「粉紅泡泡趴」嗨翻全場 超夢幻粉紅沙灘、冰品免費吃

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圖：麗寶樂園渡假區／提供
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【旅奇傳媒/編輯部整理】今年暑假，馬拉灣要讓你在浪漫泡泡中濕身尖叫、跳到斷電！即日起每週五、六、日「粉紅泡泡派對」限時開炸，大量泡泡席捲全場，DJ 現場炸音、MC 帶頭吶喊，馬拉灣瞬間變身粉紅浪潮現場，人人跟著節奏跳起來，不管是情侶放閃、閨蜜合體、還是親子共舞，這場水上派對只有一個任務跳進第一排、成為泡泡焦點王！

今夏最嗨、最狂、最粉的水上派對「粉紅泡泡派對」正式引爆！　圖：麗寶樂園渡假區／提供
今夏最嗨、最狂、最粉的水上派對「粉紅泡泡派對」正式引爆！　圖：麗寶樂園渡假區／提供

搭配馬拉灣25週年主題「Pink 一夏」，麗寶樂園同步推出「海陸空3選2」升等優惠，購買「探索世界」或「馬拉灣」任一票種，只要加價100元，即可暢玩雙園，或雙園擇一加碼搭乘「天空之夢」摩天輪，玩遍陸海空三大場域。渡假區會員更享專屬福利，免費升等雙園暢遊，玩得盡興又不傷荷包！

▲暑假「海陸空3選2」，加價100元，可升級暢遊雙！　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲暑假「海陸空3選2」，加價100元，可升級暢遊雙！　圖：麗寶樂園渡假區／提供

馬拉灣25週年重磅主打「粉紅泡泡派對」，於今年暑假盛大回歸，每週五、六、日限定舉行，於13:30與15:30雙時段引爆全場夏日能量。活動現場特設高密度泡泡機，搭配專業 DJ 現場演出與 MC 帶動氣氛，大量泡泡隨節奏飛舞，渲染為夢幻繽紛的粉紅派對，營造出極具視覺與感官衝擊的沉浸式氛圍，吸引遊客拍照打卡，打造專屬今夏的獨家記憶。

除了粉紅泡泡派對，「Pink一夏」還集結多重驚喜：免費冰品刮刮樂、限時擠霜淇淋挑戰、夢幻白日夢沙灘與週五至週日限定「胖卡市集」全面登場，集結多台人氣美食餐車，販售冰品、飲品與特色小吃，終場秀則以火舞替一天的玩樂畫上完美句點，從視覺、味覺到拍照打卡一次滿足，天天都有新玩法，讓你每次來都有不一樣的驚喜！

▲馬拉灣週五、六、日限定登場的「胖卡市集」，集結多台人氣美食餐車，還有精彩火舞表！　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲馬拉灣週五、六、日限定登場的「胖卡市集」，集結多台人氣美食餐車，還有精彩火舞表！　圖：麗寶樂園渡假區／提供

喜歡挑戰的一定不能錯過！即日起至08/31每週日限定推出「霜淇淋擠擠樂」活動，只要購買一支單口味霜淇淋，即可挑戰10秒內擠出25公分高的霜淇淋，成功者可現場再獲得一支免費霜淇淋。每個週日限時挑戰且限量25名，額滿即止，快來挑戰最清涼的夏日小任務。

▲每週日限定「霜淇淋擠擠樂」挑戰，10秒內擠出25公分高的霜淇淋，可現場再獲得一支免！　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲每週日限定「霜淇淋擠擠樂」挑戰，10秒內擠出25公分高的霜淇淋，可現場再獲得一支免！　圖：麗寶樂園渡假區／提供

夏天怎能不吃冰淇淋？即日起至08/31，加入「麗寶樂園渡假區」LINE 官方帳號，即可天天參加「冰品美食刮刮樂」，有機會刮中冰品免費吃，讓你玩水之餘，也能吃到多種品牌冰淇淋、冰棒，清涼無極限。

喜歡拍照打卡的遊客，絕對不能錯過全新場景「白日夢沙灘」。以粉紅陽傘、浪板、泳圈與氣墊沙發打造出的夢幻打卡區，成為今年園區最火熱的社群話題景點。只要於此拍照並上傳至 Facebook 或 Instagram，標註「麗寶樂園」與「#白日夢沙灘」，即可兌換25週年紀念小物乙份，限量贈送，送完為止。把握7-8月最精彩時光，現在就加入粉紅浪潮，解鎖今夏最強玩樂體驗！

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