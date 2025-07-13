台中老店「松盈傳奇冰淇淋」　超濃郁不甜膩「三明治冰餅」吃過回不去！

松盈傳奇冰淇淋專賣店是台中大里超人氣冰品老店，堅持手工製作、不加化學添加物。手工冰淇淋香醇濃郁，不輸哈根達斯、莫凡彼，三明治餅皮更勝一籌，脆中帶Q，超有記憶點，連女神安心亞也被收服了！

松盈傳奇冰淇淋專賣店｜交通位置

這天我們帶小朋友去新開幕的樂米樂園台中旗艦北歐館放電，剛好離松盈傳奇冰淇淋專賣店不遠，順道來解鎖放很久的口袋名單，這邊路邊不是很好停車，問了店家，可以臨停一下是OK的！

店外有提供簡單桌椅，可以現場坐下吃，冰品不怕融化！還貼心設有洗手台，小細節很加分～

創立於大里在地的松盈傳奇冰淇淋，傳承日式職人精神，從原料配置、熬煮、攪拌到急速冷凍，全程 8 成以上皆為手工製作，堅持不添加化學成分與防腐劑，走的是「吃得安心」的路線，除了冰棒、冰淇淋，更因為三明治冰餅而廣受歡迎，這也是阿公那輩傳下來的古早味手藝，如今依然靠著一雙雙手把好味道延續給下一代。

連女神安心亞也被收服了！

松盈傳奇冰淇淋專賣店｜店家環境

店內僅供販售冰品以及展示外帶包裝，並無內用唷！

若外帶，有提供保麗龍箱，分大小包裝，要購買限定的組合才可達3小時，適合外地遊客帶回家享用。

松盈傳奇冰淇淋專賣店｜菜單價格

招牌三明治冰餅10種口味，有牛奶、咖啡、花生、巧克力、炭焙桂圓、抹茶、芋頭、藍莓、歐利歐、烏龍奶，若不加冰餅，也有大小單球冰淇淋，或甜筒冰淇淋，想外帶可買家庭號，另外還有冰沙雪泥＋冰淇淋的組合唷！看好想買的再劃單，交由工作人員後付款結帳。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

松盈傳奇冰淇淋專賣店｜餐點品嚐

百香果雪泥＋巧克力冰淇淋

這組合超特別！雪泥像是童年的思樂冰，搭配濃郁巧克力，味道奇妙但會上癮！

三明治冰餅

・芋頭口味：樸實自然，吃得出食材原味，完全沒有香精的假味道

・藍莓口味：藍莓香氣濃郁，是我最愛！甜度剛好，不會膩～

・歐利歐口味：大人小孩都愛，濃厚又滑順

・炭焙桂圓口味：入口先是淡淡桂圓香，接著尾韻慢慢浮出炭焙的煙燻氣息，甜度不高、香氣層次豐富！

冰淇淋本身都吃得到葡萄乾，細節滿分！

這間松盈傳奇冰淇淋根本冰品界的老靈魂新創意！手工冰淇淋香醇濃郁，不輸哈根達斯、莫凡彼，餅皮更勝一籌，脆中帶Q，超有記憶點！

芋頭口味讓人想起純樸的童年味，藍莓香氣讓人一口接一口，重點是每一口都吃得安心，真材實料、不加化學物的誠意吃得出來，現場吃完，又外帶一箱回去台北，夏天就是要吃冰爽一波啦！

不論你是冰品控、在地人，或跟我們一樣從外地來台中玩的旅客，松盈冰餅真心值得特地繞過來一趟。

松盈傳奇冰淇淋專賣店

地址：台中市大里區德芳南路428號

電話：04-24853379

營業時間：10:00–21:00 （每年 12 月～3 月放寒假，以粉專公告為主）

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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