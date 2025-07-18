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500元帶你吃遍台中旱溪夜市美食！6大人氣攤位，從人氣烤玉米到芋泥奶磚一網打盡

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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台中旱溪夜市是中部規模數一數二的經典夜市，擁有寬敞動線、專屬停車場與超過 200 攤以上的在地美食與特色小吃。無論你是第一次造訪，還是回訪多次的老饕，都能在這裡發現讓人驚豔的隱藏美味。想在一個晚上只花 500 元就吃遍台中夜市精選美食？這篇一次帶你攻略旱溪夜市 6 大人氣攤位，從手工水餃、墨西哥塔可，到拔絲地瓜與紫米芋泥奶磚，從主食到甜點、從鹹香到濃郁，保證吃得飽也吃得巧！

東北小爺水餃

手工大顆水餃＋辣醬油組合，開場就吃對

夜市開吃從這攤開始準沒錯！東北小爺主打每日手工現包的大顆水餃，外皮Q彈不軟爛、內餡紮實多汁，吃得到滿滿豬肉與高麗菜的鮮甜。再加上一匙店家特製辣醬油，香氣瞬間升級。搭配一碗熱呼呼的蘿蔔貢丸湯，暖胃又開胃，是許多在地人認證的必吃起手式。

圖/ReadyGo
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價格：手工水餃（份）$90

特色：每日現包、手工麵皮厚實有嚼勁，餡料扎實、搭配辣醬油超涮嘴

時間：週二、四、五、六 17:00 起

Lisa Salsa Tacos

墨西哥街頭風塔可，夜市也能異國風

想來點異國風味？這攤塔可是你的夜市新選擇！Lisa Salsa 將墨西哥街頭小吃原汁原味搬進旱溪夜市，招牌塔可以慢燉手撕豬肉為主角，搭配香濃起司、滑順酸奶與特調莎莎醬，咬下去多汁帶勁。推薦加點玉米脆片組合，鹹香酥脆更有飽足感，是鹹食控不能錯過的選擇。

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價格：慢燉手撕豬薄餅（小）$120

特色：以香料慢燉的手撕豬搭配起司與特製醬汁，口感層次豐富

時間：週二、四、五、六 傍晚至售完

石頭王旋轉碳烤玉米

經典炭烤玉米，香氣逼人每支都完美上色

經典夜市靈魂美食就是這支玉米！石頭王以旋轉式碳烤裝置慢火均勻炙烤玉米，每支都刷上自家調製的醬料與香辣粉，外皮焦脆、內芯多汁，香氣一秒飄出好幾公尺遠。建議一抵達夜市就先登記等候，吃完前幾攤再回頭取餐，省時又不錯過這份經典美味。

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價格：碳烤玉米 $35

特色：炭火慢烤搭配多種醬料選擇，可調辣度，香氣十足又平價

時間：週二、四、五、六 18:00 起

安安你好拔絲地瓜

現炸拔絲地瓜＋地瓜球，甜食控的夢幻點心

甜點時間到！這攤的拔絲地瓜現炸現裹糖衣，熱騰騰上桌時外酥內鬆，甜而不膩，簡直地瓜控的夢想成真。招牌「綜合大盒」更讓你一次吃到拔絲年糕、地瓜球與地瓜薯條，口感豐富又療癒。適合兩人分食，邊走邊吃一點也不黏手，是甜食與炸物愛好者的完美交集。

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價格：綜合拔絲 $60

特色：地瓜球、拔絲地瓜與薯條組合，糖衣酥脆、內裡綿密，口感多變

時間：週二、六，週四不定期

趣噠 CUE DA 鮮奶茶

珍珠＋蒟蒻＋茶凍一次喝到飽，飲料控最愛

手搖飲不只是配角，這杯是主餐等級！趣噠選用牧場直送生乳與現泡茶湯為基底，加入珍珠、茶凍與蒟蒻三大人氣咀嚼元素，一口下去香濃滑順又層次豐富。不管你喜歡玫瑰鮮奶綠的花香，還是桑椹鮮奶的果酸感，這裡的品項都能完美搭配鹹甜小吃，是夜市中最有人氣的飲料攤。

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價格：嚼感三寶那堤 $80

特色：加入珍珠、蒟蒻與茶凍三種配料，濃郁生乳與香甜茶湯完美結合

時間：週二、四、五、六 17:00–23:45

紫米芋泥奶磚

神級芋泥甜點，鹹甜奶蓋堆滿幸福感

結尾就用這塊濃郁「芋泥磚」來收服味蕾！這道甜點用紫米鋪底，堆上厚厚芋泥，再鋪滿鹹甜奶蓋、肉鬆與碎 Oreo，入口香滑綿密，鹹甜交織、不膩不膊。每一層都吃得到不同驚喜，讓人忍不住一口接一口，是芋泥控與甜點迷心中的神級收尾。

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價格：紫米芋泥奶蓋 $100

特色：綿密芋泥搭配紫米、奶蓋、Oreo 與肉鬆，甜鹹交融超滿足

時間：週四、五、六 17:00 起

台中旱溪夜市常見問題

台中旱溪夜市的攤位每天都有開嗎？

大多出攤於週二、四、五、六（部分像拔絲地瓜固定週二與六，紫米芋泥奶磚為週四～六）。建議出發前查詢店家社群公告。

台中旱溪夜市怎麼去？交通方式

建議開車前往（有收費停車場），或搭台中市區公車至「旱溪夜市站」下車即抵。

台中旱溪夜市適合什麼時候去？

建議 17:00–18:30 進場，人氣攤位較少等待，後半場人潮較滿。

延伸閱讀 >> 台中景點｜聚會不想被打擾？盤點台中聚會、派對包廂6選

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拔絲 夜市 地瓜

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