城市裡的療癒角落！台中景點 這樣玩讓人好放鬆

【FunTime小編群】台中一直以來都是假期出門玩樂的首選之一，眾多的美食還有美麗的風景人文，不管是好友出遊或是親子旅行都非常適合～你還在煩惱要安排哪些景點嗎？快跟上FunTime小編的腳步，一起來看看台中有什麼必去的地方吧！找了景點，還想安排住宿、美食？所有台中自由行的實用文章，小編都整理在台中旅遊全攻略囉～

BUTTER HOTEL 奶油飯店

BUTTER HOTEL 奶油飯店。 圖／IG, jlin_life

說到台中打卡的新寵兒絕對非BUTTER HOTEL奶油飯店莫屬啦！它其實就是超人氣甜品「but. 奶油甜點(but.we love butter)」的台中分店，美式復古的風格讓人還沒踏入就充滿期待，奶油飯店一共有四層樓，有洗衣部、警衛室、客房和奶油浴場等造景可以拍照，處處充滿驚喜！到伴手禮區還有免費奶油圓餅和茶可以享用，真的一定要去～

地址：台中市西區民權路217巷18號

營業時間：13:00-18:30（假日營業至17:00、週一公休）

門票：免費

國家漫畫圖書館

國家漫畫圖書館。 圖／IG, double.leo.tw

全台唯一的漫畫博物館就在台中！國家漫畫圖書館位於台中火車站及五權車站之間，原先為臺中刑務所官舍群，後作為台漫潮流孵化基地優化成現在的模樣。北側主場館目前尚未完工，只開放東側園區，不過光這樣就有超多可以逛的！東側園區一共有15棟日式建築，規劃了8個主題策展，除了常態展覽之外也有限定特展，假日還會有不定時市集，超級豐富～不僅如此，園區內也超好拍，隨手一拍都超日系！

當期展覽：詳見官網

地址：台中市西區林森路33號

營業時間：10:00-18:00（週一公休）

門票：目前試營運期間，參觀各館舍展覽免費

喜鵲方舟 Fairy Land

喜鵲方舟 Fairy Land。 圖／IG, chien__1017_

如果你喜歡大自然、小動物和拍美照，那就不能錯過喜鵲方舟，這裡的空間非常大，大量的綠植讓人感到放鬆，天空之境和吊椅都是很美的打卡點，路上除了有可愛的貓貓、梅花鹿和山羊外還有浣熊喔！另外更有DIY手作和透明獨木舟可以體驗，帶毛孩來也沒問題，真的太適合親子旅遊啦～

地址：台中市后里區眉豐路28號

營業時間：14:00-17:30（假日12:00-18:00、週三公休）

門票：平日300元、假日350元（可以折抵店內消費）

誠品生活480

誠品生活480。 圖／IG, fu__chiaaa

誠品生活480旗艦店就在台中！首間獨棟誠品生活以白色系外觀搭配綠植，簡約大氣卻不失質感，好看又好拍，成為台中西屯七期知名地標。整棟建築一共有8層樓，空間分配為主題區、選物區、生活概念區、三大主題書區及美食區等。此外，誠品首次推出「職人導覽服務」，帶領讀者深入探索三大主題書區及各特色空間。誠品生活480整體規劃舒適，適合各年齡層客群，無疑會成為台中人新的聚會勝地！

地址：台中市西屯區市政路480號

營業時間：11:00-22:00

富興工廠1962

富興工廠1962。 圖／富興工廠官方IG

富興工廠位於台中火車站旁，前身為化妝品公司「盛香堂」的老工廠，後透過老屋再生計畫成為新的文創據點。富興工廠有許多商店進駐，像是餐廳、古著店、書店等，也會舉辦不定期展覽，三樓還有展示老屋翻新的過程及老工廠的回憶，讓遊客可以在這裡悠閒度過一下午。

當期展覽：詳見官網

地址：台中市東區復興路四段37巷2號

營業時間：11:00-20:00（週一公休）

門票：免費入場，部分展覽需另付費

國立台灣美術館

國立台灣美術館。 圖／klook

無論是單獨或是跟朋友約會都超級棒的好去處！國立台灣美術館位於台中西區，佔地超廣，是亞洲最大的美術館之一，展區包括一、二、三樓展覽室、美術街、水牛廳、下凹庭園廣場、時光天井及數位藝術方舟等等，這些空間可分別運用在靜態作品展、跨領域展演、影音作品呈現等多元藝術類型，因此美術館的展覽非常豐富不設限，嚴肅的、沉重的、活潑的、前衛的都可以在這裡找到！

當期展覽：詳見官網

地址：台中市西區五權西路一段2號

營業時間：09:00-17:00（假日營業至18:00，週一公休）

門票：免費入場，部分展覽需另付費

台中三井LaLaport

台中三井LaLaport。 圖／IG, frank.0915

台中又有新的購物天地啦！一開幕就造成轟動的台中三井LaLaport購物中心，整個商場總面積超過2萬坪，主要分成「北館」與「南館」，兩館由天橋串聯，商場匯集了休閒娛樂、大型超市、服飾品牌、日常生活用品、美食區等商店，讓前來的民眾能享有完整的購物體驗！

地址：台中市東區進德路600號

營業時間：平日11:00-22:00（假日10:30開始營業）

宮原眼科

宮原眼科。 圖／FunTime小編群

炎炎夏日來到台中，絕對不能錯過的就是宮原眼科冰淇淋啦！外部保留著歷史紅磚騎樓，裡面的空間則是非常有質感的木製裝潢，販售各種精緻的糕點、飲品，搭配復古包裝，非常適合拿來當伴手禮！而最多人慕名而來的便是招牌冰淇淋，有鳳梨酥、乳酪蛋糕等誇張豐富的配料，整碗拿在手中非常澎湃～

小編小提醒：宮原眼科的冰品是沒有內用座位的喔，如果想要坐著吃，可以到步行約3分鐘的第四信用合作社分店吃喔～

地址：台中市中區中山路20號

營業時間：10:00-21:00

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