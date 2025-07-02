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亞洲大學紫薇花綻放中！唯美花海x歐風建築 每一幀都美如畫

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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粉嫩炸裂的紫薇花、圓頂古典建築、藍天白雲襯托——這不是歐洲街景，而是亞洲大學！今夏最浪漫的花季就在這裡等你打卡。

隨著盛夏來臨，台中霧峰的亞洲大學迎來紫薇花季。從6月一路綻放至9月，滿樹粉色花團簇擁在校園步道、建築邊緣、綠意環繞之中，帶來浪漫唯美的視覺饗宴。紫薇花在陽光下閃耀著細緻柔和的光澤，不僅是攝影愛好者的天堂，也成為婚紗新人與遊客拍照取景的熱門景點。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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古典建築X夢幻花海，營造一秒出國氛圍

亞洲大學最具代表性的巴洛克式建築——綠銅圓頂行政大樓與圖書館，與粉嫩紫薇花互相映襯，宛如歐洲街景般夢幻。從美術館前的紫薇大道一路延伸至體育館，每一處轉角都是驚喜。當微風吹過，花瓣輕飄灑落，彷彿走進童話中的粉紅大道，彷彿置身國外，不用搭飛機也能輕鬆「一秒出國」。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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季節限定美拍熱點，網美網帥必訪之地

這片紫薇花海不只是花季風景，更是一場視覺與心靈的旅行。每年夏季，許多旅人特地造訪亞洲大學拍攝IG風格美照，無論是站在石柱建築下遠眺花景，或穿梭於花樹間取景，畫面唯美又耐看。不少攝影師也推薦清晨與傍晚時分造訪，柔光下的紫薇花更加夢幻，特別適合拍下值得珍藏的花季回憶。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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亞洲大學的校園空間對外開放，民眾皆可自由入內參觀。沿著校園主道漫步，享受寧靜與自然共構的氛圍，同時感受藝術建築與四季花卉交融的美感。周邊設有便利的停車空間，無論是家庭出遊、情侶漫遊還是單人散步，都是走訪霧峰的最佳選擇。趁著2025紫薇花正盛之際，不妨來場說走就走的花季小旅行！


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【亞洲大學紫薇花】

賞花地點：台中市霧峰區柳豐路500號（現代美術館前）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台中隱藏版拍照景點！豐原仙丹花小秘境 紅花牆夢幻登場

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