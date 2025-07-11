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好吃又不貴！ 逢甲商圈低調好吃「super麵食館」麵類小碗份量十足 招牌必點紅燒牛肉麵、韭菜水餃也很強

美食佳堯／ 文、圖／ShengYao

udn走跳美食／ShengYao

逢甲附近發現了一間好吃又不貴的麵店，這家"super麵食館"其實在逢甲商圈已經默默的開了三年，不過很多學生應該都不知道，他們家東西主打大份量，麵類小碗就很大一碗，和其他麵店大碗差不多，口味上也不賴，招牌必點的是紅燒牛肉麵，湯頭頗有水準，牛肉也給非常多塊，另外他們的自製水餃也很厲害，尤其韭菜餡的爆好吃。店內的小菜滷味是擺在小櫥櫃內，想要什麼自己挾，挺有意思的，用餐空間不大，用餐尖峰時段很容易爆滿，想來吃的朋友建議要提早一點哦。

店家位置在福星路，靠近和黎明路三段的轉彎路口，雞蛋型的招牌還蠻特別且顯眼，附近就有兩個停車場，停車很方便。

店裡空間小小的，有稍微裝潢佈置，不是一般那種簡陋小吃麵店，座位有兩人及四人的，人多一點的話也可以自行併桌。

店內有使用精油香薰機喔，第一次看到小吃麵店在用這個的，也太用心了吧。

桌子好特別，底下有個類似踏板的可以踩，旁邊還有掛鉤可以吊包包，根本多功能。

醬料區種類多樣，敢吃辣的一定試看看他們的手炒辣椒。

旁邊還有烏龍茶免費暢飲喔。

主食有麵食類、飯類和水餃類，另外還有湯類和小菜，賣的東西其實和一般牛肉麵大同小異，價格還蠻親民，看起來不會很貴。

麵店內當然少不了小菜滷味，他們家的小菜滷味是擺在櫃檯的小櫥櫃內，自助式要什麼自己挾，蠻酷的耶，滷味不知道價錢可以詢問店家，我覺得不貴啦。

紅燒牛肉麵(小) $160

我們點小碗的，以為店家做成大碗的，沒想到這就是小碗的，也太誇張，小碗就這麼大一碗了啊。

紅燒湯頭很濃郁耶，帶有淡淡中藥香氣，感覺味道有些許的層次感，口味不會很重，喝起來很順口，以平價牛肉麵來說表現算不錯的了。

麵條是捲狀的拉麵，很耐泡湯，我們放了一會才吃口感還是很不錯，麵的份量也很充足，食量一般的人我相信絕對可以吃得飽。

牛肉不是很大塊，但給了六、七塊有，誠意也是足夠的，肉滷到軟爛入味，幾塊有帶筋的也不會很難咬，還蠻好吃的。

雙醬麵 $90

麻醬加上炸醬的雙醬組合，比較特別的應該是炸醬，他們的炸醬是台式，有點類似八寶炸醬，搭配麻醬後吃起來口味稍微有點偏清淡，如果把炸醬口味加重一點，我覺得應該會更棒。

古早味米糕 $50

牛肉麵店賣米糕還蠻少見的，他們的米糕是筒仔米糕，上面有撒了魚鬆，應該是南部口味，米飯吃起來也是比較"粒"，和台中海線米糕截然不同，好不好吃就看各人感覺了。

韭菜水餃 $70、麻辣水餃 $80

水餃據說也是他們家主打，店家一直推薦韭菜的，但我實在很好奇麻辣口味的，於是只好兩種都點啦。

水餃是他們自己包的，每一顆看起來都圓滾滾的，挾起來感覺也很有份量。

餃子皮有些許厚度，但內餡相對也很飽滿，重點是，韭菜口味果然如同闆娘推薦的很讚耶，韭菜肉餡真的非常香，而且韭菜和肉的比例也很剛好，吃起來口感很豐富。

麻辣口味裡頭是蔥肉餡，調味不錯，辣度很適中，帶有迷人的麻辣香氣，我覺得也好吃，但韭菜的還是略勝一些。

點餃子會有附他們特製的醬油，沾著吃很提味，超加分。

酸辣湯 $50

酸辣湯的料就一般常見的那些，酸味不會太重，搭配水餃一起吃還不賴。

牛肚(小) $40、素雞 $20、滷蛋 $15、百頁豆腐 $40、小豆干 $10

滷味我們拿了牛肚、百頁、素雞、小豆干和滷蛋，最推的是牛肚，他們家牛肚很軟嫩很好嚼，素雞和百頁也不錯，小豆干稍硬我不愛，滷味上面會淋特製的油膏，味道甜甜的和滷味有搭，如果是吃重口味的醬料區也有甜辣醬和手炒辣椒可以拿來摻。

才12點多，店內就整個坐滿了，客群還蠻廣的，除了年輕學生還有一家好幾口來用餐的。

這家"super麵食館"賣的東西乍看一般，但其實還不錯吃耶，尤其牛肉麵、水餃和滷味非常深得我們的心，份量上也很充足，然後價格又不貴，實在很值得推薦喔。

super麵食館

地址：台中市西屯區福星路2號

電話 ：(04)2452-5876

營業時間：星期一到五11:00-14:30、17:00-20:00/星期六11:00-14:30

收費方式：金/LINE PAY

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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