在台中想自由移動，租車比你想得更輕鬆！

【FunTime小編群】台中的地理位置相當方便，從台北下去只需兩小時左右，非常適合周末來個兩天一夜的旅行犒賞自己～本篇小編要來告訴你，在台中租車的小撇步，還有旅遊路線，讓你輕輕鬆鬆在台中旅遊！除了交通以外，FunTime還整理了台中旅遊全攻略，吃喝玩樂通通有！別走開，快跟著小編一起看下去～

台中當地交通

台中租機車

雖然台中有公車可以搭乘，且10公里以內都免費，但光是等待時間就費時不少，若是想去的景點較遠的話也不易到達。在台中當地的交通還是以機車為主，租車地點主要位在台中火車站（推薦給你：火車站附近美食吃這些！）、高鐵站和轉運站附近，非常方便旅客取車唷～

平均價格：125CC 450元起/天；Gogoro 500元起/天

台中租汽車

在台中騎乘機車雖然相當方便，不僅便宜、也不須擔心停車問題。但對於曝曬於高溫的豔陽下、冷風襲來或濕漉漉的雨天；有大件行李或是想去的景點遠在郊區的話，機車乘坐起來是會有些不適的，反倒租汽車更為舒適及方便唷～

平均價格：1,450元起／天

小編偷偷說：如果真的不會騎機車也不會開車，可以考慮包車玩台中。不僅省去自駕的辛勞，說不定司機還會帶你認識當地人才知道的私房景點及美食唷！

租車前小知識

租車條件

年齡

在台灣租借汽車，店家規範不盡相同，有些達18歲並持有有效駕照即可承租，部分須年滿20歲並持有有效駕照方可租借車輛，因此租借前需注意店家規範。租車時需攜帶以下證件：

身分證

在汽車駕照(外籍人士請攜帶護照及國際駕照)

保險

為了保障行車上的安全，小編提醒大家，車體險、竊盜險、第三責任險、駕駛乘客險、強制險等相關保險，都要在租車前確認是否有投保，才能玩得開心且放心

車輛配備

租車前可以先確認是否有需要加購GPS、嬰兒座椅等額外配備

合約內容

合約絕對是每個人最容易忽略但卻是最重要的部分，拿到合約時請一定要確實詳閱一遍，並且好好保管，才能避免爭議的發生

加油規定

相關的加油規定，像是需不需要滿去滿回？汽油是要加95還是98？等細節都要在租車上路前先跟租車公司確認。

車體確認

而出發前最重要的步驟，就是要詳細的檢查車體是否在出發前有所損傷，如果有的話請事先告知租車公司，以免還車時被收取了維修費，那可真的會欲哭無淚呢。

小編小提醒：

1. 大家也可以在租車後，幫車體拍照，如果到時候有爭議還有照片為證。

2. 租車超時歸還不僅需要另外加價，有些店家可能還會酌收一筆額外費用哦！

台中租汽車怎麼選

租車常見車型&價格

※以上價格僅為參考，詳細價格請洽各租車公司

租車小撇步

1. 往價格最貴的挑不一定就是好，選擇適合自己的就夠了

2. 通常平日租車價格會比假日便宜（依店家）

3. 承租天數或時數越多比較划算

4. 租車前先規劃好行程、查好路線可以省下大把時間

延伸閱讀>>【台中租車】注意事項、價格預算、自駕路線一次搞定！

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