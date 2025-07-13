精選 3 家台中按摩整復，有效治療腰痠背痛！
1. Restrong 瑞身壯運動按摩館
📍地址：台中市豐原區南陽路443號
📍營業時間：12:00-20:00
RESTRONG 瑞身壯運動按摩館位於台中豐原，南陽國小對面，距離豐原火車站 900 公尺。館內共兩層樓，一樓為接待處，二樓則為運動按摩區，整體空間通透明亮，環境舒適放鬆。
瑞身壯的創辦人更是擁有 16 年功能性訓練經驗，服務內容以客製化運動按摩、筋膜張拉結構調整、顱底筋膜放鬆肌肉為主，主打即使不是運動員也能在這邊放鬆日常疲累，甚至還能改善睡眠品質！教練僅用手輕輕觸碰膝蓋、腿部、肩膀等部位，就能精準指出可能早已習慣、不自覺的痠痛點，可以精準的對症下藥，改善你的身體問題。
2.鄭骨館體雕中心
📍地址：台中市西屯區安和路121之20號
📍營業時間：週一至週六 14:00-17:00，20:00-22:00（週日、週四公休）
📍電話：0970686319
鄭骨館體雕中心位於安和路上，鄰近中港轉運站，附近也有收費停車場，步行五分鐘內即可抵達。有別於傳統的整復所，它不只有調整身體的整脊服務，更結合了運動按摩、專業一對一身體結構式訓練，讓體態矯正與運動相輔相成，使身體能夠達到最理想和健康的狀態。
鄭骨館主打「從根本解決問題」！也避免了像傳統整骨使用外部施力造成傷害的風險。師傅還傳授我們正確站姿的四步驟，並教導如何去檢測脊椎是否不正常凸出等問題，簡單的自我檢測，就能使身體自然而然在日常生活中，就能夠達到最理想和健康的狀態，而且重點是體驗過程全程無痛，新手嘗試友好！
3.展毅傳統整復推拿
📍地址：台中市西屯區寧夏西四街8號
📍營業時間：週二 14:00-21:00、週三 09:30-20:30、週四 09:30-20:30、週五 14:00-20:30、週六 09:30-19:00（週日、週一公休）
📍電話：0925563561
展毅除了一般的傳統整復推拿外，也經常有人還進行模特體態雕塑，更有許多產後媽媽專程來整骨盆，預約方式也是統一由官方 LINE 預約系統註冊後，即可輕鬆預約時間、師傅和需要調整的身體部位，一位難求，請記得一定要事先預約。
師傅在調整前會先判斷你的身體狀況，然後跟你說明需要調整的部位後，在逐一進行療程，非常令人安心的步驟。整骨過程中，師傅會用深呼吸和吐氣的方式引導，在全然放鬆的情況下，用躺或站姿與借力使力的手法將骨頭復位，體驗過後，身體馬上就有輕盈、放鬆的感覺。
延伸閱讀>>【台中運動按摩推薦】筋膜放鬆舒緩調理！7 間台中運動學理按摩店評比
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