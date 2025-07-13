快訊

抗戰勝利80年／盧溝橋事變的盧溝橋不是橋 揭歷史誤會

紐時：美國可能與台灣達成「握手協議」談成仍有2伏筆

資通訊系生師比太嚇人 教授薪資差恐讓台積電失後盾

精選 3 家台中按摩整復，有效治療腰痠背痛！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／業者提供
圖／業者提供

1. Restrong 瑞身壯運動按摩館

瑞身壯整復體驗 圖／瑞身壯運動按摩館提供
瑞身壯整復體驗 圖／瑞身壯運動按摩館提供

📍地址：台中市豐原區南陽路443號

📍營業時間：12:00-20:00

RESTRONG 瑞身壯運動按摩館位於台中豐原，南陽國小對面，距離豐原火車站 900 公尺。館內共兩層樓，一樓為接待處，二樓則為運動按摩區，整體空間通透明亮，環境舒適放鬆。

瑞身壯的創辦人更是擁有 16 年功能性訓練經驗，服務內容以客製化運動按摩、筋膜張拉結構調整、顱底筋膜放鬆肌肉為主，主打即使不是運動員也能在這邊放鬆日常疲累，甚至還能改善睡眠品質！教練僅用手輕輕觸碰膝蓋、腿部、肩膀等部位，就能精準指出可能早已習慣、不自覺的痠痛點，可以精準的對症下藥，改善你的身體問題。

2.鄭骨館體雕中心

鄭骨館體雕中心體驗 圖／鄭骨館體雕中心提供
鄭骨館體雕中心體驗 圖／鄭骨館體雕中心提供

📍地址：台中市西屯區安和路121之20號

📍營業時間：週一至週六 14:00-17:00，20:00-22:00（週日、週四公休）

📍電話：0970686319

鄭骨館體雕中心位於安和路上，鄰近中港轉運站，附近也有收費停車場，步行五分鐘內即可抵達。有別於傳統的整復所，它不只有調整身體的整脊服務，更結合了運動按摩、專業一對一身體結構式訓練，讓體態矯正與運動相輔相成，使身體能夠達到最理想和健康的狀態。

鄭骨館主打「從根本解決問題」！也避免了像傳統整骨使用外部施力造成傷害的風險。師傅還傳授我們正確站姿的四步驟，並教導如何去檢測脊椎是否不正常凸出等問題，簡單的自我檢測，就能使身體自然而然在日常生活中，就能夠達到最理想和健康的狀態，而且重點是體驗過程全程無痛，新手嘗試友好！

3.展毅傳統整復推拿

展毅傳統整復推拿體驗 圖／展毅傳統整復推拿提供
展毅傳統整復推拿體驗 圖／展毅傳統整復推拿提供

📍地址：台中市西屯區寧夏西四街8號

📍營業時間：週二 14:00-21:00、週三 09:30-20:30、週四 09:30-20:30、週五 14:00-20:30、週六 09:30-19:00（週日、週一公休）

📍電話：0925563561

展毅除了一般的傳統整復推拿外，也經常有人還進行模特體態雕塑，更有許多產後媽媽專程來整骨盆，預約方式也是統一由官方 LINE 預約系統註冊後，即可輕鬆預約時間、師傅和需要調整的身體部位，一位難求，請記得一定要事先預約。

師傅在調整前會先判斷你的身體狀況，然後跟你說明需要調整的部位後，在逐一進行療程，非常令人安心的步驟。整骨過程中，師傅會用深呼吸和吐氣的方式引導，在全然放鬆的情況下，用躺或站姿與借力使力的手法將骨頭復位，體驗過後，身體馬上就有輕盈、放鬆的感覺。

延伸閱讀>>【台中運動按摩推薦】筋膜放鬆舒緩調理！7 間台中運動學理按摩店評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 LINE

七分之二的探索

追蹤

延伸閱讀

健身3動作肩膀容易拉傷 中醫師授4穴道2茶飲助緩肩部不適

28歲美女懷孕容貌變阿婆！激似60歲老婦 她崩潰︰照鏡認不得自己

發揚台灣軟實力 高雄市國際按摩專業研究發展協會創會

蔡依林爆後台冷冷回絕蔡健雅！她覺悟：當朋友就好

相關新聞

精選 3 家台中按摩整復，有效治療腰痠背痛！

你也長期被姿勢不良、腰痠背痛困擾著嗎？那你一定要去體驗看看，按摩整復能帶來的療效，這次七分之二的探索精選 3 間評價超高的台中推拿按摩館，不論是久坐辦公室的上班族、運動後肌肉痠痛，還是想調整骨盆、矯正體態的人，都能找到最適合自己的療癒好選擇！

好吃又不貴！ 逢甲商圈低調好吃「super麵食館」麵類小碗份量十足 招牌必點紅燒牛肉麵、韭菜水餃也很強

udn走跳美食／ShengYao 逢甲附近發現了一間好吃又不貴的麵店，這家"super麵食館"其實在逢甲商圈已經默默的開了三年，不過很多學生應該都不知道，他們家東西主打大份量，麵類小碗就很大一碗

新酒店「采・寓」住房送寶格麗！台中長榮桂冠加價999元吃活龍蝦

長榮酒店旗下新品牌「采・寓halo house」新開幕，大手筆祭出「住房送寶格麗」活動。

台中老字號咖啡館「做咖啡 HECHO」歐風新裝潢開幕了！全新全天候微醺新生活

12年來深受歡迎的台中勤美巷弄咖啡館「做咖啡 HECHO cafe & wine」，近日重新開幕，以全新空間設計與全天候供應自然酒的營運模式回歸。主打「All day cafe & wine」概念，讓民眾無論早午餐、下午閱讀或夜晚微醺聚會，都能自在享受生活節奏，開啟屬於台中人的新型態社交方式，成為話題 #台中自然酒餐廳 推薦新選擇。

從大坑搬到北區的「香緹果子咖啡館」 超好吃千層蛋糕料多實在、咖啡拉花圖案也厲害

udn走跳美食／強生與小吠 幾年前我們第一次造訪▸香緹果子咖啡館◂，當時香緹果子還位在大坑九號步道入口處，吃過後覺得他們家千層表現很優異而且個頭超大呀！後來香緹果子從北屯的大坑搬家到北區崇德路上

夏季限定「粉紅雙色薑荷花」彰化盛開！入園賞花只要50元就可美拍打卡

每年夏季限定的「粉紅雙色薑荷花」秘境，再度在彰化北斗悄悄綻放！即日起正式開園，夢幻花海綿延綻放，吸引喜愛拍照與賞花的旅人提前卡位。園區入園酌收清潔費每人50元，並附贈瓶裝水，清涼又貼心，趕快揪團親朋好友一起賞花吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。