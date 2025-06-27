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外酥內嫩多汁！ 台中「唐老兵臭豆腐」推薦 沒想到不起眼的小吃竟然是人氣老店

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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這間藏身台中北屯的唐老兵臭豆腐，外觀低調卻已熱賣近50年，攤位只賣臭豆腐，現點現炸，外酥內嫩多汁，搭配現刨小黃瓜與爽脆台式泡菜，口感層次豐富，份量也很實在，是在地人激推的銅板美食

唐老兵臭豆腐位置

唐老兵臭豆腐位在台中北屯軍功路二段，距離大坑風景區、台中總站夜市不遠，小小攤位看起來相當不起眼，一個不留神很容易就錯過啦。

唐老兵臭豆腐的臭豆腐一份是60元，臭豆腐現點現炸，瞧瞧鍋中臭豆腐炸至金黃酥脆的模樣，看起來相當誘人呢。

臭豆腐 60元

臭豆腐一份是5塊，每塊臭豆腐都加入了特製醬汁，如果有吃辣的朋友可以請老闆另外加辣，一旁還會附上滿滿現刨小黃瓜及台式泡菜，整盤看起來份量非常實在。

唐老兵臭豆腐炸得還不錯，外皮超酥脆，吃起來不會有油耗味，咬下去的第一口還會大爆汁，裡頭的豆腐不僅多汁也相當軟嫩。

瞧瞧一旁附上的台式泡菜和現刨小黃瓜，幾乎佔據盤子一半的份量，誠意十足，泡菜微酸爽脆、汁多開胃，小黃瓜清脆爽口。

糖糖最喜歡將泡菜跟小黃瓜全部塞進臭豆腐中，吃起來層次更加豐富。

唐老兵臭豆腐整體吃起來還不錯，唯一對糖糖來說的小缺點就是醬汁的部分偏鹹，口味偏重，如果跟糖糖一樣吃比較清淡的朋友建議醬加少量就好。

唐老兵臭豆腐

地址：台中市北屯區軍功路二段59號

時間：15:30~21:30；週二、三、四店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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