台中一位難求人氣咖啡館！採自家烘焙咖啡，「蛋沙拉餐包」超厲害

說到台中必訪的厲害咖啡廳，Kefi Park Roasters 珈琲公園絕對榜上有名，不只假日人潮滿滿，就連平日也是一位難求，是間網路評價超高的人氣咖啡，主打自家烘焙咖啡，不僅咖啡好喝，蛋沙拉餐包也讓人驚艷，香濃滑順、一吃成主顧。

Kefi Park Roasters 珈琲公園位置

Kefi Park Roasters 珈琲公園位在西區自立街，鄰近台中教育大學、全球影城、第五市場，這條路偏小條比較難找停車位，建議可以停在附近收費停車場再走過來。

Kefi Park Roasters 珈琲公園外觀低調，沒有顯眼的招牌，若不留神，很容易就錯過這間隱身巷弄的質感咖啡館。

門口點綴著各式綠意植栽，充滿生機，營造出自然清新的氛圍，為低調的外觀增添一抹溫柔的氣息。

Kefi Park Roasters 珈琲公園環境

Kefi Park Roasters 珈琲公園店內裝潢以溫暖的木質調為主軸，搭配柔和的光線與簡約質感的擺設，營造出舒適靜謐的空間氛圍，整體風格低調不張揚，卻處處透露出細膩品味。

Kefi Park Roasters 珈琲公園菜單

拿鐵 140元

Kefi Park Roasters 珈琲公園的拿鐵有美美的拉花，咖啡本身風味厚實、層次分明，帶有淡淡果酸香氣，平衡了奶香的滑順感。

檸檬咖啡 140元

酸香的檸檬與濃郁的咖啡香氣完美融合，入口時先是清爽果酸輕輕劃過舌尖，接著是咖啡的醇厚回韻，層次豐富不衝突，喝起來相當順口，很適合夏天來上一杯。

美味蛋堡 120元

如果你喜歡蛋沙拉，那Kefi Park Roasters 珈琲公園的蛋沙拉系列你一定要試試，這款美味蛋堡的餐包採用日本麵粉法國發酵奶油48小時低溫發酵，外皮烤的酥酥的，裡頭口感柔軟香氣十足，搭配新鮮雞蛋及鹹甜美乃滋製成的蛋沙拉，蛋香四溢、綿密濃郁，吃完立馬又點了一份。

提拉米蘇 190元

這款提拉米蘇是Kefi Park Roasters 珈琲公園最近新推出的甜點，一上桌還帶著微微冰涼感，彷彿冰淇淋般的口感令人驚喜，入口後可以感受到濃郁的咖啡香氣在舌尖綻放，隨著退冰，質地變得更加柔軟綿密，層次更豐富，濕潤滑順又不過甜。

整體來說，Kefi Park Roasters 珈琲公園無論是咖啡、甜點還是餐點表現都相當亮眼，每一處細節都能感受到店家的用心，糖糖超推薦他們家的蛋沙拉餐包，真的吃過一次就愛上，搭配香醇咖啡超讚。

電話：04-23720568

地址：台中市西區自立街105號

時間：11:00~18:00；週四、五店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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