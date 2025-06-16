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「王功漁火節」這兩日精彩登場 多元活動與燈光藝術盛會等你來

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烤鮮蚵是王功特色美食，不可錯過。　圖：彰化縣政府／提供
烤鮮蚵是王功特色美食，不可錯過。　圖：彰化縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】北貢寮、中王功、南墾丁，「2025王功漁火節」將於06/28（六）-06/29（日）兩天盛大舉行。彰化縣縣長王惠美表示，連續2天的「王功漁火節」，規劃五大亮點迎賓，誠摯邀請各界民眾前來參與這場結合音樂、美食、文化、信仰與燈光藝術的夏日盛會，歡迎來拜媽祖、吃美食、聽演唱會、享受當地風光，讓您樂不思蜀。

▲2025王功漁火節將於06/28-06/29兩天盛大舉行。　圖：彰化縣政府／提供
▲2025王功漁火節將於06/28-06/29兩天盛大舉行。　圖：彰化縣政府／提供

「2025年王功漁火節」有五大亮點：

第一個，最受矚目的海洋音樂會，邀請到動力火車、宇宙人等11組超人氣歌手與樂團，連續兩晚從傍晚唱到深夜，為大家帶來熱力四射音樂饗宴。

第二個，現場有超人氣 IP 角色互動－鯊魚先生 Mr. Shark 將以大型氣偶登場，與現場大小朋友合影互動。只要完成打卡就可獲得限量磁鐵，每日11:00開始發放，數量有限先到先得！還準備了限量聯名贈品，06/28贈送鯊魚先生手提袋，06/29為手機吊繩，每日限量1,200份。

▲彰化縣特色美食伴手禮。　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化縣特色美食伴手禮。　圖：彰化縣政府／提供

第三個，廣受歡迎的「千人烤蚵」活動今年再度登場，並特別加入芳苑特色海鮮「牛奶貝」，邀請大家提前報名與預購，享受最鮮甜的海味。參與者可在報名時選擇預購牛奶貝，每斤150元（每組限購一包），若現場加購價格為200元/斤。

第四個，活動現場也安排「祈福嘉年華」，不僅有莊嚴的祈福團拜儀式，還提供免費在地美食，並設有擲筊擂台，讓大家一邊祈福、一邊拚好運。

第五個，夜晚壓軸登場的是精彩絢爛的煙火秀，每晚20:00準時施放長達8分鐘，搭配王功橋與福海宮周邊海洋燈祭，照亮港灣夜色，營造浪漫氛圍。

▲2025王功漁火節海報。　圖：彰化縣政府／提供
▲2025王功漁火節海報。　圖：彰化縣政府／提供

彰化縣區漁會總幹事陳威谷表示，感謝縣府及福海宮用心籌辦「王功漁火節」，「王功漁火節」結合了宗教信仰與漁村文化，來行銷王功。今年漁會也支持了煙火的釋放，相信能點亮王功的未來，誠摯邀請鄉親，06/28、06/29兩天，來王功拜媽祖、聽好歌、看煙火。

福海宮主委林義璿表示，彰化王功漁火節是全國的盛事，今年邁入第21年，白天的主場地在王功福海宮，除了有彰化養雞協會提供一系列的雞肉美食外，今年又增加了彰化養豬協會提供的刈包、滷肉飯、炒米粉、香腸，還有芳苑特產的珍珠蚵仔粥，眾多美食歡迎大家來品嚐。

去年王功漁港花了1億多元整修完成，黃昏夕陽美好，白天在王功福海宮吃美食、擲筊拿好禮，黃昏就到王功漁港看夕陽，晚上更有精彩吸睛的煙火秀及明歌星表演可以欣賞。

芳苑鄉長林保玲表示，感謝王惠美縣長縣府團隊，每一年王功漁火節總是為芳苑帶來數以萬計的人潮，人潮就是錢潮，也帶來王功地區的發展，縣府團隊每年都有不同的創意，邀請不同影視歌星，區漁會的煙火每年都加碼、再加碼，感謝您們讓大家看見王功，打響王功的知名度。

縣議員吳淑娟代表致詞表示，感謝王縣長、福海宮林主委、林鄉長、區漁會陳總幹事、議會同仁等對於王功漁火節的大力支持與協助。王功是非常美麗的地方，有美食、美景，可以讓人非常的放鬆，歡迎全國民眾一起來王功參加今年的漁火節。

農業處表示，為了有效疏通人潮，活動期間每天09:00~22:00，王功漁港至福海宮區間將提供定點免費接駁車服務，此外，也特別規劃了彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用，讓您輕鬆無憂地參與各項精彩活動。

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