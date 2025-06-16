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鹿港光影藝術節點亮夜色！LINE FRIENDS控絕對不能錯過

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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入夜後的鹿港不再只是靜謐古鎮，而是一場萌力與光影交織的夢幻派對。快約上朋友、帶著相機，一起走進這座超萌夜間展！

在這個夏季，擁有濃厚歷史風情的鹿港小鎮，以「2025鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節」為名，換上全新夜色造景。活動自5月24日展開，一直到7月27日，每天晚上六點半至十點之間，點亮親民路、復興南路與中山路三大區域，讓這座古鎮成為夜晚最閃耀的打卡天堂。夜色中，古蹟不再只是歷史見證，更是光影流動的畫布。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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LINE FRIENDS minini 首度戶外大型展，鹿港萌力爆表

本次光影藝術節最大亮點，無疑是LINE FRIENDS minini的華麗登場！首次於台灣舉辦大型戶外展出，14大展區遍布整座鹿港街道，將minini可愛身影與古蹟融合，打造出超越次元的視覺饗宴。從人物造型燈飾、Q版三輪車，到溪畔旁閃爍的燈海，每一個細節都萌到讓人融化。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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14大主題展區 x 巷弄燈飾，開啟夢幻散步模式

漫步在點燈後的鹿港街道，不只能拍照，還能感受如夢似幻的氣氛。展區間以燈光串聯，街頭巷尾有如通往童話世界的秘密小徑。無論是與情人牽手約會、姐妹淘一起夜拍，或帶著小朋友親子散步，都能找到最適合的風格角落，每一站都是驚喜、每一景都是回憶。


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從鹿港出發，點亮你的夏夜旅行回憶

今年的鹿港不只承載歷史，也注入了創意與潮流。光影藝術節不只是一場視覺盛宴，更是旅行記憶的製造機。活動期間長達兩個月，讓你不論平日或假日都能悠閒前往。夜晚點燈後的鹿港，有著白天看不見的溫柔與魔幻，等你來發掘屬於自己的感動畫面。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【2025鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節】

活動期間：5/24至7/27 （18:30～22:00）

活動地點：鹿港溪親水廊道、桂花巷藝術村

※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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