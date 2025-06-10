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台中東區浮誇美食推薦！必吃燒肉炒飯、旋風鮭魚壽司、炒碼麵

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圖/ReadyGo
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台中東區，藏著三家讓在地人都忍不住想「私藏」的浮誇系美食。這趟RG小編帶你實訪幸福小館、金衛亭與高麗屋，從視覺衝擊到味蕾震撼，肉食控、鮭魚控、韓式控通通別錯過！

台中東區浮誇美食推薦｜幸福小館

懷舊風中的京都先斗町燒肉蛋炒飯

位於力行路的幸福小館，以一碗燒肉蛋炒飯驚豔饕客。金黃色炒飯上鋪滿厚切燒肉，還不手軟地撒上蔥花，份量十足。每口都能吃到粒粒分明的炒飯與嫩口燒肉，香氣撲鼻，讓肉食控大滿足。店內充滿懷舊氛圍，牆上掛滿老闆的收藏品，彷彿走進時光隧道。建議呼朋引伴前來共享，絕對是大胃王也滿意的選擇。單點主餐價格約 180 元，人均消費落在 180 元左右。

圖/ReadyGo
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幸福小館

地址：台中市東區力行路53號

營業時間：11:00–14:00，17:00–20:00（週日公休）

招牌推薦：京都先斗町燒肉蛋炒飯

特色：懷舊風格、份量十足、炒飯控必吃

預估人均消費：約 NT$180

台中東區浮誇美食推薦｜金衛亭

金衛亭主打什麼？鮭魚控絕對會愛上的壽司創意

來到自由路四段的金衛亭，不能錯過被封為「鮭魚自由」代表作的旋風鮭魚握握！鮭魚片麻花般環繞成塔狀，堆疊鮭魚卵與魚子醬，一口下去油脂滑嫩、入口即化，滿嘴幸福感。

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這裡的壽司不只視覺華麗，也有紮實的口感與創意擺盤，絕對是壽司愛好者必訪之地。主餐單點價約 198 元，人均消費大約 300～500 元之間，視點餐份量而定。

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金衛亭

地址：台中市東區自由路四段106號

營業時間：11:00–14:00，17:30–22:00

招牌推薦：旋風鮭魚握握

特色：浮誇系壽司、鮭魚卵堆疊、視覺味覺雙享受

預估人均消費：約 NT$300–500

台中東區浮誇美食推薦｜高麗屋

在地人也想私藏的炒碼麵，平價份量大、海鮮超澎湃！

隱身於十甲東路的高麗屋，是在地人口耳相傳的韓式名店。小編點了一碗炒碼麵，瞬間被份量驚呆：蛤蜊、花枝、蝦子、豬肉、木耳、青菜堆得滿滿。麵條吸飽醬汁，辣中帶甜、層次分明，配料豐富得彷彿海鮮盛宴。這樣高CP值的韓式料理，在現今物價中實屬少見。單點炒碼麵價格僅 90 元，人均消費大約 100～200 元，是物超所值的好選擇

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高麗屋

地址：台中市東區十甲東路622號

營業時間：11:30–14:00，16:00–21:00

招牌推薦：炒碼麵

特色：韓式風味、配料豐富、超高CP值

預估人均消費：約 NT$100–200

台中美食常見問題

Q1：幸福小館的炒飯適合幾人共享？

建議2人以上分食，份量相當驚人。

Q2：金衛亭的壽司可以單點嗎？

可以，旋風鮭魚握握為單點品項，建議提前預約。

Q3：高麗屋有其他推薦的韓式料理嗎？

除了炒碼麵，部隊鍋、海鮮煎餅也深受好評。

延伸閱讀 >>影｜台中追星人一日遊｜ 在台灣也能追星！台中必去 KPOP 小卡控天堂、韓式咖啡店名單大公開

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