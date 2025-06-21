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台中東勢美食！ 高CP值冰品飲料店「第四橫街那家」 必吃西瓜牛奶雪花冰&黑糖仙草鮮奶

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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台中東勢美食「第四橫街那家」，位於東勢文化園區周邊的冰品及飲料專賣店，水果雪花冰用料很實在，黑糖仙草鮮奶也非常好喝！但是店家每日供應的數量有限，通常都會提前售完，生意非常好啊！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這間「第四橫街那家」位於東勢文化園區周邊，因為店家位於小巷子內不好停車，所以我們就把車輛停放在東勢文化園區的收費停車場再步行6分鐘過來！

可惜我們抵達「第四橫街那家」時珍珠已經售完，而且就是被我前面那組客人買完的，嗚嗚嗚，本來想喝黑糖珍珠鮮奶的，只好換成喝黑糖仙草鮮奶了！

【第四橫街那家｜完整菜單MENU】

這是「第四橫街那家」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

店家還有販售華興芋仔冰的冰棒和芋仔冰！當天比我們晚到的客人不但沒珍珠，甚至連所有的飲料和雪花冰都售完了，他們就只剩下冰棒和芋仔冰可以選，相較之下我們還是比較幸運的啦。

店內的座位數還蠻多的，中間這張大桌基本上就是要和其他客人併桌，雖然店內設有冷氣，但是冷氣都沒有開，用餐時還蠻悶熱的。

【第四橫街那家｜東勢必吃甜品

我們從停車場走到店裡的時候，我老公說到底是什麼冰店要讓他走這麼遠，結果實際到訪後他也覺得很值得，冰的用料很實在，飲料也好喝到不行！真的是不虛此行！

【黑糖仙草鮮奶】

雖然沒喝到珍珠鮮奶很可惜，但至少還有仙草鮮奶可以喝！而且他們的仙草很讓人驚豔～非常滑溜好喝～搭配鮮奶和上層的黑糖～甜而不膩～超級推薦！！！

【西瓜牛奶雪花冰】

西瓜牛奶雪花冰用料很實在！新鮮現切的西瓜吃起來很甜～搭配牛奶雪花冰非常Match！很消暑很好吃！很值得點來吃吃看唷。

四橫街那家

地址：台中市東勢區第四橫街39號

電話：0911-115-166

營業時間：週二至週五12:00-18:00,週六週日12:00-15:00(每週一公休)

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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