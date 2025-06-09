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2025台中夏日馬戲節預熱！超強團隊快閃預告揭開熱潮序幕

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台中市政府
▲圖片來源：台中市政府

《小丑八怪》的突然現身只是開場白，真正的馬戲大秀將於6月14、15日盛大展開，台中東區糖廠等你來感受現場的熱烈節奏！

台中夏日馬戲節未演先轟動！由在地知名團隊「創造焦點」策畫的《小丑八怪》日前突襲草悟道與LaLaport台中，以華麗身手與創意互動，為夏日馬戲節提前暖場。表演者在人群中神秘現身、展開即興表演，包含高難度倒立拋接、詼諧滑稽表情與熱情肢體語言，瞬間吸引大批觀眾圍觀打卡，掀起一波社群分享熱潮。


▲圖片來源：台中市政府
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兩日限定！帝國糖廠搖身變身魔幻馬戲村

2025台中夏日馬戲節將於6月14日（六）、15日（日）下午3點至晚間9點在東區帝國製糖廠熱鬧登場。現場將化身大型露天奇幻馬戲場域，融合歷史糖廠建築與現代馬戲藝術，讓觀眾在濃厚的復古氛圍中，享受一場如夢似幻的夏日奇遇。主辦單位台中市文化局期望透過此次活動，將馬戲從舞台帶入市民生活，打造台中特色的城市馬戲品牌。


▲圖片來源：台中市政府
▲圖片來源：台中市政府


多元團隊接力演出，嗨翻東區夏夜

本次活動集結「創造焦點」、「馬戲之門」、「優尼客」與「0471特技肢體劇場」等優秀團隊，共同編織出一場場跨越年齡界線的馬戲表演。不論是小朋友愛的滑稽小丑，還是大人也驚嘆的平衡、疊羅漢與互動演出，每一段都緊扣觀眾目光，讓人捨不得錯過任何一幕。更特別的是，觀眾不再只是觀看者，而是整場馬戲氛圍的參與者，一起笑、一起驚呼、一起記住這個夏天。


▲圖片來源：台中市政府
▲圖片來源：台中市政府


不只有馬戲演出，現場更結合藝術市集美食攤位與親子互動活動，打造適合闔家參與的夏日派對。不論你是藝術愛好者、熱愛拍照的打卡控，還是想與孩子共度假日的爸媽，台中夏日馬戲節都準備好了最精彩的夏日冒險。歡迎大家帶著野餐墊、相機與期待的心，走進帝國糖廠，一起參加屬於城市的馬戲夢境。

【2025台中夏日馬戲節】

活動時間：6月14、15日（15:00–21:00）

活動地點：帝國製糖廠 台中營業所（台中市東區樂業路）

※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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