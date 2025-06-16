一開賣就大排長龍！超夯炸物店 「巨無霸甘梅地瓜薯條、三角骨、炸雞翅」必點
udn走跳美食／糖糖
吃過無數間的甘梅薯條，那你吃過這麼巨無霸的甘梅地瓜薯嗎！這間位在台中北屯的雞多汁是糖糖在脆上發現的隱藏版美食，一開賣就大排長龍，也是在地人的排隊人氣店，除了招牌巨無霸甘梅薯條，還有三角骨、炸雞翅也是人氣必點。
雞多汁興安店位置
雞多汁台中好像不只一間，糖糖這次是來到北屯興安路上的雞多汁興安店，距離台中四維國小捷運站不遠，下午一點開賣現場就已經大排長龍啦，生意超級好
雞多汁興安店菜單
雞多汁販售的品項還不少，除了招牌必點甘梅薯條、三角骨、雞翅外，還有雞排、雞腿、雞脖子、大熱狗、花枝丸、麥克雞塊、薯餅等，價格也不算貴。
剛剛看菜單時還沒什麼感覺，一看到櫥窗裡剛炸好熱騰騰的炸物，口水立刻就止不住啦。
甘梅薯條 大份 50元
來雞多汁這裡必點的招牌就是這個甘梅薯條，瞧瞧這size真的超巨，這應該是糖糖看過最大根的甘梅薯條，糖糖點的是大份，裡頭大概5-6塊，不要以為5-6塊少少的，每塊甘梅薯條都超大塊。
地瓜薯條外皮炸至金黃酥脆，咬下去還會卡滋卡滋的，冷掉也非常脆皮，裡頭的地瓜吃起來超桑超甜，吃完兩根就很有飽足感。
三角骨 60元
雞多汁這裡的三角骨也是人氣必點，一份的份量還不少，將三角骨外皮炸至香酥迷人，裡頭的肉質也很嫩，鹹香夠味，讓人忍不住一支接一支，吮指回味、越吃越涮嘴。
雞翅 25元／支
喜歡炸雞翅的朋友絕不能錯過雞多汁的招牌炸雞翅！金黃酥脆的外皮，一口咬下，裡頭的雞肉不僅鮮嫩多汁，還會在嘴裡爆汁，讓人一吃就上癮。
雞多汁的甘梅薯條糖糖真的超推薦！不僅巨無霸，裡頭的地瓜更是又桑又甜，就算冷掉外皮也超酥脆，還有三角骨、炸雞翅也是人氣必點，下午一點就開賣，常常不到營業結束時間就賣完，想吃的朋友記得早點來。
雞多汁- 興安店
地址：台中市北屯區興安路二段8號
時間：13:00~17:30；週日、一店休
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