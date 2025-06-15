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三代祖傳特色小吃「九重粿」　層層堆疊Q嫩口感，古早味「糯米腸」也必吃

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

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三代祖傳九重粿員農店（原員東店）| 員林小吃推薦，原本在員東路祖傳三代九重粿遷址到員農街，之前在員林偶而會去吃一下，爸爸已經交棒給兒子，目前由第五代年輕老闆接手，秉持傳統古早風味，層層炊蒸Q軟的九層粿是員林地區很有特色的必吃小吃。

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最早推著手推車沿著員林街叫賣，直到第四代老闆才有固定店面，第五代年輕老闆退伍後接手，一開始跟在父親身邊學習，之前我在員東路吃九層粿時就是常看大小老闆忙碌的身影，當時就覺得店裡很乾淨，到現在換到員農街一樣乾乾淨淨。

九重粿員農店（原員東店）遷址到員農街，附近就是誠石火鍋，靠近萬年路。

九重粿員農店（原員東店）菜單

九重粿、糯米大腸、湯品，我習慣要搭上一碗湯更有滿足感。

煎台上小心翼翼的煎著九層粿，因為是一層層堆疊的，所以要溫柔對待，中間褐色線條是油蔥酥，兩面都細心煎至微微金黃。

手工糯米大腸切片後也是仔細一片片煎到雙面帶點酥脆感，米腸Q彈軟糯，吃起來更有飽足感。

煎的金黃的九重粿跟糯米腸都會撒上油蔥酥、淋上特製醬油跟蒜汁，吃起來更顯鹹香風味。

九重粿 + 糯米大腸(大) 85元、綜合湯 25元

Q嫩的九重粿煎的微微金黃，沾上醬油跟油蔥酥吃起來很香，入口還會有分層感，難怪煎的時候要小心呵護避免散開。

雪白的粿跟褐色油蔥酥，入口滿滿的古早滋味，香嫩好吃。

大腸米腸煎得稍微金黃酥脆，米粒外面一點點脆脆感，裡面則是軟糯，加上小黃瓜清脆爽口，也是很好吃的古早味

米粒塞得很扎實，入口很飽嘴。

綜合湯喝起來清爽回甘，蘿蔔好好吃。

首先上一層米漿，覆以一層油蔥酥，蓋上蒸蓋蒸三十分，之後重複這道程序。直至疊到九層米漿，八層油蔥酥，所以取其外型方稱之為「九重粿」。

九重粿-員農店(原員東店)

營業時間：09:30~20:00(週三公休)

電話：04-834-1388

地址：彰化縣員林市員農街23號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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