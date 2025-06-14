彰化埤頭隱藏小吃推薦！ 「稻香路越式燒餅」 埤頭秘密小攤 人氣油炸水煎包很大顆

稻香路越式燒餅 | 埤頭在地朋友帶我來買這攤超人氣水煎包，是在地人才知道的秘密小攤，真的非常隱密！雖然一顆賣到30元，但油炸的水煎包很大一個，刷醬入味好吃，高麗菜爽脆。

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這攤無名水煎包是之前看蠻多粉絲推薦，埤頭有一家水煎包很好吃，我詢問了住當地的前同事姐姐，特別騎車載我來購買，順便拍照記錄一下。

稻香路水煎包。因為這條小路比較隱密，Google地圖搜尋「稻香路水煎包」就可以找到了！

我同事姐姐說老闆娘是嫁來台灣的越南姑娘，小孩子應該都大學畢業了，雖然寫的是越式燒餅，但是台味十足的油炸水煎包！

看著老闆娘的手一直包一直包根本就沒有提下來過！這一顆真的有夠大顆，餡料塞好塞滿。裡面有高麗菜、絞肉末、韭菜，我好像還有吃到一點點蝦米的風味。

這油炸包厲害的是炸好還會刷上一層醬料，鹹香美味的祕密就是這醬汁。

我們來的前面有個人訂了12顆，聽說很多人都是十個十幾個帶走，所以老闆跟老闆娘的手幾乎都沒有停下來過，一直包一直炸。

一顆顆油炸水煎包在油鍋裡炸成金黃色模樣，真的蠻有療癒感的。

這油炸包很厲害，吃起來外皮微酥，一店都不油膩，餡料多也很入味，厲害的是刷醬，很好吃，會讓人想再回訪的水煎包。

稻香路越式燒餅

一個30元

地址：彰化縣埤頭鄉彰152鄉道469號

營業時間：14:30~18:3-

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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