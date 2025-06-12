最近紅起來的銅板美食！鹿港天后宮老街人氣「粉粿冰」，Q彈冰涼好滋味

鹿港李家粉粿冰 | 鹿港小吃推薦，鹿港天后宮旁老街這家李家粉粿冰最近很夯，地點位置都蠻好找尋，就在天后宮老街旁，旁邊也是我之前介紹過的彥仲麵茶，以純手工製作的粉粿，採用天然黃梔子調色，吃起來QQ彈彈，炎熱的天氣來上一碗，相當消暑。

鹿港天后宮老街小吃

中山路老街這附近我比較少進來逛，頂多就是去新口味吃的蛋黃酥配杯冰拿鐵，在網路上看到這家鹿港李家粉粿冰蠻多人介紹，我特別喜歡吃QQ的東西，天然黃梔子製作粉粿保留了古早味的純粹滋味，搭上仙草跟糖水，吃起來樸實美味，享受銅板美食帶來的幸福感。

天后宮老街的李家粉粿冰旁邊是脆皮甜甜圈，之前連食尚玩家都有特別來拍攝。

除了招牌的粉粿冰，現場也有販售盒裝的手工粉粿，一盒60元、兩盒100元，我買了一盒回家給螞蟻爸吃。

李家粉粿菜單

粉粿冰50、仙草冰50、純杏仁茶50、春捲花生冰淇淋50、現烤甜甜圈30。

我進來後不久也坐滿來吃粉粿冰的遊客。

軟Q彈牙的粉粿淋上黑糖蜜，加上脆仙草，簡單但好吃，刨冰沒有特別切得很脆，吃起來有ㄎㄠˊㄎㄠˊ顆粒感，粉粿切得很大塊，吃起來特別彈牙Q軟，而且他們家的粉粿比較不黏，入口也不會沾牙齒。

偶而來上一碗樸實的古早味冰品消暑真的不錯。

有過來鹿港天后宮老街逛街可停留吃個粉粿冰，口感Q彈，我喜歡這種切的大塊的咀嚼感。

鹿港李家粉粿冰

營業時間：10:00~18:00(六日09:30開始)

電話：04-774-7107

地址：彰化縣鹿港鎮中山路426號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」