快訊

3校區畢典僅能看直播！畢業生傻眼「學費沒少繳」…高雄科大回應了

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

酒店小姐遭打暈丟海亡…凶嫌疑花費百萬消費 問訊僅透露「跟金錢有關」

彰化北斗美食伴手禮推薦！三大名產之一 超薄透「肉乾」竹篩印記猶如吃著回憶零嘴

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅

彰化美食推薦北斗三大名產，李老城肉脯店北斗創始店的肉乾很好吃，跟肉圓、肉餅並列北斗三大名產，想要來彰化別的鄉鎮吃美食，必買伴手禮就是他們家啦！位在彰化北斗的李老城肉脯店北斗創始店在北斗老街上飄香著七十年，肉脯店的堅持讓這裡的肉乾很美味，人工製成的肉乾很薄透，每道程序也都很講究，烤出來就是薄香酥，香酥可口，讓人久久無法忘懷呀！

李老城肉脯店北斗創始店故事

李老城肉脯店，本名錦香園，由第一代李金灶於日本時代創立，與肉圓、肉餅並列為北斗三大名產。第二代李重寬為了紀念父親，取其別名「老城」。

李老城肉脯店(錦香園)在哪？

李老城肉脯店（錦香園）位在彰化縣北斗鎮斗苑路一段190號（台中商銀北斗分行斜對面），顯碗粿的對面，位置好找，不好停車，建議停在外圍在步行進來，或者也可以停在紅磚市場那邊再走過來。

北斗伴手禮推薦李老城肉脯店（錦香園）內部環境

彰化伴手禮推薦老店，李老城肉脯店(錦香園)價目表都在上方，不用擔心有任何價格上的糾紛，店裡生意也很好，但大姐也是會跟我們介紹商品。

在地經營七十年老店，如果你想要買名產，建議可以來這買一份，北斗肉乾隨意買都好吃呢！

像我喜歡薄片的肉乾，無論怎麼吃都好美味，追劇也可以一直吃不停嘴。

李老城肉脯店（錦香園）嚴選肉質

彰化北斗李老城肉脯店北斗創始店之所以可以屹立不搖的在北斗七十年，就是秉持食材新鮮，手工製作，而且這一塊塊肉都是嚴選的豬後腿肉，俗稱菜頭肉或老鼠肉，切成薄片後再用醬料醃漬，再進行後續製作。

在太陽光下將肉乾放在竹篩上曝曬，看見這一片片都很薄透好美呀！

接著就是以適度的火喉燒烤成薄薄的肉乾，完全就是很繁瑣，完全就是要經過這些程序才能出爐。

飄香了～飄香了～我超愛吃肉乾，不小心就開始猛吞口水。

不能過度的燒烤，人力、眼力都要俱到呀！

猶如幫肉肉按摩後才能出爐這一片片很精美的肉乾～笑！

獨家醬汁的滋味，讓人越吃越續嘴，現吃都是同等的美味呢！

外帶的客人很多，北斗的伴手禮真的必買呀！距離交流道很近的老街一定也要來訪～

帶回家後，Kiwi忍不住打開來吃，一片片的酥脆，好涮嘴！捨不得馬上吃完，沒能忍住就吃光啦！

想要來彰化別的鄉鎮吃美食，必買的伴手禮就是李老城肉脯店北斗創始店，位在彰化北斗的李老城肉脯店北斗創始店在北斗老街上飄香著七十年，肉脯店的堅持讓這裡的肉乾很美味，人工製成的肉乾很薄透，每道程序也都很講究，烤出來就是薄香酥，香酥可口，讓人久久無法忘懷呀！

李老城肉脯店（錦香園）

住址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段190號

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

肉圓 老街 必買 彰化美食 伴手禮

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台中東區浮誇美食推薦！必吃燒肉炒飯、旋風鮭魚壽司、炒碼麵

台中東區，藏著三家讓在地人都忍不住想「私藏」的浮誇系美食。這趟RG小編帶你實訪幸福小館、金衛亭與高麗屋，從視覺衝擊到味蕾震撼，肉食控、鮭魚控、韓式控通通別錯過！

彰化北斗美食伴手禮推薦！三大名產之一 超薄透「肉乾」竹篩印記猶如吃著回憶零嘴

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 彰化美食推薦北斗三大名產，李老城肉脯店北斗創始店的肉乾很好吃，跟肉圓、肉餅並列北斗三大名產，想要來彰化別的鄉鎮吃美食，必買的伴手禮就是他們家啦！位在彰化北斗

一篇幫你搞定台中住宿！從車站到夜市，讓你輕鬆玩遍整個台中～

台中兼具都會與鄉村特性，擁有眾多的觀光人潮及豐富的人文資源，百貨公司林立、知名景點繁多，融合美食、文化與創意的商圈型態不斷孕育而生，不論是名勝古蹟、藝文活動、遊樂園或是夜市小吃，每年吸引大批人潮反覆造訪！本期小編整理了12間網友熱推的台中住宿，不論是在住宿環境或是交通上，都是相當優質的選擇，一起來看看吧～

2025台中夏日馬戲節預熱！超強團隊快閃預告揭開熱潮序幕

《小丑八怪》的突然現身只是開場白，真正的馬戲大秀將於6月14、15日盛大展開，台中東區糖廠等你來感受現場的熱烈節奏！

台中最難排鍋貼！ 「元金小六鍋貼」只賣兩種小吃「鍋貼、酸辣湯」 就賣到嚇嚇叫

udn走跳美食／涼子是也 「元金小六鍋貼」應該是全台中最難排的鍋貼小吃了吧！排隊時間往往在一小時起跳非常驚人，我這次是週六下午2點40左右過來，還是排了40分鐘才能入內，生意真的無敵好，查詢

北屯香料咖哩專賣！ 「丞寬咖哩」少見日式乾咖哩風味濃厚，也有小朋友適合的白醬咖哩哦

udn走跳美食／強生與小吠 前幾天在脆上看到有人推薦這家位在北屯的▸丞寬咖哩◂是以香料咖哩為主，而且還有少見的乾咖哩真是引起我們的興趣，擇日不如撞日就趕緊衝來吃看看！ 導航後一到才發現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。