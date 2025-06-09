彰化北斗美食伴手禮推薦！三大名產之一 超薄透「肉乾」竹篩印記猶如吃著回憶零嘴

彰化美食推薦北斗三大名產，李老城肉脯店北斗創始店的肉乾很好吃，跟肉圓、肉餅並列北斗三大名產，想要來彰化別的鄉鎮吃美食，必買的伴手禮就是他們家啦！位在彰化北斗的李老城肉脯店北斗創始店在北斗老街上飄香著七十年，肉脯店的堅持讓這裡的肉乾很美味，人工製成的肉乾很薄透，每道程序也都很講究，烤出來就是薄香酥，香酥可口，讓人久久無法忘懷呀！

李老城肉脯店北斗創始店故事

李老城肉脯店，本名錦香園，由第一代李金灶於日本時代創立，與肉圓、肉餅並列為北斗三大名產。第二代李重寬為了紀念父親，取其別名「老城」。

李老城肉脯店(錦香園)在哪？

李老城肉脯店（錦香園）位在彰化縣北斗鎮斗苑路一段190號（台中商銀北斗分行斜對面），顯碗粿的對面，位置好找，不好停車，建議停在外圍在步行進來，或者也可以停在紅磚市場那邊再走過來。

北斗伴手禮推薦李老城肉脯店（錦香園）內部環境

彰化伴手禮推薦老店，李老城肉脯店(錦香園)價目表都在上方，不用擔心有任何價格上的糾紛，店裡生意也很好，但大姐也是會跟我們介紹商品。

在地經營七十年老店，如果你想要買名產，建議可以來這買一份，北斗肉乾隨意買都好吃呢！

像我喜歡薄片的肉乾，無論怎麼吃都好美味，追劇也可以一直吃不停嘴。

李老城肉脯店（錦香園）嚴選肉質

彰化北斗李老城肉脯店北斗創始店之所以可以屹立不搖的在北斗七十年，就是秉持食材新鮮，手工製作，而且這一塊塊肉都是嚴選的豬後腿肉，俗稱菜頭肉或老鼠肉，切成薄片後再用醬料醃漬，再進行後續製作。

在太陽光下將肉乾放在竹篩上曝曬，看見這一片片都很薄透好美呀！

接著就是以適度的火喉燒烤成薄薄的肉乾，完全就是很繁瑣，完全就是要經過這些程序才能出爐。

飄香了～飄香了～我超愛吃肉乾，不小心就開始猛吞口水。

不能過度的燒烤，人力、眼力都要俱到呀！

猶如幫肉肉按摩後才能出爐這一片片很精美的肉乾～笑！

獨家醬汁的滋味，讓人越吃越續嘴，現吃都是同等的美味呢！

外帶的客人很多，北斗的伴手禮真的必買呀！距離交流道很近的老街一定也要來訪～

帶回家後，Kiwi忍不住打開來吃，一片片的酥脆，好涮嘴！捨不得馬上吃完，沒能忍住就吃光啦！

想要來彰化別的鄉鎮吃美食，必買的伴手禮就是李老城肉脯店北斗創始店，位在彰化北斗的李老城肉脯店北斗創始店在北斗老街上飄香著七十年，肉脯店的堅持讓這裡的肉乾很美味，人工製成的肉乾很薄透，每道程序也都很講究，烤出來就是薄香酥，香酥可口，讓人久久無法忘懷呀！

李老城肉脯店（錦香園）

住址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段190號

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」