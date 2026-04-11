桃園「龍岡米干節」展現國際視野 台韓交流引領文化節慶新高度 《美味當家》舞台劇重現眷村記憶

水花火舞 米干香味躍動金三角

活動遵循傳統，4/25、4/26率先以緬、泰傳統的「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，以水花洗淨厄運、帶來平安好運。現場更不能錯過主題踩街，在歡樂氣氛中與親友互相祝福，為新的一年祈求順利平安。

5/1、5/2延續節慶熱度！5/1將舉辦一場熱鬧長街米干宴，讓民眾在米干香氣中品嚐異域美味。5/2晚間，忠貞新村將點燃篝火，以「火把求吉」儀式燃盡邪祟、照亮夜空，搭配少數民族的打歌表演，歡迎民眾一同圍火共舞、載歌載歡，祈求好運與平安。 活動期間更規劃三梯次不同文化主題的小旅行，帶領遊客深度走訪龍岡周邊聚落，認識滇緬文化、眷村歷史與在地風味，讓來自各地的遊客都能在水花與火舞中，感受米干節獨有的溫暖與活力。

桃園龍岡米干節展現國際視野，4月25日隆重登場。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

藝文展演深度體驗：王偉忠團隊重現眷村風情

2026桃園龍岡米干節在延續經典「水花火舞」慶典的同時，今年更特別邀請王偉忠團隊，於活動主題日（4月25、26日及5月1、2日）於龍岡大操場辦理戶外舞台劇《美味當家》。以龍岡最具代表性的「米干」為敘事核心，帶領民眾穿越時光，回到民國六十年代的眷村與市井生活。 演出橋段除了融入傳統年節習俗與在地生活況味，更結合在地合唱團與國小學生跨界合作，透過互動式表演設計，讓觀眾不只是欣賞者，更是節慶故事的一部分，帶來耳目一新的觀演體驗，進一步深化米干節的文化厚度與情感記憶。除舞台劇外，桃園市政府今年還特別規劃「忠貞的•那條街」、「藍白大集合」及「龍岡米干-黑白大廚」等創意活動，透過復刻眷村懷舊遊戲與情境體驗，帶領民眾走入龍岡早年的生活場景，感受在地歷史與多元文化的溫度，讓米干節不僅是美食饗宴，更是一場充滿故事感的在地文化旅程。

桃園龍岡米干節展現國際視野，4月25日隆重登場。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

桃園龍岡米干節展現國際視野，4月25日隆重登場。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

「忠貞的•那條街」於活動主題日（4月25、26日及5月1、2日）在龍岡大操場，集結「紅豆寶、蠶豆寶、字花、大輪盤、打彈珠、射飛鏢、釣酒瓶」等懷舊益智遊戲，打造趣味十足的集章闖關體驗；「藍白大集合」於4月25日在龍岡大操場登場，藍圍兜、白圍兜承載著在地獨特的幼稚園記憶，也是許多龍岡人共同的成長印記，邀你一起活動筋骨、找回童年的純真與活力；「龍岡米干-黑白大廚」於5月1日在龍平路（忠貞公有零售市場旁），邀集10間龍岡米干店家「唐記雲南米干、忠貞雲鄉米干、阿秀米干、大鬍子米干、忠貞誠、忠貞眷村口、雲南館、國旗屋、禧年米干、李記素食米干」，端出各具風味、色香味俱全的經典佳餚，讓民眾免費品嚐！

桃園龍岡米干節展現國際視野，4月25日隆重登場。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

桃園龍岡米干節展現國際視野，4月25日隆重登場。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

漫遊龍岡異域風情，活動假日免費接駁

龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三區，是當年滇緬異域孤軍撤台後的主要聚居地，因此至今仍洋溢濃厚的多元文化風情，融合雲南、緬甸、泰國與眷村特色，形成獨具魅力的生活場景。鄰近景點包括敘說異域歷史的異域故事館、充滿米干與異域小吃風味的忠貞市場、象徵家國情懷的國旗屋、莊嚴靜謐的龍岡清真寺，以及文創與歷史共存的馬祖新村與號稱「全台最美」的龍岡圖書館，十分適合規劃一日或半日輕旅行，深度體驗在地文化與人文景觀。 觀旅局提醒，龍岡地區周邊停車空間有限，區內道路狹窄，交通易堵塞，民眾可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站，步行漫遊龍岡地區；龍岡米干節辦理期間，假日出遊開車的民眾可將車停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場。

✅更多活動資訊請至2026桃園龍岡米干節活動官網或「樂遊桃園」Facebook粉絲團查詢。

桃園龍岡米干節展現國際視野，4月25日隆重登場。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

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