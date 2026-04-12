新竹巨城附近的好吃火鍋店！超推「蒜苗魷魚石頭鍋」，少見的「山珍海味」一次吃盡興

最近跟朋友去逛新竹巨城時想說不太想吃百貨裡常見的那些連鎖餐飲品牌（而且人都好多…），後來就找到了這間Google上有近兩千則評價且平均4.8顆星的「韋爐復刻食鍋巨城店」來嚐鮮，實際用餐過以後果然留下非常好的印象，這裡用餐環境佈置得很有復古情懷，店內甚至還有提供彈珠台和大型電玩機台讓客人免費Play，然後我們當天點了鴛鴦鍋的爆炒石頭鍋和藥膳鍋，兩種都美味到讓人停不下來一直喝，冷藏庫裡的菜盤也琳瑯滿目、選擇多元，有很多都是一般火鍋店少見的食材，絕對可以讓火鍋控們吃得非常盡興～♪

基本資料（韋爐復刻食鍋巨城店）

地址：新竹市東區錦華街6號1樓

電話：(03)515-2555

營業時間：星期一到五 16:30 ~ 凌晨03:00／六跟日 11:00 ~ 凌晨03:00

官方IG帳號：https://www.instagram.com/fm035152555

韋爐復刻食鍋巨城店的位置

「韋爐復刻食鍋巨城店」位於新竹市的錦華街上，「中央公園」斜對面不遠處，步行到「巨城購物中心」只有3分鐘的路程，從新竹火車站走過來的話大約15分鐘，如果你們開車前往的話，最近的停車場是「日月亭錦華第一停車場」。

從餐廳的門口就可以感受得到這裡充滿復古的風情以及一些童趣感，像照片中那種就是我們小時候會看到的那種舊式腳踏車（我是六年級的），地上的那種跳房子／跳格子也是我那年代的小朋友愛玩的遊戲之一，當年是沒有智慧型手機那類的東西可以玩的。（連網路都沒有）

韋爐復刻食鍋巨城店的室內用餐環境

走進裡頭以後，更是有著濃濃的懷舊感，尤其是對五、六年級以前的人來說，彷彿走進了時光隧道回到過去一般，一般燈光、擺設都讓人覺得很有fu。（但它也不是真的那種古厝，而是用了一些巧思營造出這樣的氛圍來）

也有像這樣有點類似開放式包廂的空間，適合八到十人左右圍爐共享熱騰騰的火鍋大餐，但因為座位數量有限，所以建議大家有打算去用餐的話可以提早先上網預約座位唷～

還有一點值得一提的就是這邊禮拜一到日都有營業，且營業到凌晨三點才打烊，所以深夜想飽餐一頓的話，也可以揪親朋好友來這裡打打牙祭喔！

韋爐復刻食鍋巨城店的菜單

目前2026年3月最新版的菜單提供大家做個參考，如果之後有調整的話還是以現場的為主喔～

韋爐復刻食鍋巨城店的菜盤

這裡的消費方式是單點式的，而且非吃到飽那種，這裡的菜盤也不是制式化的那一種，想吃什麼蔬菜、菇類、火鍋料都可以自己到照片中的冷藏櫃裡去拿，最大的好處就是可以專拿自己愛吃的品項，不像一般火鍋店是基本菜盤裡有什麼食材就只能吃什麼。

由於這裡的菜盤種類太多元了，所以我就挑幾種來稍微介紹一下就好…首先蔬菜類的選擇大家常見的幾乎都有提供，也有像劍筍、蓮藕那些比較少見的，然後我超愛吃菇類的，這裡有新鮮的香菇、鴻喜菇、杏鮑菇、白精靈菇，也有像是巴西蘑菇、茶樹菇、鹿茸菇、黃金蟲草那類其他火鍋店非常罕見的食材。

火鍋料的部份也非常精彩，手打牛肉丸、起司牛肉丸、手工蝦丸、手工魚餃、阿嬤原味蛋餃、手工芋頭貢丸⋯⋯等都是這裡的人氣品項，真的很容易讓人一拿就不小心拿一大堆欸～（看起來都太好吃了）

定價的規定也很簡單，就是照盤子的顏色跟形狀來區分，最便宜的一盤只要20元起而已。

阿峯只是先稍微看幾眼就發現超多想吃的品項……

旁邊還有韓國不倒翁Q拉麵、王子麵跟雞蛋、豆皮等可以取用。

韋爐復刻食鍋巨城店的飲料自助吧

飲料的部份是不用額外收費的，我去的那天有提供古早味烘焙茶、古早味酸梅湯、義豐冬瓜茶和英式奶茶可以暢飲。

最裡面其實還有其他有酒精跟無酒精類的飲料，不過要另外收費就是了。

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

韋爐復刻食鍋巨城店的醬料自助區

這裡提供的火鍋調味料也蠻豐富的，大家如果有選擇困難症的話…牆上也有貼一張紙，上頭寫的是建議的幾種人氣沾醬調法，都可以參考看看。

我自己比較老派，都習慣用醬油、沙茶醬、蔥花之類的調出基本口味。

我們這次點的餐點

再來看到這一桌就是我們當天的晚餐啦（後來還有再去拿一盤茼蒿跟手工的魚餃）～真的吃得超滿足的說！然後你們如果親朋好友多的話，我是蠻建議多揪一點人一起來吃的，這樣才可以吃到更多種不同的食材。

這裡的火鍋湯頭可以選整鍋都是同一種湯的，也可以選兩種不同湯的鴛鴦鍋，無辣不歡的朋友可以選擇他們的「川味麻辣鍋」或比較小辣的「台式香辣鍋」，像我跟阿峯都不太吃辣…所以我們其中半邊選的是「藥膳鍋」，裡頭除了藥膳包以外還放了一些洋蔥來增添天然的鮮甜滋味。

另外半邊是聽說來這裡必點的「石頭鍋」，上桌時會有服務人員進行桌邊服務，直接在桌上開始爆炒起來，我們光是聞那個散發出來的香氣就有口水快滴到桌上的感覺了⋯⋯

【藥膳鍋】

我覺得這裡的藥膳鍋沒有什麼中藥材的苦味，原本想說會不會是非常清淡的那種藥膳，結果喝了一口就發現相當濃郁且甘醇，當天天氣蠻冷的，我馬上就再裝了第二碗，喝完以上整個身子都暖了起來、好舒服。

【石頭鍋】

石頭鍋是先以蒜頭、洋蔥加入麻油等食材一起爆炒（我們還有加49元額外多了蒜苗跟魷魚），一入口就有一股迷人的麻油香氣瀰漫整個口腔中，然後其他食材的辛香與甘甜也一起堆疊起來，是有層次感的那種好湯，感覺不管涮肉還是涮菜都非常適合，難怪會是店內的主打！

有需要的話都可以自己動手加高湯。

【巴西蘑菇／茶樹菇／鹿茸菇／黃金蟲草】

當天我們想說這四種菇類都蠻少見的（黃金蟲草也是屬於真菌類），就想說都嚐嚐看…

那乾燥的巴西蘑菇味道超香，其實家裡如果有煮雞湯的話，這個很適合丟進去一起煮，然後聽說它的多醣體含量是靈芝的一倍之多！茶樹菇的話煮熟以後口感脆脆的、很涮嘴，鹿茸菇味道甘美而且營養價值也相當豐富，然後黃金蟲草是左上角那個橘黃色的，口感有一點類似金針菇，也有著豐富的蕈菇香氣。

當天我們是這樣丟進去一起煮，結果藥膳鍋就變成藥膳蕈菇鍋了，整個菇味非常香濃，但如果你們只是可以吃菇但也沒特別愛吃菇的話…我會建議以上四種可以選一、兩種丟進去煮就好了啦XD

【牛豬拼盤】

再來看到這一份是我們的「牛豬拼盤」，一次可以品嚐到特級雪花牛以及松阪豬，擺盤視覺上看起來還蠻賞心悅目的。

特級雪花牛切得厚薄度剛剛好，我喜歡這種肥瘦相間的完美比例，咀嚼時嫩中帶有Q度，肉汁豐沛又香甜，簡單沾一點醬來提味就很可口了。（其實光是吸附湯汁的精華、即使不沾醬都很美味）

下鍋燙熟以後的松阪豬吃起來又Q又嫩，有股獨特的嚼勁，而且因為油脂豐富的關係，它肉質的甜度也很高，讓人吃得愛不釋手。

【綜合魚片】

因為也想吃點海鮮，所以我們點了這盤「綜合魚片」。

這三種魚片都是完全去骨的，長輩跟小朋友也可以開心食用，其中鯛魚片吃起來口感細緻清甜，鱸魚片的話口感會再緊實一點點，然後這裡的是有帶點皮，第三種多利魚則是煮熟後口感超軟嫩，有種滑順的感覺。

【麻辣鴨血豆腐】

喔～對了！那天還有點一份「麻辣鴨血豆腐」，它是上桌不需要煮就可以直接吃的那一種，前面還在等火鍋滾的時候可以先用來止餓一下，辣度不會很高，豆腐還蠻入味的，鴨血也很鮮嫩。

【阿母滷肉飯】

如果你們是吃火鍋一定要配飯的人，這裡也有提供白飯或者「阿母滷肉飯」，我覺得這裡的滷肉飯肥瘦比例抓得很好，吃起來不會有很重的肥膩感，然後也不會死鹹或甜過頭，推薦你們試試。

【手打牛肉丸／帝王蟹肉棒】

再來就要開煮其他冷藏櫃裡拿的食材了，我個人首推這裡的「手打牛肉丸」，口感真的超彈牙又鮮甜（略帶一點牛筋），你很難不愛上它的滋味，然後「帝王蟹肉棒」就是巨型的蟹肉棒，由魚漿所製成，咬下去口感軟中帶Q，也還不錯吃。

【阿嬤原味蛋餃／手工魚餃】

這兩款我也是希望你們務必不容錯過～「阿嬤原味蛋餃」就是那種手工製作的蛋餃，蛋香味跟肉餡香味都非工廠機器生產的那種蛋餃可比擬（超想再拿第二盤，但後來真的吃不下了…），然後「手工魚餃」是來自基隆名店的汕頭魚餃，那個皮口感緊實、有彈性而且咀嚼時格外鮮甜，都好好吃喔～（不用跑去基隆就可以吃到超幸福的）

【茼蒿／香菇】

當天我們還拿了「茼蒿」跟「香菇」（我有看到別桌客人茼蒿一次就拿了六盤走…），茼蒿是我冬天必吃的蔬菜，吃火鍋少了它簡直就像少了靈魂一樣！然後香菇品質很好，每一朵都超大朵的，肉質厚實、咬下去有種爽感。

韋爐復刻食鍋巨城店的冰櫃

餐後還可以到冰櫃裡去拿冰棒來吃。

原本以為裡面都是「杜老爺」的冰品，結果好像只有冰櫃是印那個字，裡面都是其他牌子的冰棒～

我不知道大家心裡是怎麼想～但我常常覺得來這種火鍋店最後就是要吃個冰類的才算劃下完美的句點^^

韋爐復刻食鍋巨城店的大型電玩機台

「韋爐復刻食鍋巨城店」還有一個一般火鍋店沒有的特色就是店裡擺了一台大型電玩機台，顧客不需要另外投幣就可以開心玩（而且我本來以為裡面只有快打旋風而已，後來發現它是有很多種遊戲可以自由挑選），然後入口櫃台處對面也有彈珠台可以打喔！

以上就是這次的分享，我覺得「韋爐復刻食鍋巨城店」是一間讓我很有驚喜感的火鍋店，整個用餐環境跟氛圍令人印象深刻，當天點的石頭鍋和藥膳鍋都非常好喝（我覺得跟在其他火鍋店喝到的有不太一樣的風味），然後冷藏櫃裡琳瑯滿目的食材看得出是業者有嚴選過的那種，在一般吃到飽的火鍋餐廳覺對吃不到那些東西…所以我覺得來這裡吃火鍋是絕對可以吃得很盡興的啦！誠心推薦給大家嘍～

韋爐復刻食鍋巨城店

地址：新竹市東區錦華街6號1樓

電話：(03)515-2555

營業時間：星期一到五 16:30 ~ 凌晨03:00／六跟日 11:00 ~ 凌晨03:00

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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