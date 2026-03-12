桃園夜遊新景點！2026蘆竹炫YA農遊季 16大燈區浪漫開展

「2026蘆竹炫YA農遊季」於3月7日正式開幕，以「繽紛大古、樂遊蘆竹」為活動主題，將科技燈飾與農村自然景觀結合，打造一場春夜限定的光影盛會。活動將持續至4月19日，每晚6點至10點亮燈，為蘆竹的大古山帶來截然不同的夜間風貌。白天是自然山林步道，入夜後則成為光影交織的藝術場域，吸引民眾在春夜裡走進山林，體驗一場充滿驚喜的夜間旅程。





▲圖片來源：樂遊桃園FB





田園光之丘——16大燈區打造地景藝術

本屆農遊季以「田園樂・光之丘」為策展核心，規劃16個主題燈飾展區，透過地景藝術與燈光設計，讓山丘與農村意象融入夜間景觀。燈飾沿著步道與山坡鋪展，將田園意象、春天色彩與科技燈光融合，形成層層延伸的光影畫面。遊客漫步在燈區之間，不僅能感受到藝術設計的巧思，也能看見蘆竹農村文化與自然景觀的另一種呈現方式。





▲圖片來源：樂遊桃園FB





沉浸式光影體驗——AR互動打造科技旅程

除了靜態燈飾，今年活動更加入沉浸式科技體驗，在大古山步道與燈光廊道設置光影互動與AR體驗裝置。當遊客行走其間，光影隨著動線變化，帶來如同走進數位藝術空間般的視覺感受。透過科技技術的運用，讓傳統農村景觀呈現出全新的樣貌，也為夜間登山步道增添更多探索與互動樂趣。





▲圖片來源：樂遊桃園FB





農遊結合在地故事——探索蘆竹田園魅力

此次活動除了是一場燈光活動之外，還是一場深入在地文化的農遊旅程。活動串聯大古山與坑子溪休閒農業區，推廣蘆竹在地的農村生態與人文故事。遊客在欣賞燈飾與夜景之餘，也能透過農遊體驗認識蘆竹的自然風景與農業文化。當光影與田園交織，這場春日盛會也讓更多人重新看見蘆竹山林與農村的獨特魅力。





▲圖片來源：樂遊桃園FB





【2026蘆竹炫YA農遊季】

展出期間：03/07–04/19（18:00-22:00點燈）

展區位置：

◎主展區－大古山登山步道公園（桃園市蘆竹區大古路228號，大古山福山宮旁）

◎副展區－蘆竹區公所前廣場





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





