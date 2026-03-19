北埔老街人氣排隊滷味！ 「鳳姐滷味 」獨家秘製滷汁又香又入味 蒜控必加「蒜多多」蒜到爆一秒臣服

2026過年走春，來到平時比較少來的北埔老街，雖逢新年但是老街依舊熱鬧非凡，黑糖糕、客家菜包、蘿蔔糕等美食林立，但吸引我的卻是攤位前擠滿人的鳳姐滷味。

鳳姐滷味原先在廟口前，後來搬到北埔水餃館前(北埔街23號)，人氣依舊強大。

「上山下海過一夜」旅遊節目有報導過。

鳳姐滷味一字排開的各式滷味，樣樣看起來都很入味很可口，一旁有價目表，一邊夾取食材一邊抬頭對照有些辛苦就是。

前方夾好食材後，記住自己的顏色，叫到自己時會報價，再到後方付款取餐。食材依序切好後會加入蒜末，特別請店家多加一點蒜，滿滿的蒜看的我們超級high。

購買時會加熱的鳳姐滷味，拿在手上有溫熱感，趁熱吃應該是最好吃的，後來到香山濕地坐在岸邊的休息長椅上當點心吃起來，愜意又美味的下午茶點心啊。因為在外頭直接吃，無法用盤子裝盤好好細拍，就只稍微拍幾樣。

很柔軟的豬血糕，沒有腥味，裹上厚厚的蒜末超香超對味。

基本款的鳥蛋，不用多加調味就很順口，帶有蛋香跟滷香。

必點的白蘿蔔，光看就知道入味至極，吃的到蘿蔔的甜味還有滷味的鹹香，配上蒜末更是一絕。

麵攤的黑白切常見粉腸，滷味比較少見，處理得很乾淨沒異味，QQ的很彈牙。

請店家另外包的蒜頭辣椒，很香很辣。

初次購買的鳳姐滷味，相當滿意，食材滷到上色，不僅入味也不會太過死鹹，特別是最後加入的蒜末，有畫龍點睛的效果，蒜香搭配醬香簡直完美，吃完滿嘴都是蒜味，對喜歡大蒜的朋友來說一定會愛，一定要請店家多加一點蒜呦。

所在地址：臺灣新竹縣北埔鄉北埔街23號1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-17:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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