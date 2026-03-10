快訊

苗栗一日遊｜泰安免門票景點這樣玩！溫泉煮蛋、竹林秘境、洗水坑豆腐街一次收

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

每到過年或連假，許多人就特別想找那種「不用門票、風景又有記憶點」的地方。今年小編直接安排前往苗栗泰安，才發現原來不用跑宜蘭，在苗栗就能體驗溫泉煮蛋、竹林秘境，最後再用一條老街美食收尾，一整天輕鬆又療癒。這篇就帶你看小編實際走過的苗栗泰安免門票景點一日遊路線，不只適合過年走春，也很適合親子、長輩同行，重點是完全不傷荷包。

苗栗一日遊｜泰雅原住民文化產業園區

假日限定溫泉煮蛋＋泡腳體驗，親子超加分

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這一站真的是小編此行的驚喜第一名。泰雅原住民文化產業園區是完全免門票的景點，而且園區腹地很大，不只是走走看看而已。而且假日還有限定「溫泉煮蛋體驗」，完全不用跑到宜蘭清水地熱。把雞蛋放進溫泉池裡，大概煮個 8～9 分鐘，蛋白熟、蛋黃濕潤不乾，口感真的很柔軟。旁邊假日還會有小市集與攤販，想買蛋、租竹籠都很方便，不怕餓到。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

煮完蛋之後，旁邊還有泡腳池可以泡腳，水溫靠近出水口的地方比較熱，冬天泡起來真的很舒服，很適合長輩或帶小朋友來放電。園區後方還有一座親子公園，有滑索、溜滑梯與鞦韆，不過滑索有年齡限制（約 6–12 歲），這點爸媽要注意一下。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：苗栗縣泰安鄉46之3號

電話：03-794-1805

營業時間：09:00–17:00（週一休園）

苗栗一日遊｜泰安竹林秘境

台灣版嵐山！100 公尺就能走進滿滿綠意

從文化園區開車大約 10 多分鐘，就能抵達這個被稱為「台灣版嵐山」的地方。泰安竹林秘境同樣是免門票景點，還附設免費停車場，對自駕旅人來說非常友善。老實說，步道真的不長，大概 100～150 公尺，但一走進去，那種被孟宗竹包圍的靜謐感很強烈。風吹過竹葉的聲音、腳下碎石的觸感，加上陽光從縫隙灑下來，很放鬆，容易讓人忘記時間。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這裡是私人地主無償開放的空間，環境維護得很好，也因此更值得大家一起珍惜。小編建議避開假日下午尖峰，或選擇平日來，體驗感會更好。貼心提醒山路較窄，會車需小心，請勿亂丟垃圾或菸蒂！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：苗栗縣泰安鄉大興村3鄰63-10號

營業時間：24 小時開放

苗栗一日遊｜洗水坑豆腐街

小而密集的老街，美食一攤接一攤

最後一站，小編安排到洗水坑豆腐街（又稱清安豆腐老街）。這條老街規模不大，是「丁字型」的短短一段，但美食密度非常高。這裡必吃的就是黑皮臭豆腐，使用中藥材滷製後再發酵，外觀呈現深黑色，口感比一般臭豆腐更扎實，味道也更濃郁。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

另外小編也很推黑豬肉香腸、烤豬皮一定要點，烤到外脆內 Q，搭配孜然香氣，完全是老街等級的罪惡美食。如果還有胃的話，也很推大湖烤蛋，三顆只要 50 元，而且是溏心的，蛋黃濕潤不乾，很適合邊走邊吃。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：苗栗縣泰安鄉清安村洗水坑

營業時間：10:00–17:00

苗栗泰安免門票一日遊行程表

時間行程
10:00抵達泰雅原住民文化產業園區
10:30溫泉煮蛋＋泡腳體驗（假日限定）
11:30親子公園放電、園區散步
13:00前往泰安竹林秘境
13:30竹林步道散策、拍照
15:00洗水坑豆腐街美食巡禮
17:00行程結束返程

苗栗泰安免門票一日遊常見問題

泰雅原住民文化產業園區真的免門票嗎？

是的，園區與文物館皆免費參觀，但溫泉煮蛋與泡腳僅假日開放。

泰雅原住民文化產業園區的溫泉煮蛋可以煮其他食物嗎？

不行，官方規定僅能煮雞蛋，請勿煮玉米、玉米筍或其他食材。

泰安竹林秘境適合推嬰兒車嗎？

不太適合，步道為碎石與自然地面，建議使用背巾。

泰安竹林秘境好停車嗎？路會很難開嗎？

現場有免費停車場，但上山道路較窄、彎道多，建議白天前往、避免夜間行駛。一般休旅車可通行，假日請放慢速度、留意會車。

延伸閱讀 >> 苗栗一日遊｜明德水庫水陸空體驗攻略！看雲海、遊湖、空中腳踏車一次玩好玩滿

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

一日遊 溫泉

ReadyGo出發前

追蹤

相關新聞

