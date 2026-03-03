快訊

LINE「收回訊息」功能又被破解！網紅一招讓Siri幫你讀 三星也有隱藏解法

王定宇再捲桃色爭議！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

桃園「春節熱門景點」出爐 遊客最愛商圈購物吃美食

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒
大溪老城區。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
大溪老城區。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）依據中華電信遊憩據點分析數據，顯示今年春節期間人流分布呈現明顯的節慶特性。市府所特別規劃推出「六馬主題路線－15條走春遊程」，這些主題路線結合在地文化、自然景觀及美食特色，以主題路線提供遊客多元化春節出遊選擇，有效分散景區人流，成功延長遊客在桃園停留時間，提升桃園市整體觀光效益，帶動春節期間遊客人數成長。

▲竹圍漁港。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲竹圍漁港。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園春節10大熱門景區～山海都會旅遊廊帶超吸客

115年春節前10大熱門景區，商圈部分以「桃園高鐵商圈」、「桃園藝文特區商圈」及「老街溪沿岸步道周邊」等特色商圈約佔4成遊客最多；另外在戶外景區部分，以「大溪老城區」持續高居第一，相較去年增加12,000人次。整體而言，從大溪老城區、龍潭觀光大池及石門水庫等「大龍門旅遊廊帶」在本次春節遊客人次高達近22%。

此外，從數據中可觀察到，前10大熱門景區位於「珍珠海岸」的著名景點－「竹圍漁港」及「永安漁港」相較去年春節期間也分別增加約9,000人次及14,000遊客人次，「虎頭山風景特定區」也因本次「桃園燈會」宣傳期而較去年增加21,000多遊客人次，顯示桃園觀光熱點趨向都會商圈、山林、海岸發展，呈現多元面貌。

春節初三至初四達旅遊人潮高峰，走春趨勢顯著

根據115年春節桃園景點遊客人數趨勢分析顯示，比較納入交通部觀光署統計的大數據統計景點，近2年春節人數增加約2萬人次。從大年初一至初二開始，遊客人潮逐漸湧現，家庭出遊的比例大幅增加。到了初三至初四，桃園各主要景點皆呈現滿載狀態，達到春節假期人潮高峰區間。初五之後，隨著返鄉車潮與收假人流交織，各景區遊客數逐步回落。

▲拉拉山櫻花。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲拉拉山櫻花。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

來桃園參加浪漫北橫櫻花季以及桃園燈會

觀旅局陳靜芳局長進一步表示，過年期間「拉拉山」外地遊客超過6成以上，「角板山」及「小烏來風景區」外地客佔一半以上，其中又以新北和台北遊客佔3成最多，可見拉拉山自然療育的力量充滿吸引力。

觀旅局特別邀請快來參加「北橫櫻花季」，從1月下旬至3月下旬皆可觀賞桃園復興區北橫的各種櫻花，沿著台七線進入桃園復興區，造訪浪漫絕美的櫻花林，漫步霧林步道體驗壯闊原始的山林景觀，來一場撫慰身心靈之旅。「桃園燈會」已於02/25開幕，吸引許多人潮來到桃園舊城及虎頭山風景區，歡迎多加利用大眾運輸前來賞燈。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

熱門景點

相關新聞

桃園「春節熱門景點」出爐 遊客最愛商圈購物吃美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）依據中華電信遊憩據點分析數據，顯示今年春節期間人流分布呈現明顯的節慶特性。市府所特別規劃推出「六馬主題路線－15條走春遊程」，這些主題路線結合

來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開 「秘境景點＋銅板小吃」一條路線全收

原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程就能接上，節奏順到像有人幫你排好路線，中間那段登高路線雖然讓腿有點酸，但一抬頭看到海線風景加風車的畫面，真的會忍不住停下來多看幾眼——最後再用一頓超在地的晚餐收尾，會讓人默默覺得：苗栗其實不是無聊，是你還沒用對方式玩。

一天只營業五小時！老桃園人的早餐名店 現做「手工燒餅」夾蛋餅、夾油條都讚

一天只營業五小時的《阿華師豆漿店》，幾乎是老桃園人都認識早餐名店！與六福包子、阿婆飯糰、小豆子..等老字號齊名，真的是桃園必吃早餐清單，來買早餐就算排隊也不無聊，現場能看到老闆手工製作燒餅過程，不管是蛋餅夾油條或夾蛋餅，份量都很豪邁，吃到一半我就投降了～

說新竹無聊的是你沒這樣玩過！新竹市場美食、17公里海岸線一次收齊

很多人提到新竹，第一時間只想到科技園區，卻忽略了這座城市其實非常適合慢慢玩。這趟新竹一日遊，從東門市場裡的人氣美食「硬派主廚的軟嫩料理」開始，接著喝一杯在地老字號高家冬瓜茶，最後一路騎到南寮漁港，走進十七公里海岸線看夕陽，用一天時間重新認識新竹的魅力。

天冷必衝！苗栗超夯人氣溫泉飯店住宿，享受療癒泡湯時光

【FunTime小編群】泰安溫泉是台灣歷史悠久的溫泉景點之一，早在日治時期日本人以在這裡設立了溫泉招待所，而時至今日，泰安溫泉更是成為了北台灣著名的溫泉勝地，今天小編就帶大家來看看幾間超夯的泰安溫泉飯店，讓你好好泡湯去～

在地人才知道的私房鵝肉店！藏身苗栗苑裡巷弄間 鵝肉好吃、熱炒更絕 最愛「炒骨仔肉」必點

身為在地人其實一直不想寫這家，光是做在地人生意就已經每次來都滿滿人潮，尤其又離垂坤旗艦店很近，再紅下去 我怕以後想來吃都沒位子，嗚嗚嗚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。