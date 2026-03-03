桃園「春節熱門景點」出爐 遊客最愛商圈購物吃美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）依據中華電信遊憩據點分析數據，顯示今年春節期間人流分布呈現明顯的節慶特性。市府所特別規劃推出「六馬主題路線－15條走春遊程」，這些主題路線結合在地文化、自然景觀及美食特色，以主題路線提供遊客多元化春節出遊選擇，有效分散景區人流，成功延長遊客在桃園停留時間，提升桃園市整體觀光效益，帶動春節期間遊客人數成長。

▲竹圍漁港。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園春節10大熱門景區～山海都會旅遊廊帶超吸客

115年春節前10大熱門景區，商圈部分以「桃園高鐵商圈」、「桃園藝文特區商圈」及「老街溪沿岸步道周邊」等特色商圈約佔4成遊客最多；另外在戶外景區部分，以「大溪老城區」持續高居第一，相較去年增加12,000人次。整體而言，從大溪老城區、龍潭觀光大池及石門水庫等「大龍門旅遊廊帶」在本次春節遊客人次高達近22%。

此外，從數據中可觀察到，前10大熱門景區位於「珍珠海岸」的著名景點－「竹圍漁港」及「永安漁港」相較去年春節期間也分別增加約9,000人次及14,000遊客人次，「虎頭山風景特定區」也因本次「桃園燈會」宣傳期而較去年增加21,000多遊客人次，顯示桃園觀光熱點趨向都會商圈、山林、海岸發展，呈現多元面貌。

春節初三至初四達旅遊人潮高峰，走春趨勢顯著

根據115年春節桃園景點遊客人數趨勢分析顯示，比較納入交通部觀光署統計的大數據統計景點，近2年春節人數增加約2萬人次。從大年初一至初二開始，遊客人潮逐漸湧現，家庭出遊的比例大幅增加。到了初三至初四，桃園各主要景點皆呈現滿載狀態，達到春節假期人潮高峰區間。初五之後，隨著返鄉車潮與收假人流交織，各景區遊客數逐步回落。

▲拉拉山櫻花。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

來桃園參加浪漫北橫櫻花季以及桃園燈會

觀旅局陳靜芳局長進一步表示，過年期間「拉拉山」外地遊客超過6成以上，「角板山」及「小烏來風景區」外地客佔一半以上，其中又以新北和台北遊客佔3成最多，可見拉拉山自然療育的力量充滿吸引力。

觀旅局特別邀請快來參加「北橫櫻花季」，從1月下旬至3月下旬皆可觀賞桃園復興區北橫的各種櫻花，沿著台七線進入桃園復興區，造訪浪漫絕美的櫻花林，漫步霧林步道體驗壯闊原始的山林景觀，來一場撫慰身心靈之旅。「桃園燈會」已於02/25開幕，吸引許多人潮來到桃園舊城及虎頭山風景區，歡迎多加利用大眾運輸前來賞燈。

