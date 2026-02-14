過年期間走春景點首選！帶你看「上帝的部落」司馬庫斯賞櫻攻略

【文・KKday旅遊生活誌】

過年想安排一趟走春小旅行，不妨考慮走一趟被稱為「上帝的部落」的司馬庫斯。每年春天，整片山頭被櫻花染上粉嫩色彩，加上高海拔帶來的雲霧與靜謐氛圍，是不少人心中的賞櫻秘境。雖然路途遙遠、交通也有點挑戰，但這樣的距離感，反而成就了部落的獨特魅力。不確定怎麼去、要準備什麼嗎？接下來帶你一起看！

司馬庫斯介紹

圖片來源：Shutterstock

司馬庫斯位在新竹縣尖石鄉的深山中，海拔高度約 1,500 公尺，四周山巒環抱、雲霧飄渺。這裡是泰雅族的傳統部落，對外只靠一條 40 公里的山路，路途雖遠，但也因為這段「翻山越嶺」的距離，讓這裡保有一種與世隔絕的純粹感，意外地也成了保留自然與文化的時光膠囊。

司馬庫斯同時具有「上帝的部落」這個美名，源自於 1990 年代末期族人因信仰基督教，認為這片土地是上帝的恩賜，於是全村團結一心，靠信仰凝聚成社會共同體。部落以「共同經營、共享收益」為原則，讓傳統與現代在此共生。

他們不但完整保留了泰雅族的語言、祭儀與信仰，還很聰明地把現代觀光與永續理念融合在一起，變成一種文化 × 旅遊 × 靈魂療癒的生活方式。

管制交通

司馬庫斯目前沒有大眾運輸交通工具抵達，最近的公車站「尖石國中」距離司馬庫斯也還有2小時的車程，所以旅客欲前往司馬庫斯還是需仰賴自駕或旅遊專車。

自駕：若是自駕前往、從內灣出發，先經由120縣道開到尖石國中後，右轉竹60縣道開約1個多小時，在泰崗部落牌樓（Google Map）之前左轉至司馬庫斯產業道路（Google Map），接著再開40幾分鐘，就會看到司馬庫斯的招牌（Google Map）：「歡迎光臨上帝的部落司馬庫斯」了。

接駁車：如果覺得開車走山路2到3小時有點累的話，小編建議可以直接預約來回接駁專車，來與回加起來不到兩千，也還有2日來回接送的方案可以選擇；或是直接包車，可以把精力好好放在司馬庫斯上，想必旅遊會更加地盡興。想了解實際專車接送資訊，可以看看上方的影片喔！

路況說明

司馬庫斯常被人說是此生必去的景點之一，雖然前往司馬庫斯的路途較蹎頗，但還是無法抵擋它所帶來的魅力，吸引許多人前往。過去司馬庫斯的產業道路狹窄蜿蜒，加上路面凹凸不平，容易造成低底盤的汽車受損，機車也是不易騎行，而近年司馬庫斯持續著修整路面，現在較往年更加安全一點，不過搭乘接駁車，或是參加跟團行程還是更輕鬆、安全的選擇喔！

前往司馬庫斯時，有超過120公里的路程沒有加油站，在出發前務必確認加滿油再上山喔！

櫻花季管制

新竹縣政府尚未公告2026司馬庫斯櫻花季期間的遊客總量管制措施，但在此期間開車、騎車進入部落前皆需事先申請通行證喔！每日車輛總量額滿後就會停止開放申請。以下提供去年的措施給大家參考。

管制期間：2026年2月9日至3月15日

管制路段：司馬庫斯產業道路

竹60線39K起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段

總量上限：每日汽車50輛、機車100輛

夜間清場：管制期間每晚8點至次日早上6點部落停止開放，非住宿遊客不可逗留

通行證申請：2026年1月19日早上9點開放官網申請

通行證申請

逢櫻花季人潮眾多，司馬庫斯將會進行在遊客總量管制，每日限制的入司馬庫斯的車輛有限，因此要進去司馬庫斯，是需要提早申請通行證的。通行證的申請並不麻煩，只要上申請官網，提出申請，等待通知即可。

申請通行證：

STEP1：進入申請官網，填寫進入的交通工具為機車或汽車

STEP2：填寫來訪日期、遊客姓名、電話、電子郵件，以及車牌號碼

STEP3：等待通知

景點推薦

圖片來源：Shutterstock

司馬庫斯入口/停車場

司馬庫斯賞櫻的最佳景點之一，就屬入口處這個地方了！門口的招牌寫著「上帝的部落」配上四周滿片粉嫩的櫻花景，簡直彷彿來到人間仙境般，快門只想要按不停了～

迦南小木屋

司馬庫斯部落本身就是值得細細品味的地方，即使近來因觀光興盛，民宿跟餐廳一間接一間蓋起，部落居民依然堅持使用木頭及竹子建築，因此部落建物本身也值得一訪。

探出窗外，便可看見浪漫的粉色櫻花，搭配迷人的山景，簡直是超壯觀的視覺饗宴，因此迦南小木屋也成了賞櫻的熱門景點之一，住宿聽說很難搶，要入住的旅人，要記得提早預訂呢～

司馬庫斯巨木森林步道

司馬庫斯巨木群坐擁了整片千年紅檜巨木群，指的是位於司馬庫斯部落以東海拔1,600公尺處左右的紅檜巨木林區，部落到巨木群中間需再步行5.2公里（約2小時多），不過沿途步道風光明媚倒也不必擔心路途遙遠，每到了櫻花季更是能夠看到整排的粉紅色美景，邊走邊能感受被櫻花環繞的感覺，是司馬庫斯的最佳賞櫻地點之一。

而司馬庫斯巨木群可是「檜木的故鄉」，這片原始林中居住著超過20棵走過千個年歲以上的紅檜，台灣十大神木之一的「巨人神木」則是其中最大的一棵，它已經2,500多歲，約15層樓高、腰圍20.5公尺～需要20個人張開雙手環抱才能包覆住。壯麗的巨木群也是為司馬庫斯部落帶來豐厚觀光人潮的起因，也多虧它，而讓更多人認識這個充滿迷人色彩之地。

