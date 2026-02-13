苗栗超秘境湖景！三義「映象水岸景觀餐廳」與落羽松林相伴、充滿峇里島風情，還可以搭船遊湖餵天鵝

快訊

這裡真的超秘境！因為緊鄰西湖度假村，如果不是住宿遊客的話，請導航『德興池』會比較好找，沿途都是彎彎繞繞很小條的山間小路，不過跟著導航走總是會到的。

這裡的湖光山色絕對值得你跑這一趟，很有峇里島風情的水岸景觀餐廳，如果不用餐也可以純粹來遊湖，搭乘天鵝船餵天鵝也很好玩，現在這季節還有落羽松林相伴，冬天也不會太熱，給推。

映象水岸

地址：苗栗縣三義鄉西湖11號

電話：037876699 ＃6869

時間：10:00–19:30｜每週三公休

可以搜尋『德興池』會比較好找。

內用的話有人數限制，但如果你不用餐只是遊湖的話，就可以不受限制，直接入園走進去遊湖，遊船費用另計。

德興池也太美了吧！

如果要入座用餐限100分鐘，會加收一成服務費 。※只能‘’現金‘’結帳。低消是一份餐點或一杯飲料。

人多可以選擇坐湖岸邊包廂沙發區，低消需1500元。

我們人少，所以選擇坐在半露天區。

有陽傘還有假紫藤相伴，不過涼風徐徐也很舒服。

為了低消點的飲料，還蠻大杯的。

鬆餅也是為了小朋友點的，就可以吃這樣⋯⋯。

對景觀餐廳的餐飲我一向要求不高。

主要還是帶小朋友來遊湖啦！

天鵝船的船票一個人150元。

每個人都要穿上救生衣，然後這裡的大姐很沒耐心一直狂催一直被趕到很邊邊才能好好穿救生衣，雖然可以理解位置狹窄，但當時其實也沒其他客人，單純就是不耐煩吧我想。

就這樣一直被趕著穿救生衣，趕著上船，連照片都不給我們多拍，只能匆匆上船。

雖然過程不是很愉快，但湖岸山景真的好美。

雖然可以理解做生意的難處啦，只是口氣不耐煩跟不友善還是讓人頗不爽的，明明可以好好說的不是嗎？只能說我以後或許會來，但不會再搭天鵝船了。

上船後我們才有時間好好整理自己，也有餘欲欣賞湖景。

其實踩天鵝船也不太累，加上一直停下來餵鵝跟綠頭鴨，挺悠閒的。

有事先加買飼料讓小朋友慢慢餵，結果他卯起來亂灑。

是說綠頭鴨蠻聰明的，直接爬上船吃飼料比較省力。

還有落羽松林欸，好好看。

冬天來比較舒爽，暖陽也不曬，拍照也很好看。還是很推薦這裡啦！畢竟或許…你們來的時候，大姐們心情應該比較好一點，不會像對我們這樣不耐煩。

