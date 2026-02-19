快訊

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

身為在地人其實一直不想寫這家，光是做在地人生意就已經每次來都滿滿人潮，尤其又離垂坤旗艦店很近，再紅下去 我怕以後想來吃都沒位子，嗚嗚嗚。

但對於從小吃到大的老店，最高致敬就是分享出去，希望老闆越開越大間這樣。是說在地人都點什麼？我個人是骨仔肉點好點滿，人多的話，鵝肉點半隻就夭壽大一盤了，真的吃不膩欸，好喜歡。

社苓鵝肉店

地址：苗栗縣苑裡鎮裕華巷1號

電話：037742186

時間：11:00–14:00、17:00–21:00｜每週一公休

官網：社苓鵝肉店 – 首頁菜單

位於7-11斜對面巷子內，車子停在路口即可。

我記得以前沒有店名，三年前搬到這個巷弄的店面後才放的招牌。

我們以前家裡聚餐時，因為老爸不愛出門，所以都會直接跟他們訂一桌外帶回家吃，就算菜單沒有的也可以客製化預約，總之料理功力很強啦。

現在搬到新店面的好處就是內用空間變大了！以前沒幾桌可以內用。

營業時間要注意喔，下午有休息，每週一公休。

鵝肉鴨肉都取中段，如果需要前後段要事先告知。

調味料請自取

苑裡 社苓鵝肉店｜MENU

有鴨肉鵝肉、飯麵、湯、熱炒、滷菜等⋯⋯

本來看到帳單 鵝肉半隻要1000元嚇死，結果看到份量後，覺得很超值欸。

苦瓜肉湯

苑裡很喜歡吃苦瓜肉或豆腐肉類的湯，我自己也吃的很習慣，後來才知道豆腐肉不是這麼常見的。

這樣吃不怕苦，連討厭苦瓜的我也肯吃。

豬肝湯

豬肝給的不少，一碗才45元很可以。

燙青菜

純粹為了營養均衡的概念。

鵝肉（半隻）

真的好大盤喔！我們才點半隻欸～～～～是不是苑裡的鵝比較肥這樣，傻眼……

我們五個人吃不完打包還用掉三個便當盒，可見有多大一盤了。

這家鵝肉很嫩口欸，有調味過，所以不沾醬也好吃。

切薄片方便入口，甜鹹的沾醬吃起來更有風味。

骨仔肉乾麵

我自己必點是骨仔肉乾麵啦，因為比起鵝肉我更喜歡骨仔肉，也就是骨頭邊肉，吃起來嫩口又軟Q。

搭配的是乾陽春麵。

還淋上肉燥香氣，完美。

炒骨仔肉

真的必點啊啊啊啊，我超愛的！炒的鹹香入味很下飯，搭配九層塔增添香氣。

綜合滷味

這麼一大盤只要200元，很可以，我們5個人掃盤吃光光，不會滷的很重口，多吃也不會過鹹膩。

我們還有點米粉湯（小）的兩碗，五個人真的吃超撐！尤其是那一盤半隻鵝，超驚人的大盤，如果人少的話我求你慎點，但骨仔肉點好點滿準沒錯。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

在地人才知道的私房鵝肉店！藏身苗栗苑裡巷弄間 鵝肉好吃、熱炒更絕 最愛「炒骨仔肉」必點

