浪漫北橫櫻花季即將啟動！跟著「2026櫻花散步地圖」賞櫻去

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：桃園市政府／提供
圖：桃園市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季，桃園復興區北橫有一項眾所周知的花季盛宴－「北橫櫻花季」即將開始，桃園復興區北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻，以及千島櫻等，粉色浪漫從1月下旬至3月下旬皆能觀賞，跟著北橫賞櫻地圖沿著台七線進入桃園復興區，找出您最喜歡的櫻花秘境吧！

▲巴陵地區櫻花花況預估可參考「2026北橫櫻花散步地圖」。　圖：桃園市政府／提供
▲巴陵地區櫻花花況預估可參考「2026北橫櫻花散步地圖」。　圖：桃園市政府／提供

台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，這兩種櫻花品種預估在1月底陸續綻放，預期2月初會盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季提前暖身。

北橫櫻花季即將啟動。　圖：桃園市政府／提供
北橫櫻花季即將啟動。　圖：桃園市政府／提供

北橫的2月上旬至3月下旬非常熱鬧，包含復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等預估2月上旬迎來盛開期，緊接著2月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

▲山櫻花、枝垂櫻率先綻放，揭開北橫櫻花季序幕。　圖：桃園市政府／提供
▲山櫻花、枝垂櫻率先綻放，揭開北橫櫻花季序幕。　圖：桃園市政府／提供

從1月下旬開始到3月底桃園復興區北橫櫻吹雪盛開無間斷，想賞花的遊客，歡迎跟著賞櫻地圖規劃一日遊或二日遊的慢遊之旅，上山一趟感受櫻花季的浪漫、北橫山林的自在與靜謐。

▲2月中旬至3下旬北橫櫻吹雪，浪漫不間斷。　圖：桃園市政府／提供
▲2月中旬至3下旬北橫櫻吹雪，浪漫不間斷。　圖：桃園市政府／提供

桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長指出，預計前往桃園市復興區巴陵地區一帶賞花的民眾，市府團隊參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，想賞花的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」臉書粉絲專頁下載最新賞櫻地圖。此外，最新花況資訊，可參閱「桃園市政府風景區管理處」臉書粉絲專頁，自02/01起每週更新最新櫻花花況資訊。

櫻花季 賞花 賞櫻

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
相關新聞

新竹關西櫻花季初綻！樹低矮好取景 浪漫零距離超好拍

這裡沒有門票、沒有圍欄，只有沿著池畔綻放的粉色櫻花，和慢慢走就能看完的風景。新竹關西的櫻花秘境，很適合用散步的節奏來欣賞。

苗栗打卡新地標！ 「百變影城文創園區」全新開幕 縣民半價、「這2處」鎮民免費入園

苗栗又有新打卡地標啦！歷經近5年興建、斥資3.5億元的「百變影城文創園區」（又稱太陽城文創園區）終於正式開幕了，這座佔地約8.5公頃的園區，是苗栗縣府重點推動的BOT案，雖然先前受到疫情與天氣影響工期，但在各界努力下，終於趕在農曆年前與大家見面了！新景點「百變影城文創園區」開幕 縣民半價、「這2處」鎮民免費入園

桃園羊肉爐隱藏版美味！老烘爐羊雞城「帶皮帶骨羊肉」的秘密與必點單

有些羊肉爐，是冬天限定；老烘爐羊雞城比較像是「當身體一覺得累、胃一覺得冷、人生一覺得需要被照顧的時候，就會自動想到的那一鍋。」

苗栗歐日混搭夢幻莊園！美拍夯點「莫內秘密花園」，愛拍照的你可不能錯過

位在苗栗銅鑼人氣爆炸夯的美拍景點【莫內秘密花園】，可有著超大的歐日混搭夢幻莊園，園區內不論戶外還是室內的場景都非常適合拍照且不少熱門美拍打卡點都還有攝影師可以協助拍照。【莫內秘密花園】是個超適合愛拍照的你來這走訪，累了渴了也還有簡單的餐飲可以享用喔！

苗栗一日遊「明德水庫水陸空」體驗攻略！看雲海、遊湖、空中腳踏車一次玩好玩滿

苗栗不只有老街，近期更悄悄誕生了許多令人驚艷的新亮點！從薑麻園壯闊的仙境雲海，到主打水陸空體驗的明德水庫遊憩區，每一站都讓人忍不住拍個不停， 15 分鐘就能登上景觀台眺望雲海，還能在山下喝到暖暖薑茶補充元氣；午餐再到以在地食材打造的厚食餐廳，享受最有苗栗味的季節料理，最後再搭船遊湖、喝擂茶、挑戰空中腳踏車與330公尺滑索，療癒與刺激一次滿足，這趟苗栗新玩法真的超精彩！

