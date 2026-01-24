桃園近30年街邊點心！ 「陳記素食甜甜圈」金黃酥脆有飽足感 招牌大春捲15公分35元最受歡迎

快訊

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

這攤來自福建福州街邊點心《陳記素食甜甜圈》！老闆娘賣了應該快 30 年！店裡不只賣甜甜圈，最受歡迎其實是招牌大春捲，我自己也從六、七年前開始吃，當時一條 25 元，現在漲到 35 元，炸春捲長度超過 15 公分，吃完真的超有飽足感。

陳記素食甜甜圈｜開賣近30年

《陳記素食甜甜圈》最早攤位在中平路，早已搬到桃園宏昌六街！距離桃園市立游泳池約 300 公尺，看到招牌寫著「雙胞胎・甜甜圈・春捲」的，就是這家人氣老店啦！這條街停車不太方便，建議騎摩托車會比較輕鬆方便。

  • 地址：桃園市桃園區宏昌六街177號

  • 聯絡電話：0933-209801

  • 營業時間：13:00-19:30（公休：週日）

陳記素食甜甜圈｜只三種炸物

之前店裡有「買 10 送 1」優惠，但隨著物價上漲早已取消，不過即使調漲價格仍很親民，吸引不少老顧客上門。買多的話也不用擔心，《陳記素食甜甜圈》攤車上都有價目表，幫你算得很清楚。

  • 雙胞胎15元

  • 甜甜圈15元

  • 春捲35元

以同類型炸物攤車來說，《陳記素食甜甜圈》的工作台維持得非常好，每次來買都能看到油鍋清澈乾淨，油渣也會立即撈除，衛生環境讓人很放心。

攤位只有老闆娘與先生兩人經營，因此常常忙到來不及賣，有時會看到老闆娘一邊炸春捲，一邊跑到後方揉麵團。

《陳記素食甜甜圈》圓圓胖胖的炸甜甜圈，兩面炸到金黃，光看就療癒滿分！

雙胞胎很快就賣光，熟客幾乎都直接打電話預訂，才不怕買不到喔。

春捲先放入油鍋炸到表面微金黃撈起，再放到另一鍋油炸至全身金黃，看起來油溫應該不同，最後用較高油溫逼出酥脆感，瀝油中的春捲每一捲都大大飽滿，看起來超誘人。

陳記素食甜甜圈｜甜甜圈15元

雙胞胎、甜甜圈也深受當地人喜歡，就是很常見的台式麵包甜甜圈，下午當點心很剛好。

之前我最多買了 6 捲春捲，拿起來超有份量！隔著塑膠手提袋都能感受到春捲散發的熱氣。

陳記素食甜甜圈｜超過15公分大春捲

《陳記素食甜甜圈》剛起鍋炸春捲真的超燙手！隔著油紙袋拿都能感覺手有點發紅，一條35元的超大春捲，長度超過15公分，份量十足，吃起來超有滿足感。

薄薄春捲皮裡包著高麗菜、豆芽菜與豆乾等蔬菜餡，一咬下去就能感受到外皮的香酥脆，還會掉些屑，搭配飽滿蔬菜餡，每一口都吃得到高麗菜的清脆甜味，內餡沒有多餘調味，保留食材的自然原味。

提供台式辣椒醬辣度不高，但偏鹹！只要加一點就好，避免蓋掉蔬菜的鮮甜味，建議可準備自己喜歡的辣椒醬，讓春捲風味更豐富，炸春捲最好趁熱吃，冷掉後容易有油膩感，口感就沒那麼酥脆了。

自從姐妹淘介紹《陳記素食甜甜圈》給我，我都不知道來買過幾次了！炸春捲外皮酥脆，內餡滿滿蔬菜，每一口都很有飽足感，價格又超划算。吃春捲最好配茶，才能解油膩，也不會覺得口渴。

小提醒：店家忙碌時不太會注意先來後到，很多阿姨阿伯熟客會直接插隊，所以排隊時要有心理準備。

陳記素食甜甜圈

地址：桃園市桃園區宏昌六街177號

聯絡電話：0933-209801

營業時間：13:00-19:30（公休：週日）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

甜甜圈 素食 美食 炸物 漲價 桃園美食

