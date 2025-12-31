替歲末留下老派而溫柔的光　美學攝影家的跨年旅宿推薦

【圖／文：Ean Chen】

跨年提案分享人｜Ean Chen

生活美學攝影家，具有多次個展實績，Canon合作攝影師、德國蔡司ZEISS光學大使、Profoto瑞典頂級燈具指定攝影師。

FB：Ean的世界大旅攝

每到歲末，總想找一個讓心重新安靜的地方悠然度過，這次想與讀者分享那處能在喧鬧之間悄悄安放人的所在，不喧鬧、卻能悄悄打動人的跨年節奏，正是心之所向。

The One南園人文客棧27公頃的冬日園林、放慢節奏的廂房與帶著儀式感的老派體驗，讓我在跨年前夕得以向內回望，為迎接新年注入安定而溫柔的力量，抵達南園的那天下午，冬陽低斜，光線在園林裡漫開成一層安靜的金霧。我與好友同行，有笑語相伴卻不喧鬧，像一起走入心照不宣的慢節奏裡。





光影、饗宴與旋律交織的片刻

在進房前，讓我迫不及待想跟大家介紹的，並非漢寶德教授留下的園林建築或是日本負建築大師隈研吾在台灣的首作「風檐」，而是我在南園裡的一棵愛樹，那是一棵自在伸展的老樟樹，午後三點半到四點半之間，西斜陽會從枝葉間穿透，那金黃的光影每次都讓我停下腳步。隨後，我們各自走進自己的廂房，推開木窗，竹林被風吹動的聲音像為旅程開場。而午後散策是我每次造訪最期待的時刻。我們一邊聽著管家生動的導覽，走過肯氏南洋杉、穿進江南庭園，光線從金黃轉為藍灰，像底片慢慢顯影。一行人散開又聚攏，在光影裡留下不同的呼吸。

▲漢寶德教授留下的園林建築，是南園最動人的底片色調，每次造訪都像穿越時光。

▲夜色之中，隈研吾的「風檐」彷彿一座會發光的風景，展現南園的現代與傳統交會之美。

夜裡，《草本食膳．土地的芬芳》的晚宴延續這份親密，The One食藝團隊精選10種草本入饌，佐以花茶，為秋冬設計的盛宴。讓我們邊吃邊聊，拉近彼此新的距離。深夜的音樂時光則像替一年做最後整理。大家跟著熟悉旋律，有人閉眼、有的人輕拍節奏，也有人低聲和唱。我突然明白，能以最舒服的狀態沉浸在同一頻率裡，就是這場老派約會最珍貴的禮物。南園沒有倒數煙火，卻讓我們在冬日光影中找到各自的安靜與彼此的靠近，那份自然放慢的節奏，就是我心目中理想的大人系跨年儀式。

▲花茶與草本交織的季節風味，是南園冬季料理的精髓與風土映照。





旅宿資訊

The One南園人文客棧

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

電話：03-589-0011 #1101

網址：https://nanyuan.theonestyle.com/





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」