古色古香！桃園大溪遊玩攻略，必去景點、美食跟著走

【FunTime小編群】相信很多人都聽過朋友說，桃園很無聊，其實一點也不唷！桃園大溪可是文青與懷舊氛圍的熱門打卡景點，隨處可見古色古香的街道、老宅，還有美麗的湖邊風景，每到假日總是吸引許多車潮前往大溪，風光明媚，又能到老街吃美食；本期小編就帶大家走訪桃園大溪，看看有哪些好玩的景點吧！

蘇家莊園。 圖／IG, tsotso_1206

交通方式

自行開車

1.國道1號-平鎮系統交流道-省道臺66線-大溪交流道下-縣道112甲線-省道臺3線-省道臺7線-和平路。

2.國道3號-大溪交流道下-縣道112甲線-省道臺3線-省道臺7線-和平路。

大眾運輸

搭臺鐵至桃園站、中壢站下-轉搭桃園客運(往大溪)至大溪站下。

熱門景點

大溪老街

大溪老街。 圖／IG,cp25318372

來到大溪，最經典的就是逛大溪老街啦，這裡可說是大溪美食的集中地，說到大溪就想到豆干，其來有自，這裡的豆乾還真是超唰嘴的好吃，一口咬下可以嘗到滷汁和豆干的清香，老街裡還有各種辣度和原味的豆乾可以選擇，另外還有現烤蜜汁香腸、百年油飯、里長嬤碗粿等人氣銅板美食，也有超人氣伴手禮拿破崙派，吃飽後可以到下面要介紹的景觀大溪橋走走～

大溪橋

大溪橋。 圖／IG,alice.kacha

大溪橋是到桃園大溪一定要去的景點，也是去到大溪老街的必經之路。大溪橋以巴洛克風格著稱，周圍景色優美，白天和夜晚各有不同的浪漫氛圍，在橋上不時還有表演和手作品可以欣賞，是小情侶們的約會熱點！以往走完大溪橋後需要爬好幾層階梯，才能穿越中正公園到老街，現在蓋了一座透明景觀電梯，真的很便民，以後可以優雅逛老街啦～

舊百吉隧道

舊百吉隧道。 圖／IG, sally6322sally

百吉隧道曾經是日治時期闢建成具有人行、防空及疏散功能的隧道，也是很重要的戰略據點，現在還可以看到日治時期架設的輕便鐵路以及代表當時代的「台車」，隧道內清涼寬敞，漫步其中，可以感受到舊時代獨有的的日式氛圍。

大溪老茶廠

大溪老茶廠。 圖／IG, anita10811

如果你是網美，或是喜愛走網美打卡路線，大溪老茶廠是不可錯過的機會，這是一座融合台、日、英式風格的綠建築，低調而清心，曾經盛極一時，產出許多優良茶葉外銷歐美，來這裡不僅拍美照、欣賞風景，也要細細體會舊時代的記憶。

人氣美食

大溪賴祖傳豆花店

大溪賴祖傳豆花店。 圖／IG, nienyao.yeh

這家豆花店有一甲子的歷史，是讓許多老饕排隊等很久也甘願的桃園美食，這裡的配料和食材都不添加防腐劑，因此老闆都會叮嚀客人趕快吃完，而且建議大家來這裡盡量內用，因為內用的豆花不用封口，老闆會多加一些碎冰唷～份量大方又驚人，揪朋友一起吃都剛剛好啦！

地址：桃園市大溪區仁和路一段61號

營業時間：10:00-20:00

大溪傳統厚切蛋餅

大溪傳統厚切蛋餅。 圖／IG, missfat_food

蛋餅有什麼特別？大溪這家蛋餅無～敵～厚！將厚厚的麵皮放進油鍋裡一起炸，起鍋再淋上醬料和配料，酥酥脆脆的口感帶點焦香，咬下去非常扎實，簡單的東西最不簡單，一個蛋餅就能超滿足，這間厚切蛋餅深得不少當地人喜愛。

地址：桃園市大溪區民權東路85號

營業時間：06:00-11:00 （周一公休）

