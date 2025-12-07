還原在地風味的韓式料理餐廳！桃園大園「釜山豬肉湯飯」超推 還有「韓式菜包肉」很道地

快訊

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

桃園大園美食「玉将食堂 교찬분식 | 釜山豬肉湯飯」，是我近期吃到最喜歡的韓式料理，雖然他貴了點、份量少了點，但是口味真的很不錯！特別推薦必吃釜山豬肉湯飯&韓式菜包肉烤五花！餐點還原在地風味～不用特地飛韓國釜山就能吃到～很是幸福。文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這天因為要去竹圍漁港買海產，就想先路過大園市區吃午餐填飽肚子，上網搜尋發現這間評價很高的「玉将食堂 교찬분식 | 釜山豬肉湯飯」，他在Google上有4.8顆星的高評價（788則評論）！

店內的座位數不多，空間有點狹窄，客滿時會覺得有點壅擠，而且就算平日也是客滿狀態，建議要來用餐前一定要先打電話訂位（這淨空畫面是等我用完餐才拍到的）。

【玉将食堂 교찬분식｜完整菜單MENU】

這是「玉将食堂 교찬분식」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【玉将食堂 교찬분식｜好吃的韓式料理】

「玉将食堂 교찬분식」的送餐速度還算蠻快的，我們這天點了釜山豬肉湯飯、韓式菜包肉烤五花、蔬菜起司飯捲、 石榴氣泡醋飲，這樣的份量兩個人吃飽得剛剛好！

【蔬菜起司飯捲】

這飯捲裡面看到小黃瓜、醃蘿蔔、玉子燒、還有最迷人的起司！這款飯捲的口感很清爽，有點平淡無奇，若想嚐鮮飯捲的話，會建議選比較重口味的韓式烤肉、鮪魚或醬炒魚板口味，應該會比較夠味好吃一些。

【釜山豬肉湯飯】

釜山豬肉湯飯是來自韓國釜山的經典美食，去了兩次的釜山都有吃，覺得很喜歡，但台灣很少餐廳有在賣！他們的釜山豬肉湯飯還原度很高，以豬骨長時間熬煮出的乳白濃湯，喝起來味道偏清淡，但是溫和又順口！

將桌上附的泡菜、韭菜、辣醬、黑胡椒粉、蝦醬等，依序依照個人口味加入湯頭中，我個人比較重口味，所以我把所有的配料都加入湯頭中，暖心又暖胃，一喝就覺得胃被安撫到，超適合最近變涼的天氣，吃起來很療癒的啦！

豬肉湯飯給的豬肉片很大方，吃起來完全沒有豬腥味，口感也相當軟嫩，將肉片也完全泡入湯中，搭配白飯超好吃！尤其把湯澆在飯上，瞬間變成真正的釜山靈魂吃法，愛慘了。

【韓式菜包肉烤五花】

來到「玉将食堂 교찬분식」如果沒吃他們家烤五花真的會捶心肝！這道「韓式菜包肉烤五花」是我這次最喜歡的料理，完全是下飯神器，五花肉表面烤到帶點微焦紋路，那個香氣真的很誘人！

雖然說這個烤五花肉單吃就很好吃，但真正的精髓是把紫蘇葉及生菜鋪好→放幾塊烤五花→加一點蒜片、洋蔥、辣醬，再捲起來一口塞進嘴裡！這樣的組合式吃法超美味！我直接給滿分啦。

整體來說，這間「玉将食堂 교찬분식 | 釜山豬肉湯飯」是我近期吃到最喜歡的韓式料理，推薦必吃溫暖又有深度的＂釜山豬肉湯飯＂&超驚艷好吃的＂韓式菜包肉烤五花＂！餐點還原在地風味～讓人不用特地飛韓國釜山就能吃到～很是幸福。未來再訪還會想吃吃看其他的餐點品項，是一間我絕對還會再訪的韓式料理餐廳！值得推薦給大家。

玉将食堂 교찬분식 | 釜山豬肉湯飯

地址：桃園市大園區中山南路255號

電話：03-386-5138

營業時間：週一週三週四11:00-13:30, 16:00-19:00、週五週六週日11:00-14:00, 16:00-19:00（每週二公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

釜山 美食 韓式料理 必吃 泡菜 桃園美食

