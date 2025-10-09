網美愛去的打卡點在這！「新竹一日遊」景點秘境 不去會後悔

【FunTime小編群】之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看這幾個不去會後悔的新竹景點吧！

新竹常見Q&A

Q1.新竹熱門景點推薦有哪些？

六福村、南寮魚鱗天梯、司馬庫斯和青青草原是新竹必去景點！

Q2.新竹必吃美食有哪些？

來新竹一定要去吃許二姊鴨肉飯、西大發爆漿城隍包、享初食堂的鹹酥雞麵線、品嚐河堤上的貓的飲料，想知道更多新竹美食，來看看新竹美食推薦！

Q3.新竹推薦住宿有哪些？

熱門地點住宿：火車站附近住宿、城隍廟附近住宿、新竹市立動物園附近住宿／詳細住宿介紹：熱門新竹住宿介紹

Q4.新竹一日遊行程可以怎麼排？

除了玩遍六福村或是在上帝的部落－司馬庫斯待上一天，也可以一早先去青青草原享受早晨的陽光，之後到江山藝改所品嚐美味的下午茶，再去南寮魚鱗天梯欣賞夕陽美景，然後回到城隍廟夜市吃夜市美食，結束這充實的一天～

青青草原

青青草原。 圖／新竹市觀光旅遊網

青青草原有很多親子遊樂設施，包括北台灣最長的磨石子溜滑梯，不僅顏色繽紛，還有分適合不同年齡大小朋友的坡度，網子隧道也是青青草原的一個特色，很適合朋友、家人去踏青野餐，暑假還會有熱氣球嘉年華噢！

小編小提醒：青青草原較無遮蔽物，帶小朋友出遊一定要注意防曬，上下樓梯的時候也要注意腳步喔！

地址：新竹市香山區草原路

交通：台1線轉入元培街，於元培街148巷向右轉，進入香村路300巷後見草原路即抵達

江山藝改所

江山藝改所。 圖／IG, angela6636

江山藝改所是文青最愛的老屋改建，位於新竹城隍廟附近的巷弄裡，將老屋改造成咖啡廳民宿，店內佈置用心，保留了原汁原味的老宅建築特色，復古傢俱、古董沙發椅和斑駁的窗戶，甚至是古早縫紉機、廢棄的軍用品、古董櫥櫃，彷彿走入時光隧道，回到五六零年代的感覺。平時還會不定時展出藝術家的創作，週末則是表演藝術的舞台或電影院，絕對是文青們最愛的新竹私房景點！

地址：新竹市東區興達街1號

營業時間：15:00-22:00（無固定店休日，請至官網查詢）

The One南園人文客棧

The One南園人文客棧。 圖／agoda

The One南園人文客棧這棟古色古香的建築，坐落在27公頃的綠意之中，這裡曾是聯合報創辦人王惕吾先生的隱居地，在2008年經過整修後重新對外開放，提供園區遊覽、餐飲和住宿服務，整個園區都以江南風格打造，所有房舍都環湖建造，還有九曲橋橫亙湖泊，可以在這裡漫步，也可以考慮在此入住一晚，細細品味江南林園之美！

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

開放時間：09:00-17:00

小編小提醒：這邊入園是體驗活動預約制，有興趣可以先上官網查詢、預約

南寮魚鱗天梯

南寮魚鱗天梯。 圖／IG, nbatmlera

近來在IG上竄紅的魚鱗天梯，位在新竹南寮漁港，是串聯國際風箏賽場綠地和海岸的階梯，一排排的台階設計成魚鱗狀，採用水泥塊取代消波塊，兼顧美觀與海岸保護的目的。階梯上的視野遼闊，可以看見整片大海，傍晚時分在這裡觀賞日落更是美麗！

地址：新竹市北區新港路

交通：台61線接台15線→榮濱路右轉南寮大道→右轉新港路直行即可抵達

李棟山莊

李棟山莊。 圖／IG, shun___0707

台版霍爾移動城堡在新竹！李棟山莊就在台灣小百岳之一的「李崠山」登山口處，90多歲的莊主朱萬鶴老爺爺獨自在山裡幽居50幾年，親手打造這座山莊，早期曾是民宿，後來作為休憩站開放，近年失火後部分建物損毀，斑駁的小屋充滿歲月痕跡，意外成為IG打卡熱點。喜愛登山的旅客不如找一天到新竹爬李崠山，順道來看看這座特色山莊！

地址：新竹縣尖石鄉馬美道路

門票：清潔費20元

