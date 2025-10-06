桃園二日遊｜慢活雙日之旅！跟著外國網紅體驗智慧健康體驗遊程，感受台灣的美好

想要體驗不一樣的桃園旅行嗎？這趟智慧健康體驗遊程，從走進綠意滿滿的智慧農場，看見 AI × 永續的未來農業；中午嚐到產地直送的健康蔬食，感受「從產地到餐桌」的美味；下午來一場沉浸式的 AI 互動運動，邊玩邊流汗超紓壓；最後在融合健康概念的旅宿裡放鬆休憩。兩天一夜就能把科技、養生與運動一次收齊，快把這篇收藏起來，開啟你的桃園智慧健康體驗遊程小旅行吧！

桃園景點｜源鮮智慧農場

圖/ReadyGo

如果你對「未來農業」和「綠色永續」充滿好奇，那絕對不能錯過桃園人氣景點——源鮮智慧農場。這裡是全台最大規模的垂直農場，14 層的無塵空間裡，蔬菜透過 AI 控制光照、溫度與養分，不需土壤、不灑農藥，在最潔淨的環境中安心生長。走進農場，就像走進一座科技打造的綠色實驗室，每一步都能看見「未來食材」的樣貌。

參訪時不僅能認識智慧農業的運作模式，還能透過導覽了解「聽音樂長大的蔬菜」與中央控制系統的細節，讓人驚嘆科技如何改變我們的飲食方式，農場同時規劃了 DIY 體驗，從親手種植到調製沙拉，五步驟就能完成一份屬於自己的健康料理，搭配清爽的蔬果與輕盈的調味，口感自然又美味。

圖/ReadyGo

圖/ReadyGo

不少遊客大讚，這裡不只是一趟參觀，而是一種「寓教於樂」的沉浸體驗。無論是親子共學、情侶出遊，還是企業團體參訪，都能在農場找到驚喜與收穫。離開前，還能把新鮮蔬菜或特色餐點帶回家，把綠色永續的理念延續到日常生活，源鮮智慧農場不只是看得到的綠意，更是一種吃得到、學得到、玩得到的全新旅行體驗，是那種參觀過一次，就會想再來探索的地方。

iPaleo 私廚

如果你正在尋找兼具美味與健康的餐廳，那絕對不能錯過以「從產地到餐桌」為理念的 iPaleo 私廚。這裡的食材都來自智慧農場直送，新鮮度滿分，每一道餐點都堅持少油少鹽，完整保留食材原味，讓人吃得安心又滿足。招牌的蔬食料理結合當季鮮蔬與低碳主食，從繽紛沙拉、溫熱料理到輕盈的舒肥肉與海鮮，每一口都能嚐到自然清甜與層次感。許多饕客特別推薦這裡的沙拉碗，搭配自家特調醬汁，清爽不膩口，讓人吃完還想再來一份。

圖/源鮮智慧農場FB

除了餐點本身的美味，iPaleo 私廚的用餐氛圍也深受喜愛，明亮整潔的環境，搭配舒適的座位設計，無論是朋友聚餐、情侶約會，還是獨自用餐，都能享受一段放鬆的時光，許多常客更大讚，這裡不只是餐廳，而是一種「健康生活方式」的延伸，每一次光臨都像是給身體最好的禮物。不只是吃得健康，而是讓你在日常中實踐永續與養生的美味選擇，是那種吃過一次，就會想回訪的餐廳。

店家資訊

地址：桃園市蘆竹區中正北路1658號

營業時間：09:30–17:30(週一公休)

電話：03-2229755

桃園景點｜閃動格子

沉浸式 AI 互動場域

如果你覺得運動枯燥無趣，那一定要來試試超新潮的互動運動場域——閃動格子。這裡將 AI 科技與遊戲化設計完美結合，讓運動變得像闖關一樣充滿驚喜，走進現場，牆面與燈光隨著挑戰而變化，玩家需要快速移動、拍打、閃避，才能在限定時間內完成關卡，最特別的是，遊戲會依照人數自動調整生命值與關卡設計，無論是單人挑戰還是多人合作，都能感受到不同的刺激與樂趣。

圖/ReadyGo

許多體驗過的玩家大讚，這裡不只是運動，更像是一場沉浸式的冒險，過程中伴隨笑聲與汗水，不知不覺就完成了一場全身性的運動訓練，無論是朋友聚會、情侶約會，還是親子互動，都能在這裡找到最自然的默契與快樂。閃動格子顛覆了傳統健身的模式，把運動變成了一種好玩又紓壓的娛樂體驗，是那種只要玩過一次，就會想揪朋友再來挑戰的地方。

店家資訊

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段352號5樓

營業時間：11:00-22:00

電話：02-6605-7090#29

桃園景點｜敏盛智慧健康管理中心

多元 AI 健康檢測

如果你想在旅程中同時關心健康，那一定不能錯過智慧健檢體驗——敏盛智慧健康管理中心。這裡引進多項先進設備，將 AI 科技融入檢測流程，讓健檢不再只是冰冷的數據，而是一種貼近生活的安心體驗，最受注目的項目包含 Winbody 全身檢測、FaceHeart 心律偵測 以及 足壓檢測，只需簡單的操作，就能快速讀取身體數據，搭配專屬 APP，結果會即時呈現，並提供個人化建議，讓你更清楚了解自身狀況。

圖/ReadyGo

這裡的檢測流程快速、非侵入式，不需要冗長等待，也沒有壓力感，反而像是一趟「認識自己的小旅行」，對於平時忙碌的上班族或旅人來說，能在短時間獲得健康概況，格外安心。

圖/ReadyGo

敏盛智慧健康管理中心把健檢變得更智慧、更貼心，不只是醫療檢測，更是生活中實踐健康管理的一部分，是那種體驗過一次，就會想定期回來追蹤的地方。

店家資訊

地址：桃園市桃園區民生路107號4樓

營業時間：9:00-17:30(六日公休)

電話： 03-3330567

桃園住宿｜智醫康寓

健康生活理念

如果你希望旅程中不只是休息，而是能真正放鬆與調養身心，那智醫康寓會是一個特別的選擇。它以「健康生活」為核心理念，將住宿與智慧醫療資源結合，打造出兼具舒適與安心的空間。

圖/智醫康寓官網

尊榮套房

公寓式的設計，提供從雅緻客房到尊榮套房的多種選擇，房間寬敞明亮，氛圍簡約卻溫潤，適合短期度假，也適合長住停留，最讓人喜愛的，是它便利的地理位置，鄰近火車站與百貨商圈，無論是商務出差還是休閒旅行，都能輕鬆掌握城市的脈動。

圖/智醫康寓官網

雅緻單人房

許多入住過的旅客分享，這裡不只是「過夜的地方」，更像是一種安心感的延伸。旅宿內融合健康概念，讓人回到房間就能徹底放鬆，靜靜感受身體與心靈的平衡，智醫康寓不只是住宿，而是一種全新的生活方式體驗，是那種住過一次，就會想再回來感受的地方。

住宿資訊

地址：桃園市桃園區民生路107號

電話： 03-3362575

訂房連結：智醫康寓

桃園景點｜大溪老茶廠

百年製茶歷史

喜歡結合歷史與美學的旅行體驗，那大溪老茶廠絕對是值得停留的地方。這座擁有百年歷史的茶廠，保留了日治時期的製茶設備與工藝，走進廠內就能聞到淡淡茶香，彷彿時光在此靜止。

圖/ReadyGo

建築外觀融合日式與巴洛克元素，厚實的木質結構、斑駁的牆面與透進來的自然光，讓整個空間充滿復古氛圍，是攝影與打卡的絕佳場景，隨著導覽一步步走過製茶流程，你能深入了解茶葉如何從鮮葉蛻變為芳香的茶品，也能感受到台灣茶文化的深厚底蘊。

不少旅客分享，這裡不只是參觀，更是一種「沉浸在茶香中的療癒時光」，無論是在茶廠裡悠閒地品茗，還是挑選特色茶葉作為伴手禮，都能把這份優雅與寧靜帶回日常，大溪老茶廠不只是品味一杯茶，而是讓你走進歷史、感受文化與美學交織的場域，是那種造訪過一次，就會想再回來細細品味的地方。

景點資訊

地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號

營業時間：9:00-17:00

電話： 03-3825089

桃園二日遊行程表

時間 地點／活動 時長 說明／亮點

Day 1

11:00 源鮮智慧農場參訪 60分 全台最大垂直農場，AI科技×水耕技術，融合教育、療癒與創新

13:30 DIY 體驗 90分 種植＋沙拉 DIY，五款特色食譜，健康美味

15:30 閃動格子 桃園青埔環球店 60分 沉浸式 AI 互動運動場域，智慧運動體驗

19:40 智醫康寓 Check-in 30分 公寓式酒店，主打健康生活概念

Day 2

09:30 敏盛智慧健康管理中心 健檢 90分 Winbody、Faceheart、足壓檢測，AI數據分析等多樣體驗

13:50 大溪老茶廠 導覽 90分 百年製茶歷史＋日式建築，茶香文化體驗

15:40 大溪老街 漫遊 60分 巴洛克立面、百年老店，豆干糕餅伴手禮

桃園慢活雙日之旅

智慧健康體驗遊程一次看

智慧健康體驗遊程 常見問題

源鮮智慧農場在哪裡？可以參觀什麼？

源鮮智慧農場位於桃園蘆竹，是全台最大規模的垂直農場。參觀時可以了解 AI 控制的水耕種植、無塵環境的智慧農業，還能體驗蔬菜 DIY，適合親子、團體與企業參訪。

閃動格子好玩嗎？

閃動格子是一個沉浸式 AI 互動運動場域，結合遊戲、闖關和體能挑戰。每次挑戰會依人數調整關卡與生命值，非常適合朋友、情侶或家庭一起體驗，既運動又娛樂。

智醫康寓是什麼樣的住宿？

智醫康寓位於桃園市中心，鄰近火車站與百貨商圈，是公寓式健康主題飯店。主打「智慧健康 × 舒適住宿」的概念，房型設計簡約，結合健康生活理念，適合商務出差或旅遊休憩。

iPaleo 私廚午餐有什麼特色？

iPaleo 私廚餐廳是源鮮農場旗下品牌，主打「農場直送餐桌」，使用新鮮蔬菜入菜，餐點包含沙拉、熱食與低碳主食。強調食材原味與最短食物里程，適合想吃健康餐點的旅客。

